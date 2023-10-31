Мастер воздушных фантазий, уютных пейзажей и четырёх цветов

В 20-х этот живописец был чуть ли не самым популярным в Британии и США. А репродукции его картин украшали стены каждого четвёртого дома.
Максфилд Пэрриш (1870 – 1966) – американский художник, который стал известным благодаря уникальному стилю, органично объединившему реализм и направление, которое сегодня определили бы как фэнтези.
При рождении мальчик получил имя Фредерик, но став взрослым, сменил его на Максфилда. Это была девичья фамилия его матери, которая и осталась в качестве творческого псевдонима.
После окончания Пенсильванской академии изящных искусств Пэрриш сосредоточился на иллюстрировании книг, работал с разными журналами. А сделав имя и заработав достаточное для безбедной жизни количество денег, отошёл от завораживающего фэнтези и полностью перешёл на пейзажную живопись, которой отдавался со всей страстью и глубиной.
Что примечательно, Максфилд в работе использовал всего четыре цвета – синий, сиреневый, жёлтый и чёрный. Комбинируя которые и используя в качестве разделяющего слоя лак, и достигал той глубокой реалистичности с аккуратными вкраплениями магии, которая всё ещё живёт в нашем мире. В честь художника назван один из оттенков синего цвета – Parrish blue.
Источник:
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