Мастер солнечного пейзажа Петер Мёрк Мёнстед

Хотя среди работ этого живописца есть и примеры других жанров, именно пейзажи прославили Петера Мёрка Мёнстеда, который по праву считается признанным мастером-виртуозом этого направления.
Мальчик родился в 1859 году в семье состоятельного кораблестроителя в датском селении Балле. Родители, заметив увлечение сына рисованием, отдали его учиться в училище в Орхаузе. Следующими этапами в образовании Петера стали датская Королевская академия художеств и частная школа Петера Крейера.
В Париже художник прошел курс в мастерской одного из самых известных мастеров своего времени Адольфа Вильяма Бугро. Много путешествовал, вдохновляясь пейзажами разных стран. Посещал и Россию, где писал портреты великих князей и княгинь.
Работы Мёнстеда отличает какая-то невероятная фотографическая точность с изобилием мелких деталей. При первом взгляде на полотна даже не верится, что это не фотографии, а картины.
Художник легко задействовал чёрный цвет, который большинство мастеров применяет с опаской и осторожностью, чтобы избежать мрачности. Виртуозно передавал водную стихию – гладь озёр и течение рек и ручьёв, тоже не самую простую в исполнении текстуру. И, конечно, солнечный свет. Он пропитывает сюжеты, касаясь людей, животных, строений и делая их живыми и реалистичными.
Умер Петер в 1941 году в возрасте 82 лет. Вплоть до самого конца оставался популярным и востребованным.
Источник:
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