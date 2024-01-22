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Игорь Кройтор и его трогательные пейзажи

Игорь Кройтор и его трогательные пейзажи

Автор:
22 января 2024 13:42
Сообщество : Искусство
Метки: Игорь Кройтор   жанр   живопись   искусство   направление   натюрморт   пейзаж   природа   современный художник   
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Этот художник работает не только как пейзажист. Впрочем, его картины при первом рассмотрении даже больше похожи на фотографии. Очень уж реалистично смотрятся солнечные блики на оконном стекле, капли росы на румяной яблочной кожице и напоённый свежестью зимний воздух.

Игорь Кройтор родом из Кишинёва. Родился в 1968 году. Детское увлечение рисованием переросло уже в осознанное, взрослое.

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И после окончания художественной школы юноша поступил в художественное училище имени Репина, став студентом известного молдавского художника своего времени – Станислава Семёновича Бабюка.

В настоящее время живёт и работает в Москве. Основными жанрами являются пейзажи и натюрморты. Работы Кройтора входят в состав частных коллекций разных стран мира.

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Метки: Игорь Кройтор   жанр   живопись   искусство   направление   натюрморт   пейзаж   природа   современный художник   
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