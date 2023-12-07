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Живой свет и магические рефлексы Дэвида Чейфица

Живой свет и магические рефлексы Дэвида Чейфица

Автор:
07 декабря 2023 12:23
Сообщество : Искусство
Метки: Дэвид Чейфиц   жанр   живопись   искусство   картина   натюрморт   приём   реализм   рефлекс   свет   
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Цвет, сочность, жизнь, реализм органично объединены в его работах с лёгкой недосказанностью и магической туманной дымкой. Как ему это удаётся? Всё дело в профессии и рефлексах.

Дэвид Чейфиц родился в 1981 году на северо-западе тихоокеанского побережья США. После окончания университета в Вашингтоне и получения степени  бакалавра несколько лет проработал архитектором. Но понял, что живопись привлекает его сильнее и начал обучение на курсах, одновременно беря уроки у лучших мастеров.

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Результат увлечения не заставил себя долго ждать. Вскоре пришло признание критиков и ценителей, после чего последовало участие в нескольких престижных выставках.

Помимо удачной композиции (сказывается первая профессия), уникальной особенностью натюрмортов Дэвида является интересный эффект свечения. Овощи, посуда, даже сам фон словно подсвечен изнутри каким-то магическим светом. Конечно, магии  в этом нет, просто живописец мастерски пользуется приёмом рефлексов, который представляет собой передачу отражённого света и цвета на различных поверхностях. Рефлекс проявляется при падении на предмет отсвета от неба или соседних предметов (от любой цветной поверхности), что вызывает изменение тона и цвета. Отражённый свет известен художникам издавна и описан ещё самим Леонардо да Винчи.

В работах Дэвида есть что-то едва уловимое от голландских мастеров, ярко выражен реализм и улавливается присутствие абстракционизма. Уникальность картин Чейфица в органичном объединении реалистичной манеры и игры светотени с предельно чёткой детализацией и созданием иллюзии лёгкой дымки.

В результате получаются предметы, в нереальности которых зритель начинается сомневаться. Сочные бока тыквы и начищенный до блеска котелок хочется потрогать, чтобы ощутить под пальцами гладкость металла или шероховатость плода.

Помимо натюрмортов художник увлекается и портретной живописью, любит пейзажи и уделяет внимание фэнтези-сюжетам.

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Метки: Дэвид Чейфиц   жанр   живопись   искусство   картина   натюрморт   приём   реализм   рефлекс   свет   
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