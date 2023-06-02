Эти вещи изобрели совершенно случайно

Мы сейчас обеспечены массой самых разных бытовых приспособлений и гаджетов, которые существенно облегчают нам жизнь.
От развития технологий и прогресса очевидная польза. Учёные и инженеры долго шли к тому, чтобы помочь человечеству жить в комфорте. Забавно, что некоторые из этих вещей были изобретены совершенно случайно.
В 1938 году Рой Планкетт, химик компании Dupont, работал над созданием хладагента. И вот одним из веществ, над которым он ставил эксперимент, стал газообразный тетрафторэтилен.
Планкетт засунул газовый баллон в сухой лёд и ушёл. А когда вернулся, то увидел, что в емкости отсутствует газ, несмотря на то, что баллон был плотно закупорен.
Любопытный химик распилил ёмкость и увидел, что из-за контакта с железом и холода, газ стал веществом, осевшим на стенках баллона. Вещество это было скользким, термоустойчивым и инертным к кислотам.
Компания Dupont в 1941 году запатентовала случайное изобретение, а в 1945 году зарегистрировала торговую марку "тефлон". Его поначалу использовали в установках для обогащения урана. Но потом ему постепенно нашли и другое применение, когда в 1945 году инженер Марк Грегуар просто ради интереса покрыл тефлоном свои рыболовные снасти, а жена предложила покрыть им свои сковородки.
Грегуар покрыл утварь смесью алюминия и тефлона и назвал её Tefal. Вот с тех самых пора она и "думает о вас".
Инженер-самоучка Перси Спенсер в 1945 году начал работать в компании Raytheon Technologies Corporation, где ему предстояло разрабатывать для США активные радары.
В один прекрасный день он заметил, что шоколадный батончик, лежащий в его кармане, растаял от микроволн его экспериментального аппарата. Спенсер заинтересовался этим процессом и начал проводить эксперименты: положил рядом с трубкой магнетрона яйцо - оно взорвалось, положил попкорн и тот нагрелся до хруста.
Перси вместе с ассистентом быстренько отстроили металлический ящик, закрепили внутри него магнетрон, и конструкция стала первой микроволновкой в мире.
Raytheon Technologies отметила оригинальность мысли своего сотрудника и директора компании поняли, что в потребительском секторе можно заработать намного больше, чем на военном поприще.
Первые микроволновки по размеру были примерно с газовую печь, имели жидкостное охлаждение. Они не пользовались большой популярностью, пока придумали как сбросить охлаждение с помощью воздуха. И уже в 1975 году микроволновые печи в США продавались больше, чем газовые плиты.
Это первый в мире препарат от эректильной дисфункции. Вот только она сначала была совсем для других целей.
Pfizer синтезировала химическое вещество силденафил, чтобы изобрести средство от сердечных заболеваний.
Но в ходе клинических испытаний выяснилось, что виагра от сердца не помогает, а вот мужчины, которые принимали её в ходе испытаний, испытывали мощнейшую эрекцию.
Компания мгновенно поняла в чём дело и начала проводить испытания на 4000 мужчин с эректильной дисфункцией. Результаты оказались такими впечатляющими, что сегодня виагра стала известна абсолютно всем.
Естествоиспытатель и химик Джозеф Пристли в 1772 году смог синтезировать закись азота. Он изысканно назвал её дефлогистированный азотистый воздух.
Но его открытие оставалось незамеченным. Пока в 1794 году Джеймс Уатт и Томас Беддоус не изобрели аппарат, чтобы можно было дышать этой самой азотистой закисью. Они подумали, что с помощью этого аппарата можно будет лечить туберкулёз.
Стали проводить тесты на пациентах - за терапией "медицинским воздухом" следил ассистент Гемпфри Дэви. Он отметил, что чахоточные на испытаниях становились уж больно весёлыми, тогда как у некоторых из них не было сил даже на улыбку.
Гемпфри довольно быстро сообразил, что аппарат можно использовать интереснее. Ассистент нарёк вещество "веселящим газом" и запустил с 1799 года серию вечеринок для богатых британцев, где накачивал их закисью азота.
Чопорные англичане впадали в неистовое веселье, вплоть до эйфорических валяний на полу. А чтобы унять избыточное веселье, Гемпфри совал своим подопечным подышать эфиром, который наоборот успокаивал и вызывал отрешение.
И так продолжалось 44 года, пока 11 декабря 1844 года зубной врач Гораций Уэллс не придумал пользовать закись азота для обезболивания пациентов при удалении зубов.
Одно из лучших изобретений человечества.
Одно из величайших изобретений человечества. Наравне с пенициллином. Официально считается, что инсулин был открыт 27 июля 1921 года.
Но нельзя не отметить вклад врачей Страсбургского университета Йозефа фон Меринга и Оскара Минковски. Они в 1889 году, в попытках разобраться, как влияет на пищеварение поджелудочная железа. Они вырезали данный орган у собаки.
Они заметили, через определённое время, что над следами собачьей мочи начали роиться мухи. Проверка показала высокое содержание сахара.
Доктора поняли, что их эксперимент случайно привёл к тому, что собака стала диабетиком и что именно поджелудочная регулирует в крови уровень сахара.
А вот молодой учёный Фредерик Бантинг, вместе со своим ассистентом, в период с 1920 по 1922 годы, опираясь на выводы фон Меринга и Минковски, удачно выделили секрет поджелудочной железы и назвали его инсулином.
Уже больше века люди, страдающие от диабета, могут вести полноценную жизнь, несмотря на то, что это заболевание пока неизлечимо. Раньше продолжительность их жизни редко превышала год-два.
Когда в 1941 году инженер Жорж де Местраль пришёл со своей собакой из похода, то увидел, что вся её шерсть покрыта репьями.
Все владельцы собак, наверное, сталкивались с этой проблемой, когда любимый питомец вылезает из кустов весь в колючих "орденах". Обычно хозяева вздыхают и начинают методично выбирать из шерсти репейник. Но де Местраль был инженером и ему стало интересно рассмотреть репейник под микроскопом. Потом он обратил внимание, что и все его штаны тоже усеяны репьями и подумал, что было бы неплохо создать материал, который также крепко бы ко всему цеплялся.
Девять лет Жорж проводил эксперименты и выяснил, что нейлоновые нити в синтетической ткани, если их срезать, становятся такими же крючковатыми, как и у репейника.
Год понадобился, чтобы создать ткацкий станок для автоматического создания таких мини-крючков и в 1951 году де Местралю наконец удалось запатентовать своё ноу-хау.
Ткань поначалу выглядела совсем несимпатично и не пользовалась успехом. Но все поменялось в тот момент, когда в начале 1960-х Жоржа позвали в NASA, чтобы он поучаствовал в создании скафандров. Именно там липучка стала не только функциональной, но и красивой.
Ткань начали покупать компании, производящие костюмы для моряков, лыжников и подводных ныряльщиков. Текстильные центры Жоржа открылись в Швеции, США, Канаде, Нидерландах, Германии, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Италии.
Сегодня даже странно представить мир без липучек, которые везде - от одежды от медицинских приборов.
Вот так удачно пёс залез в репейный куст.
Источник:
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