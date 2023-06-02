Эти вещи изобрели совершенно случайно

В 1938 году Рой Планкетт, химик компании Dupont, работал над созданием хладагента. И вот одним из веществ, над которым он ставил эксперимент, стал газообразный тетрафторэтилен.

Планкетт засунул газовый баллон в сухой лёд и ушёл. А когда вернулся, то увидел, что в емкости отсутствует газ, несмотря на то, что баллон был плотно закупорен.

Любопытный химик распилил ёмкость и увидел, что из-за контакта с железом и холода, газ стал веществом, осевшим на стенках баллона. Вещество это было скользким, термоустойчивым и инертным к кислотам.

Компания Dupont в 1941 году запатентовала случайное изобретение, а в 1945 году зарегистрировала торговую марку "тефлон". Его поначалу использовали в установках для обогащения урана. Но потом ему постепенно нашли и другое применение, когда в 1945 году инженер Марк Грегуар просто ради интереса покрыл тефлоном свои рыболовные снасти, а жена предложила покрыть им свои сковородки.

Грегуар покрыл утварь смесью алюминия и тефлона и назвал её Tefal. Вот с тех самых пора она и "думает о вас".



