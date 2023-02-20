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Свежие высе... примеры безумной тизерной рекламы

Свежие высе... примеры безумной тизерной рекламы

Автор:
20 февраля 2023 17:56
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   кричащие заголовки   маразм   подборка   тизеры   
3341
20
Если реклама — это двигатель торговли, то тизерная (кричащая) реклама — это двигатель дешёвых кликов по баннерам. Какой у всего этого смысл? Загадить экран чушью, которая не имеет никакого отношения к реальности.
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Предлагайте свои варианты маразмов, мои закончились

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Метки: Прикол   Юмор   кричащие заголовки   маразм   подборка   тизеры   
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23  комментария
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5k
Crechet 53 минуты назад
Самое интересное в этом то, что автор
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turyst 16 секунд назад
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Ego sum qui sum 42 секунды назад
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Ego sum qui sum 2 минуты назад
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3k
Ау 5 минут назад
Очень похоже на заголовки постов на фишках XD
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4k
Феликс Дзержинский 18 минут назад
А перейдёшь по ссылке, завирусишь свой комп.
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6k
Андрей Крылов 18 минут назад
К сожалению рекламы в эотм стиле более чем предостаточно практически везде. Не так давно поставил себе "Телегу". Там и там засилие подобного. ! Пора уже как-то законодательно урегулировать и запретить подобное. Без шуток пора.
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794k
А.Берестенко Полчаса назад
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127k
Аааа 51 минуту назад
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14k
Типа граф 56 минут назад
" Мальчик Вася пёрнул в пруду и всплыла вся рыба "
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1k
kappaneed Час назад
teaser «дразнилка, завлекалка») рекламное сообщение, построенное как загадка, которое содержит часть информации о продукте, но при этом сам товар полностью не демонстрируется. Тизеры обычно появляются на раннем этапе продвижения товара и служат для создания интриги вокруг него.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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3k
poбт 2 часа назад
еще про ложку соды и онемевших врачей не хватает
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17k
Виталий Касандров 2 часа назад
Все это результат неудачного эксперимента скрещивания человека и медузы.
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4k
Старичок 2 часа назад
Комментарий к фото
так вилку надо в розетку втыкать, тогда не только тв, но и радио можно слушать.
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