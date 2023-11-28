Самый большой в мире айсберг вынесло в чистую воду Южного океана

В отличие от многих крупных айсбергов, которые отделяются от Антарктиды и уплывают, A23a продвинулся всего на пару сотен километров с тех пор, как откололся от шельфового ледника Фильхнера в августе 1986 года.

Отсутствие движения объясняется тем, что он «приземлился» (или застрял) на морском дне. Айсберги «садятся» на дно океана, когда их киль — часть, находящаяся под поверхностью воды, — находится глубже, чем глубина воды. Однако теперь огромный айсберг вырвался на свободу.

Доктор Эндрю Флеминг, эксперт по дистанционному зондированию из Британской антарктической службы, рассказал BBC, что первые признаки движения айсберга A23a он заметил еще в 2020 году.