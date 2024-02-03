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Трогательный реализм и душевный сюр Геннадия Шаройкина

Трогательный реализм и душевный сюр Геннадия Шаройкина

Автор:
03 февраля 2024 18:52
Сообщество : Искусство
Метки: Геннадий Шаройкин   жанр   живопись   искусство   картина   направление   реализм   современник   сюрреализм   художник   
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Одинаково профессионально работать в обоих жанрах – реализма и сюрреализма надо уметь.

Но для современного художника Геннадия Шаройкина это не проблема. Геннадий Владимирович родился в Свердловске в 1959 году. В 1984 году окончил Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра. Практически сразу после получения диплома начал участвовать в выставках.

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На счету художника более 1000 работ, созданных преимущественно в жанрах реализма и сюрреализма. В настоящее время Шаройкин живёт в Екатеринбурге. Увлекается подводной охотой, что находит отражение в некоторых работах, и пишет по велению души, умея при этом затронуть правильные струны и в душах зрителей.

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Метки: Геннадий Шаройкин   жанр   живопись   искусство   картина   направление   реализм   современник   сюрреализм   художник   
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6k
Lexx Час назад
У мотоцикла коляска слева.
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32k
Kladbische 12 минут назад
Не понимаю в искусстве но нравится что то такое. А это как то похоже на то что дети рисуют.
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63
Александр Полчаса назад
Очень хороший художник. Особенно нравятся пейзажи.
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21k
kσρβγς 56 минут назад
Опять у Юганска кусок хлеба изо рта вырвали... И за что ж вы все его так не любите, а? Он же такая лапочка! Вежливый, культурный, нахер не каждый день посылает...
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iskra Час назад
Где сюрреализм? Ничего похожего не увидел.
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