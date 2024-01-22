Игорь Кройтор и его трогательные пейзажи

Этот художник работает не только как пейзажист. Впрочем, его картины при первом рассмотрении даже больше похожи на фотографии. Очень уж реалистично смотрятся солнечные блики на оконном стекле, капли росы на румяной яблочной кожице и напоённый свежестью зимний воздух.