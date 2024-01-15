Мастер солнечного пейзажа Петер Мёрк Мёнстед

В Париже художник прошел курс в мастерской одного из самых известных мастеров своего времени Адольфа Вильяма Бугро. Много путешествовал, вдохновляясь пейзажами разных стран. Посещал и Россию, где писал портреты великих князей и княгинь.

Работы Мёнстеда отличает какая-то невероятная фотографическая точность с изобилием мелких деталей. При первом взгляде на полотна даже не верится, что это не фотографии, а картины.

Художник легко задействовал чёрный цвет, который большинство мастеров применяет с опаской и осторожностью, чтобы избежать мрачности. Виртуозно передавал водную стихию – гладь озёр и течение рек и ручьёв, тоже не самую простую в исполнении текстуру. И, конечно, солнечный свет. Он пропитывает сюжеты, касаясь людей, животных, строений и делая их живыми и реалистичными.

Умер Петер в 1941 году в возрасте 82 лет. Вплоть до самого конца оставался популярным и востребованным.