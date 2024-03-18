Художественность и научная достоверность Джованны Гарцони

На многих полотнах изображены природные объекты, включая растения, животных, насекомых и раковины. Они точны с научной точки зрения и одновременно безупречно красивы, словно Гарцони удалось объединить научную иллюстрацию и выразительную живопись в единый вид искусства. В её высокореалистичных картинах собраны предметы со всего мира. Например, на одной изображена сине-белая фарфоровая ваза из Китая, наполненная цветами, которые растут в совершенно другой части земного шара. На других картинах ракушки, насекомые, цветы, фрукты, милые собачки и даже произведения искусства.

Гарцони пользовалась большим уважением. Работы художницы стоили дорого. Их коллекционировали семьи Медичи и Колонна. Понятно, почему. Работы Гарцони легки и приятны на вид, на них изображены интересные предметы в реалистичной манере. Стиль и тематика картин Гарцони были очень привлекательны для публики XVII века, когда наука и живопись приобретали популярность и распространение.

Композиционные и цветовые идеи Гарцони использовали великие художники следующих эпох. И, по мнению критиков, они гениальны, несмотря на кажущуюся простоту.