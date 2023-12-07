Живой свет и магические рефлексы Дэвида Чейфица

В работах Дэвида есть что-то едва уловимое от голландских мастеров, ярко выражен реализм и улавливается присутствие абстракционизма. Уникальность картин Чейфица в органичном объединении реалистичной манеры и игры светотени с предельно чёткой детализацией и созданием иллюзии лёгкой дымки.

В результате получаются предметы, в нереальности которых зритель начинается сомневаться. Сочные бока тыквы и начищенный до блеска котелок хочется потрогать, чтобы ощутить под пальцами гладкость металла или шероховатость плода.

Помимо натюрмортов художник увлекается и портретной живописью, любит пейзажи и уделяет внимание фэнтези-сюжетам.