Обладательница самого большого рта установила ещё один мировой рекорд

Саманта Рамсделл теперь держит рекорды по самому большому раскрытию рта и самому широкому рту в мире.

Она опубликовала видео, в котором рассказала о своём достижении трём миллионам подписчиков. Многие из них до этого были уверены, что рот Саманты — ненастоящий и что она использует фильтры. Теперь все скептики посрамлены.