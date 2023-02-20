Свежие высе... примеры безумной тизерной рекламы

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Если реклама — это двигатель торговли, то тизерная (кричащая) реклама — это двигатель дешёвых кликов по баннерам. Какой у всего этого смысл? Загадить экран чушью, которая не имеет никакого отношения к реальности.
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Предлагайте свои варианты маразмов, мои закончились
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