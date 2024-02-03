Трогательный реализм и душевный сюр Геннадия Шаройкина

Одинаково профессионально работать в обоих жанрах – реализма и сюрреализма надо уметь.
Но для современного художника Геннадия Шаройкина это не проблема. Геннадий Владимирович родился в Свердловске в 1959 году. В 1984 году окончил Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра. Практически сразу после получения диплома начал участвовать в выставках.
На счету художника более 1000 работ, созданных преимущественно в жанрах реализма и сюрреализма. В настоящее время Шаройкин живёт в Екатеринбурге. Увлекается подводной охотой, что находит отражение в некоторых работах, и пишет по велению души, умея при этом затронуть правильные струны и в душах зрителей.
Источник:
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