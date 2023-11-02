Скотт Прайор – ловец солнечного света

В числе любимых направлений Прайора не только натюрморты, но и пейзажи и портреты, которые тоже пронизаны завораживающим и тёплым светом, придающим волшебство и поэтическую составляющую обычным обыденным вещам и явлениям.

Работы Скотта Прайора представлены во многих государственных музеях и частных коллекциях разных стран мира.