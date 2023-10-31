Мастер воздушных фантазий, уютных пейзажей и четырёх цветов

Что примечательно, Максфилд в работе использовал всего четыре цвета – синий, сиреневый, жёлтый и чёрный. Комбинируя которые и используя в качестве разделяющего слоя лак, и достигал той глубокой реалистичности с аккуратными вкраплениями магии, которая всё ещё живёт в нашем мире. В честь художника назван один из оттенков синего цвета – Parrish blue.