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Гигантский айсберг чуть не унес в море полярников

Гигантский айсберг чуть не унес в море полярников

Автор:
26 января 2023 20:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   айсберг   антарктида   ледовый сюрприз   новости   полярники   природа   происшествие   
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Огромный айсберг, по площади равный многонаселенному современному городу, откололся от шельфового ледника Антарктиды. Это произошло недалеко от исследовательской станции Галлей, где в это время работали британские исследователи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   айсберг   антарктида   ледовый сюрприз   новости   полярники   природа   происшествие   
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2  комментария
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114
Александр Час назад
Жаль не утянул айсберг нагличан
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Двестиграмм 24 минуты назад
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