FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2889 постов • 479 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Скотт Прайор – ловец солнечного света

Скотт Прайор – ловец солнечного света

Автор:
02 ноября 2023 16:00
Сообщество : Искусство
Метки: Скотт Прайор   гиперреализм   жанр   живопись   искусство   картина   направление   пейзаж   свет   стиль   
887
20

Этот представитель гиперреализма не просто художник. Кажется, что мастер постиг секрет того, как можно поймать ускользающий солнечный свет и сделать его вечным.

Скотт Прайор родился в городе Эксетер в 1949 году. После окончания университета в Массачусетсе начал работать в жанре современного реализма и гиперреализма.

×
×

Уникальной жанровой особенностью, наполняющей работы живописца жизнью, визитной карточкой и практически обязательным главным героем стал свет. Благодаря которому все элементы картин выглядят реалистичными, наполненными и настоящими.

В числе любимых направлений Прайора не только натюрморты, но и пейзажи и портреты, которые тоже пронизаны завораживающим и тёплым светом, придающим волшебство и поэтическую составляющую обычным обыденным вещам и явлениям.

Работы Скотта Прайора представлены во многих государственных музеях и частных коллекциях разных стран мира.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Скотт Прайор   гиперреализм   жанр   живопись   искусство   картина   направление   пейзаж   свет   стиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Ego sum qui sum 20 минут назад
Круть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98382



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут выдворить из страны
"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут...
Набирающие популярность в сообществах
Городские легенды - Девочка привидение из Кантона
Городские легенды - Девочка привидение из Кантона
ТОП 10 звезд России связанных с криминалом. Интересные факты
ТОП 10 звезд России связанных с криминалом. Интересные факты
Вот это, я понимаю, турнир
Вот это, я понимаю, турнир
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куриный бульон

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#Юмор#аварии#позитив#задержание#Автовсячина#Еда#знаменитости
#машина#интересно#животные#интересное#ДТП#факты#в мире#история#США#сарказм
#автомобили#люди#кино#фильм#авто аварии#подборка#улыбнуло#полиция#дети#Россия
Вот это, я понимаю, турнир Вот это, я понимаю, турнир Запутанная, но яркая жизнь фееричной Феррейры Запутанная, но яркая жизнь фееричной Феррейры Этот шедевр древнеегипетской живописи был утерян почти 100 лет назад Этот шедевр древнеегипетской живописи был утерян почти 100 лет назад Как известные живописцы мстили своим именитым заказчикам Как известные живописцы мстили своим именитым заказчикам Художник-самоучка пишет портреты с реалистичностью качественных фотоснимков Художник-самоучка пишет портреты с реалистичностью качественных фотоснимков Эти картины выглядят достаточно реалистично и очень сильно напоминают фотографии Эти картины выглядят достаточно реалистично и очень сильно напоминают фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться