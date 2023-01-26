Гигантский айсберг чуть не унес в море полярников

Хотя нынешняя потерянная часть ледника - не самый большой айсберг, отколовшийся от Антарктиды, однако это самый большой кусок, потерянный шельфовым ледником с тех пор, как более 100 лет назад, в 1915 году, ученые начали наблюдать за этим явлением.

"Бездна 1" бездействовала по крайней мере 35 лет, до 2012 года, когда спутниковый мониторинг показал, что она начала двигаться. В 2015 и 2016 годах ученые использовали радиолокационные технологии, проникающие в лед, и спутниковые снимки, чтобы определить путь, по которому может пойти трещина, и скорость, с которой она может расти. А к декабрю 2022 года трещина пересекла большую часть шельфового ледника, положив начало расколу.