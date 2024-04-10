Ламповый реализм Марселя Ридера

На раннее творчество художника оказали влияние символисты. Но потом он сменил вектор деятельности и обратился к реализму. Но картины Ридера нельзя отнести к этому направлению в чистом виде. Это, скорее, мягкий символизм. Центральное место в творчестве художника принадлежало изображению красивых дам, фигуры которых окутаны светом ламп – электрических или масляных.

В качестве фона живописец использовал как природу, так и интерьеры комнат. Особенно гармонично и умиротворяюще выглядят водные фоны – озеро или море, которые благодаря бескрайнему синему фону выгодно подчёркивают фигуры, смотрящиеся искорками-душами на фоне безграничного мироздания.

В последние годы жизни Ридер иронично и печально шутил, что из-за ухудшившегося с возрастом зрения и тремора рук ему вынужденно пришлось перейти от реализма к импрессионизму. Живописец умер в Виллье-су-Грез 30 марта 1942 года. Работы Ридера выставлены в музеях США, Франции и Венгрии.