Крупнейший в мире айсберг может столкнуться с островом в Южной Атлантике

Нам всем, конечно, все равно, но вот британцы чего-то переживают.
В течение тридцати лет айсберг покоился на дне моря Уэдделла в Антарктиде, но глобальное потепление сделало свою работу, и он смог оторваться от дна морского. Размером этот величественный красавец приблизительно с два Лондона (3672 квадратных километра, вес приблизительно оценен в 1 трлн тонн) и считается одним из самых больших айсбергов в мире. Эпичного названия у него нет, только код А23а.
За ним ученые наблюдают еще с 1986 года, когда он решил отделиться от ледника Фильхнера-Ронне.
Ученые сейчас высчитывают его возможное направление, по предварительной информации, сейчас он до водоворота под названием колонна Тейлора и застрял там.
За прошлый год он потерял 9% своего первоначального размера, но это ему ничуть не помешало. Немного «схуднув», он стал более маневреннее. И сейчас держит путь к острову Южная Георгия (колония Англии, извините, британские заморские территории).
Такая траектория путешествия айсберга может стать настоящей головной болью для судоходства, особенно если от него начнут откалываться более мелкие куски.
Ну и если он все же достигнет территории Британии, это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных – в основном тюленей и пингвинов, – которые размножаются на острове.
Источник:
- Гигантский айсберг чуть не унес в море полярников
- Первый человек, который заметил айсберг
- От антарктического шельфа откололся айсберг размером с Лондон
- От Антарктиды откололся самый гигантский айсберг в мире
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Лунок насверлили, вот он и обломился по перфорации
и тянуть в Саудовскую Аравию.
Настало время устроить в Персии потоп.
если он ухайдокает британию это будет весьма радостное событие