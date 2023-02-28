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Доширак от Шварценеггера и штаны от Чака Норриса: какой была реклама со знаменитостями в прошлом

Доширак от Шварценеггера и штаны от Чака Норриса: какой была реклама со знаменитостями в прошлом

Автор:
28 февраля 2023 08:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прошлое   Юмор   забавно   знаменитости   позитив   фото   
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Кажется, что клиент действительно купит всё что угодно, если на упаковке будет его кумир. Но как выглядела реклама за знаменитостями раньше?

Отец пиара Эдвард Бернейс первым придумал использовать в рекламе знаменитостей. В своих книгах он объяснял это так: «При принятии решений люди следуют примеру лидеров, которым один доверяют. Это может быть друг, родственник, политик, телезвезда, персонаж фильма или мультфильма».


Чак Норрис рекламирует джинсы, 1977 год

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Бренд Century, ранее занимавшийся одеждой для боевых искусств, выпустил Chuck Norris Action Jeans.


Мэрилин Монро и реклама сигарет

Мэрилин Монро и шампунь

Элизабет Тейлор в рекламе мыла, 1956 год

Арнольд Шварценеггер в рекламе японской лапши быстрого приготовления и энергетического напитка

Мухаммед Али рекламирует отраву для тараканов

Эстер Уильямс в рекламе Max Factor

Эстер Уильямс — американская пловчиха и актриса. Звезда 1940-х и 1950-х годов.


Твигги и накладные ресницы

Вуди Аллен рекламирует водку, 1966 год

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Метки: Прошлое   Юмор   забавно   знаменитости   позитив   фото   
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13k
Мистер Фикс 18 минут назад
Был у нас один такой

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10k
Antilles 6 минут назад
Если внимательно почитать рекламу джинс от Чака, то там весьма интересное предложение, да еще с гарантией. Я б взял.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 минут назад
беложопые пиндоские рекламщики явно поиздевались над Али..под тараканами они имели ввиду наверняка негров.
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44k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 52 минуты назад
яркий пример принципа "деньги не пахнут" а реклама шварца только для японского тв была (условие контракта) в сша её естественно небыло.
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