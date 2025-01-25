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Крупнейший в мире айсберг может столкнуться с островом в Южной Атлантике

Крупнейший в мире айсберг может столкнуться с островом в Южной Атлантике

Автор:
25 января 2025 14:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: А23а   Антарктида   Британия   Видео   Южная Атлантика   айсберг   
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Нам всем, конечно, все равно, но вот британцы чего-то переживают.

В течение тридцати лет айсберг покоился на дне моря Уэдделла в Антарктиде, но глобальное потепление сделало свою работу, и он смог оторваться от дна морского. Размером этот величественный красавец приблизительно с два Лондона (3672 квадратных километра, вес приблизительно оценен в 1 трлн тонн) и считается одним из самых больших айсбергов в мире. Эпичного названия у него нет, только код А23а.


За ним ученые наблюдают еще с 1986 года, когда он решил отделиться от ледника Фильхнера-Ронне.

Ученые сейчас высчитывают его возможное направление, по предварительной информации, сейчас он до водоворота под названием колонна Тейлора и застрял там.


За прошлый год он потерял 9% своего первоначального размера, но это ему ничуть не помешало. Немного «схуднув», он стал более маневреннее. И сейчас держит путь к острову Южная Георгия (колония Англии, извините, британские заморские территории).


Такая траектория путешествия айсберга может стать настоящей головной болью для судоходства, особенно если от него начнут откалываться более мелкие куски.


Ну и если он все же достигнет территории Британии, это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных – в основном тюленей и пингвинов, – которые размножаются на острове.



Источник:

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Метки: А23а   Антарктида   Британия   Видео   Южная Атлантика   айсберг   
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26  комментариев
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7k
TirAn 11 часов назад
Хотите я угадаю, кто во всём этом виноват? - русские рыбаки.
Лунок насверлили, вот он и обломился по перфорации
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55
Niaforlica 2 часа назад
"айсберг покоился на дне моря"?
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1k
alex 2 часа назад
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171
Андрей 3 часа назад
Может его отбуксировать куда-нибудь
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464
Бриллиант 5 часов назад
Если такую Сосулю откатить подлодками к берегам США - будет весело. Торнады всякие сегодняшние отдыхают
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5k
Vlamir 5 часов назад
А может все таки на Гренландию!?
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464
Бриллиант Vlamir 5 часов назад
лучше на Британию по факту))
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11k
Lexx 10 часов назад
Нужно установить на нём паруса и отправить его в районы у которых проблемы с пресной водой.
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5k
Шилов 10 часов назад
Вчера, в южной части Атлантического океана, американский авианосец «Авраам Линкольн» столкнулся с айсбергом, получил пробоину и затонул. Капитану "Айсберга" присвоено звание "Герой России".
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9k
grigorenko vladislav 10 часов назад
Капиталисты ссыкливые, что с них взять. Эх, вот во времена СССР кликнули бы клич, затрубили бы в горн, высадили бы на тот айсберг десант из папанинцев, маманинцев, тимуровцев, архаровцев и прочих юных натуралистов, и они б его мигом с песнями отдрейфовали бы, куда партия скажет. И орошал бы этот айсберг, как миленький, всякие там Каракумы чистейшей пресной водой, покуда в них сады не зацветут. А у этих - паника, как бы в Британию не врезался.
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1k
K_II_T 10 часов назад
Пока не растаял. Срочно аредовать флот, накрыть пленкой.
и тянуть в Саудовскую Аравию.

Настало время устроить в Персии потоп.
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−9
Валентин 11 часов назад
На нём живёт 23 человека,ты что так задёргался?Или у тебя там родственники?
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20k
Владимир 11 часов назад
Когда открывать шампанское?
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12k
MakDag 12 часов назад
Так может или столкнется, нам надеяться или что?..
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396k
Алексей 12 часов назад
Ну и если он все же достигнет территории Британии, это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных.....

если он ухайдокает британию это будет весьма радостное событие
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3k
Сергей 12 часов назад
как всем известно, столкновение с айсбергом грозит потоплением. Остров пойдет ко дну!
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  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1612 постов (1604 в горячем)

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