Обладательница самого большого рта установила ещё один мировой рекорд

33-летняя жительница Нью-Йорка, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое раскрытие рта среди женщин, похвасталась в TikTok своим последним достижением. Ей выдали новый сертификат как обладательнице самого большого рта в мире. Она сумела растянуть его до 4,07 дюйма (10,3 см).
Саманта Рамсделл теперь держит рекорды по самому большому раскрытию рта и самому широкому рту в мире.
Она опубликовала видео, в котором рассказала о своём достижении трём миллионам подписчиков. Многие из них до этого были уверены, что рот Саманты — ненастоящий и что она использует фильтры. Теперь все скептики посрамлены.
В видео Саманта говорит: «Значит, у меня теперь два мировых рекорда Гиннесса. У меня есть мировой рекорд Гиннесса по самому большому раскрытию рта среди женщин. А еще у меня официально самый широкий рот в мире». И растягивает свой рот с неподражаемым шармом.
В комментариях рекордсменку называют не иначе как мечтой дантиста.
«Я работаю в стоматологии уже 21 год, и вы были был моим любимым пациентом», — написал один из комментаторов. А другой добавил: «Я был уверен, что это фильтр. Теперь я просто поражён. Это замечательно!».
Блогерша рассказывает, что в школе её дразнили и давали обидные прозвища. Но со временем она научилась принимать свою особенность и, как мы видим, даже сумела её монетизировать. Придя в соцсети в 2019 году, она быстро прославилась и стала очень популярной.
Помимо активного канала в TikTok с короткими и смешными роликами, на которых она поедает гигантские бургеры, Саманта с удовольствием принимает участие в телевизионных шоу и ведёт развлекательный подкаст Weird And Proud («Странный и гордый»), на котором вместе с соведущим обсуждает широкий спектр тем — от колоноскопии до инопланетян.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- Это чтобы лучше видеть тебя, дитя моё.
- А почему у тебя такие большие уши?
- Это чтобы лучше слышать тебя, дитя моё.
- Бабушка, а бабушка! А почему у тебя такой большой рот?
- Эх, внученька... Видела бы ты йух твоего дедушки, такие вопросы не задавала бы!