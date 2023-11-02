Скотт Прайор – ловец солнечного света

Этот представитель гиперреализма не просто художник. Кажется, что мастер постиг секрет того, как можно поймать ускользающий солнечный свет и сделать его вечным.
Скотт Прайор родился в городе Эксетер в 1949 году. После окончания университета в Массачусетсе начал работать в жанре современного реализма и гиперреализма.
Уникальной жанровой особенностью, наполняющей работы живописца жизнью, визитной карточкой и практически обязательным главным героем стал свет. Благодаря которому все элементы картин выглядят реалистичными, наполненными и настоящими.
В числе любимых направлений Прайора не только натюрморты, но и пейзажи и портреты, которые тоже пронизаны завораживающим и тёплым светом, придающим волшебство и поэтическую составляющую обычным обыденным вещам и явлениям.
Работы Скотта Прайора представлены во многих государственных музеях и частных коллекциях разных стран мира.
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