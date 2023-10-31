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Мастер воздушных фантазий, уютных пейзажей и четырёх цветов

Мастер воздушных фантазий, уютных пейзажей и четырёх цветов

Автор:
31 октября 2023 16:12
Сообщество : Искусство
Метки: Максфилд Пэрриш   живопись   искусство   картина   лак   приём   реализм   стиль   фэнтези   цвет   
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В 20-х этот живописец был чуть ли не самым популярным в Британии и США. А репродукции его картин украшали стены каждого четвёртого дома.

Максфилд Пэрриш (1870 – 1966) – американский художник, который стал известным благодаря уникальному стилю, органично объединившему реализм и направление, которое сегодня определили бы как фэнтези.

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При рождении мальчик получил имя Фредерик, но став взрослым, сменил его на Максфилда. Это была девичья фамилия его матери, которая и осталась в качестве творческого псевдонима.

После окончания Пенсильванской академии изящных искусств Пэрриш сосредоточился на иллюстрировании книг, работал с разными журналами. А сделав имя и заработав достаточное для безбедной жизни количество денег, отошёл от завораживающего фэнтези и полностью перешёл на пейзажную живопись, которой отдавался со всей страстью и глубиной.

Что примечательно, Максфилд в работе использовал всего четыре цвета – синий, сиреневый, жёлтый и чёрный. Комбинируя которые и используя в качестве разделяющего слоя лак, и достигал той глубокой реалистичности с аккуратными вкраплениями магии, которая всё ещё живёт в нашем мире. В честь художника назван один из оттенков синего цвета – Parrish blue.

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Метки: Максфилд Пэрриш   живопись   искусство   картина   лак   приём   реализм   стиль   фэнтези   цвет   
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1  комментарий
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6k
S__D 13 минут назад
Комментарий к фото
"Упрямый дракон"
.
А почему "Упрямый"? Отказывается парня жрать?
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