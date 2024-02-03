Трогательный реализм и душевный сюр Геннадия Шаройкина

На счету художника более 1000 работ, созданных преимущественно в жанрах реализма и сюрреализма. В настоящее время Шаройкин живёт в Екатеринбурге. Увлекается подводной охотой, что находит отражение в некоторых работах, и пишет по велению души, умея при этом затронуть правильные струны и в душах зрителей.