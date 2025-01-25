Крупнейший в мире айсберг может столкнуться с островом в Южной Атлантике

За ним ученые наблюдают еще с 1986 года, когда он решил отделиться от ледника Фильхнера-Ронне.

Ученые сейчас высчитывают его возможное направление, по предварительной информации, сейчас он до водоворота под названием колонна Тейлора и застрял там.