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Художественность и научная достоверность Джованны Гарцони

Художественность и научная достоверность Джованны Гарцони

Автор:
18 марта 2024 13:38
Сообщество : Искусство
Метки: Джованна Гарцони   Растение   живопись   идея   искусство   картина   натюрморт   наука   реалистичность   художница   
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Вдвойне смелая. Так можно назвать эту женщину. Ведь она бросила вызов сложившимся в искусстве устоям, да ещё и будучи представительницей слабого пола.

Джованна Гарцони (1600 – 1670) – итальянская художница эпохи барокко и научный иллюстратор. Она специализировалась на натюрмортах с изображением предметов со всего мира. Её картины небольшие, но при этом изобилуют интересными деталями.

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На многих полотнах изображены природные объекты, включая растения, животных, насекомых и раковины. Они точны с научной точки зрения и одновременно безупречно красивы, словно Гарцони удалось объединить научную иллюстрацию и выразительную живопись в единый вид искусства. В её высокореалистичных картинах собраны предметы со всего мира. Например, на одной изображена сине-белая фарфоровая ваза из Китая, наполненная цветами, которые растут в совершенно другой части земного шара. На других картинах ракушки, насекомые, цветы, фрукты, милые собачки и даже произведения искусства.

Гарцони пользовалась большим уважением. Работы художницы стоили дорого. Их коллекционировали семьи Медичи и Колонна. Понятно, почему. Работы Гарцони легки и приятны на вид, на них изображены интересные предметы в реалистичной манере. Стиль и тематика картин Гарцони были очень привлекательны для публики XVII века, когда наука и живопись приобретали популярность и распространение.

Композиционные и цветовые идеи Гарцони использовали великие художники следующих эпох. И, по мнению критиков, они гениальны, несмотря на кажущуюся простоту.

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Метки: Джованна Гарцони   Растение   живопись   идея   искусство   картина   натюрморт   наука   реалистичность   художница   
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1  комментарий
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Bill 57 минут назад
Натуралистические изображения мух и гниющих овощей не очень то и красивы. Дома на кухне такую картину вряд ли кто-то повесит.
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