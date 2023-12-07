FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Неформат 446 постов • 120 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Неформат
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
07 декабря 2023 07:48
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2502
26
Свернуть все комментарии под фото

Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Неформат"
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
101  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
824
дмитрий викторович 4 часа назад
Комментарий к фото
Вот и сейчас, против моей воли, напоминают о существовании этого говно-сериала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 15)
4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Комментарий к фото
А "ДЖАВЕЛИН" что.... смешно? Это трагикомично
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Комментарий к фото
завернись в белую простынь, а далее....ну, ты понял
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Graf_Dracula 49 минут назад
Комментарий к фото
Ну может это ребенок будущий портретисть из Африки. Других он и не видел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Graf_Dracula 52 минуты назад
Комментарий к фото
Тот случае когда твой отец ТОР в подебке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Graf_Dracula 53 минуты назад
Комментарий к фото
А что за сериал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Ya Час назад
Комментарий к фото
Капитан очевидность, не уходи далеко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Killgrave 2 часа назад
Комментарий к фото
Так или иначе большинство заранее прорабатывают варианты, как откосить от корпората по уважительной причине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
ПаганецЪ 2 часа назад
Комментарий к фото
"Изян" - это что-то по-армянски?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
iskra 2 часа назад
Комментарий к фото
Помню. Сначала была реклама по всем СМИ,потом я приехал туда через весь город с пачкой днег,а меня не пустили(!). Послал их нахер, и больше принципиально туда не заходил, даже когда карточки всем желающим раздавали,а потом и вообще отменили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
iskra 2 часа назад
Комментарий к фото
Ещё нимфы есть..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
iskra 2 часа назад
Комментарий к фото
У Егорки будет квартира..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Евгений 2 часа назад
Комментарий к фото
Ещё пукни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
hammog 3 часа назад
Комментарий к фото