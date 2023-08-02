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Обладательница самого большого рта установила ещё один мировой рекорд

Обладательница самого большого рта установила ещё один мировой рекорд

Автор:
02 августа 2023 17:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Вот это ДА   Рекорд Гиннесса   мировой рекорд Гиннесса   рекорд гиннеcса   самый большой в мире   самый большой рот   умора   
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33-летняя жительница Нью-Йорка, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое раскрытие рта среди женщин, похвасталась в TikTok своим последним достижением. Ей выдали новый сертификат как обладательнице самого большого рта в мире. Она сумела растянуть его до 4,07 дюйма (10,3 см).

Саманта Рамсделл теперь держит рекорды по самому большому раскрытию рта и самому широкому рту в мире.


Она опубликовала видео, в котором рассказала о своём достижении трём миллионам подписчиков. Многие из них до этого были уверены, что рот Саманты — ненастоящий и что она использует фильтры. Теперь все скептики посрамлены.


В видео Саманта говорит: «Значит, у меня теперь два мировых рекорда Гиннесса. У меня есть мировой рекорд Гиннесса по самому большому раскрытию рта среди женщин. А еще у меня официально самый широкий рот в мире». И растягивает свой рот с неподражаемым шармом.



В комментариях рекордсменку называют не иначе как мечтой дантиста.


«Я работаю в стоматологии уже 21 год, и вы были был моим любимым пациентом», — написал один из комментаторов. А другой добавил: «Я был уверен, что это фильтр. Теперь я просто поражён. Это замечательно!».




Блогерша рассказывает, что в школе её дразнили и давали обидные прозвища. Но со временем она научилась принимать свою особенность и, как мы видим, даже сумела её монетизировать. Придя в соцсети в 2019 году, она быстро прославилась и стала очень популярной.


Помимо активного канала в TikTok с короткими и смешными роликами, на которых она поедает гигантские бургеры, Саманта с удовольствием принимает участие в телевизионных шоу и ведёт развлекательный подкаст Weird And Proud («Странный и гордый»), на котором вместе с соведущим обсуждает широкий спектр тем — от колоноскопии до инопланетян.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Вот это ДА   Рекорд Гиннесса   мировой рекорд Гиннесса   рекорд гиннеcса   самый большой в мире   самый большой рот   умора   
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14  комментариев
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3k
· · Полчаса назад
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13k
Denissg 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Denissg 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
a_komolow 23 минуты назад
В такую пасть только йухи класть!
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34k
АнтонПолднев 40 минут назад
Так вот для кого их делают...
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11k
Летучий Мыш 43 минуты назад
Ну то есть с лампочкой прикол не получится
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27k
БамбарбияКиргуду 43 минуты назад
У этой пасть не меньше.
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3k
Василий Афиногенов 51 минуту назад
таким хлебальничком да медку бы тяпнуть!(С)
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34k
Андрей Иванов 53 минуты назад
Может отсосать слону
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16k
ss 54 минуты назад
- Бабушка, а бабушка! А почему у тебя такие большие глаза?
- Это чтобы лучше видеть тебя, дитя моё.
- А почему у тебя такие большие уши?
- Это чтобы лучше слышать тебя, дитя моё.
- Бабушка, а бабушка! А почему у тебя такой большой рот?
- Эх, внученька... Видела бы ты йух твоего дедушки, такие вопросы не задавала бы!
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5k
alex Час назад
да там и нижние губища походу после слона
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