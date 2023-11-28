Самый большой в мире айсберг вынесло в чистую воду Южного океана

Айсберг А23а площадью 4 170 кв. км, отколовшийся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году, «проснулся» и начал двигаться лишь этой весной. Сейчас, в результате дрейфа, его вынесло в открытое пространство Южного океана. Ученые утверждают, что ледяная глыба размером с Москву и Санкт-Петербург вместе взятые так или иначе прекратит свое существование, но есть два варианта развития событий.
Первый вариант — айсберг А23а в скором времени (несколько месяцев) доберётся до моря Скоша (Скотия), где вскоре растает. Второй вариант — он останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет.
Круговорот Уэдделла — один из двух круговоротов , существующих в Южном океане . Он формируется в результате взаимодействия холодного Антарктического циркумполярного течения и Антарктического континентального шельфа.
Уточняется, что с весны, после начала активного дрейфа вдоль берегов Антарктического полуострова со скоростью 150 км в месяц, айсберг А23а преодолел свыше 2 тыс. км. При этом его площадь практически не изменилась.
На данный момент А23а является рекордсменом среди айсбергов. До него самым большим в мире был айсберг A76 — до того, как разделился на три части. За такими крупными объектами, как A23a, после отрыва необходимо постоянно следить, поскольку они могут представлять угрозу для судов, а также для дикой природы.
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В отличие от многих крупных айсбергов, которые отделяются от Антарктиды и уплывают, A23a продвинулся всего на пару сотен километров с тех пор, как откололся от шельфового ледника Фильхнера в августе 1986 года.
Отсутствие движения объясняется тем, что он «приземлился» (или застрял) на морском дне. Айсберги «садятся» на дно океана, когда их киль — часть, находящаяся под поверхностью воды, — находится глубже, чем глубина воды. Однако теперь огромный айсберг вырвался на свободу.
Доктор Эндрю Флеминг, эксперт по дистанционному зондированию из Британской антарктической службы, рассказал BBC, что первые признаки движения айсберга A23a он заметил еще в 2020 году.
«Он сидел на мели с 1986 года, но в конце концов его размер должен был уменьшиться настолько, чтобы потерять сцепление с поверхностью и начать двигаться. Мы задавались вопросом, могло ли изменение температуры воды на шельфе спровоцировать это, но, по общему мнению, просто время пришло».
Айсберги-рекордсмены сменяют друг друга регулярно по мере того, как всё новые и новые глыбы льда откалываются от Антарктического континента и разбиваются впоследствии на более мелкие фрагменты.
Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый большой айсберг в истории превышал 31 000 кв. км.
Этот айсберг был замечен в 240 км к западу от острова Скотт в Южном океане кораблем USS Glacier 12 ноября 1956 года.
Прогноз: как будет исчезать антарктический ледяной щит
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот так живёшь-живёшь в мире, где 4 океана, а потом бац! - пятый появляется.