Свежие высе... примеры безумной тизерной рекламы

Если реклама — это двигатель торговли, то тизерная (кричащая) реклама — это двигатель дешёвых кликов по баннерам. Какой у всего этого смысл? Загадить экран чушью, которая не имеет никакого отношения к реальности.

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1. И у вас будет унитаз с чайным пакетиком 0 Источник:

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2. ... сохранить стойкий запах фекалий в квартире 0 Источник:

3. И почти никто её не делает 0 Источник:

4. И испортить вилку 0 Источник:

5. Пятикопеечный советский фотошоп 0 Источник:

6. Потому что 0 Источник:

7. Как журавля в небе 0 Источник:

8. Чтобы нарисовать красную стрелку 0 Источник:

9. А могла бы надеть шапку 0 Источник:

10. Реклама "Пятёрочки"? 0 Источник:

11. "Я не смываю после себя и оставляю чайные пакетики в унитазе" 0 Источник:

12. ... аплодисменты? 0 Источник:

13. Пила пиво пенное 0 Источник:

14. Придумайте дальше сами, у меня мозг плавится от бреда 0 Источник:

15. Лучше бы приговорили к мягкому режиму 0 Источник:

16. Сумасшествие 0 Источник:

17. Жак Фреско жил в Краснодаре? 0 Источник:

18. И это было прекрасно 0 Источник:

19. Девушка улетела охотиться за грызунами 0 Источник: