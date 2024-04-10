Ламповый реализм Марселя Ридера

Романтичность и лёгкая светлая печать наполняют работы этого живописца, который по праву считается представителем самобытного жанра – так называемого мягкого символизма.
Марсель Ридер (1862-1942) был эльзасцем, который провёл большую часть своей жизни и профессиональной карьеры в Париже, где остался после завершения обучения в академии.
На раннее творчество художника оказали влияние символисты. Но потом он сменил вектор деятельности и обратился к реализму. Но картины Ридера нельзя отнести к этому направлению в чистом виде. Это, скорее, мягкий символизм. Центральное место в творчестве художника принадлежало изображению красивых дам, фигуры которых окутаны светом ламп – электрических или масляных.
В качестве фона живописец использовал как природу, так и интерьеры комнат. Особенно гармонично и умиротворяюще выглядят водные фоны – озеро или море, которые благодаря бескрайнему синему фону выгодно подчёркивают фигуры, смотрящиеся искорками-душами на фоне безграничного мироздания.
В последние годы жизни Ридер иронично и печально шутил, что из-за ухудшившегося с возрастом зрения и тремора рук ему вынужденно пришлось перейти от реализма к импрессионизму. Живописец умер в Виллье-су-Грез 30 марта 1942 года. Работы Ридера выставлены в музеях США, Франции и Венгрии.
Источник:
Источник:
- Трогательный реализм и душевный сюр Геннадия Шаройкина
- Живые пейзажи Михаила Сатарова
- Мастер солнечного пейзажа Петер Мёрк Мёнстед
- Мистицизм и символизм глазами Пола Бонда
- Стивен Макей – создатель иной реальности