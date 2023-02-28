Доширак от Шварценеггера и штаны от Чака Норриса: какой была реклама со знаменитостями в прошлом

Кажется, что клиент действительно купит всё что угодно, если на упаковке будет его кумир. Но как выглядела реклама за знаменитостями раньше?
Отец пиара Эдвард Бернейс первым придумал использовать в рекламе знаменитостей. В своих книгах он объяснял это так: «При принятии решений люди следуют примеру лидеров, которым один доверяют. Это может быть друг, родственник, политик, телезвезда, персонаж фильма или мультфильма».
Чак Норрис рекламирует джинсы, 1977 год
Бренд Century, ранее занимавшийся одеждой для боевых искусств, выпустил Chuck Norris Action Jeans.
Мэрилин Монро и реклама сигарет
Мэрилин Монро и шампунь
Элизабет Тейлор в рекламе мыла, 1956 год
Арнольд Шварценеггер в рекламе японской лапши быстрого приготовления и энергетического напитка
Мухаммед Али рекламирует отраву для тараканов
Эстер Уильямс в рекламе Max Factor
Эстер Уильямс — американская пловчиха и актриса. Звезда 1940-х и 1950-х годов.
Твигги и накладные ресницы
Вуди Аллен рекламирует водку, 1966 год
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