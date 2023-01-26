Гигантский айсберг чуть не унес в море полярников

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Огромный айсберг, по площади равный многонаселенному современному городу, откололся от шельфового ледника Антарктиды. Это произошло недалеко от исследовательской станции Галлей, где в это время работали британские исследователи.
Огромный айсберг откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктиде, всего в 19 км от того места, где на исследовательской станции работают британские ученые. Айсберг имеет толщину 150 метров и площадь 1550 кв.км — почти как Большой Лондон. Он откололся, образовав гигантскую трещину, которая разделила пополам шельфовый ледник "Бездна 1", который с 2012 года ежегодно увеличивался примерно на 4 километра.
Датчики GPS уловили движение во внутренней части "Бездны 1" между 19:00 и 20:00 в воскресенье, когда трещина уже распространилась практически по всему шельфу.
К счастью, все 21 сотрудник научно-исследовательской станции Галлей Британской антарктической службы (BAS) были в полной безопасности, поскольку заранее готовились к такому повороту событий.
«Измерения шельфового ледника проводятся несколько раз в день с использованием автоматизированной сети высокоточных GPS-инструментов, окружающих станцию, - рассказала профессор Джейн Фрэнсис, директор BAS. - Они измеряют, как деформируется и движется шельфовый ледник, и сравнивают со спутниковыми снимками ЕКА, НАСА и немецкого спутника TerraSAR-X. Все данные отправляются в Кембридж для анализа, поэтому мы знаем, что происходит даже антарктической зимой — когда на станции нет персонала, круглосуточно темно, а температура опускается ниже -50».
Гляциологи подтвердили, что участок льда, на котором расположена станция, не затронут разрушением.
В 2016 году непрерывный рост "Бездны 1" побудил BAS переместить станцию на 23 километра вглубь суши.
По слоам ученых, раскол был совершенно естественным, никоим образом не связанным с изменением климата. «Этот случай был ожидаемым и является частью естественного поведения шельфового ледника Бранта,- говорит профессор Доминик Ходжсон, гляциолог BAS. - Наша научная группа продолжает следить за шельфовым ледником в режиме реального времени, чтобы обеспечить безопасность людей на нем и поддерживать выполнение научных исследований, которые мы проводим в Галлее».
Раскол - это естественное явление, вызванное поступательным движением ледника, делающим его концы неустойчивыми. Во время раскола часть оконечности ледника отваливается, часто образуя айсберги.
Раскол - это естественное явление, вызванное поступательным движением ледника, делающим его концы неустойчивыми. Во время раскола часть оконечности ледника отваливается, часто образуя айсберги.
Хотя нынешняя потерянная часть ледника - не самый большой айсберг, отколовшийся от Антарктиды, однако это самый большой кусок, потерянный шельфовым ледником с тех пор, как более 100 лет назад, в 1915 году, ученые начали наблюдать за этим явлением.
"Бездна 1" бездействовала по крайней мере 35 лет, до 2012 года, когда спутниковый мониторинг показал, что она начала двигаться. В 2015 и 2016 годах ученые использовали радиолокационные технологии, проникающие в лед, и спутниковые снимки, чтобы определить путь, по которому может пойти трещина, и скорость, с которой она может расти. А к декабрю 2022 года трещина пересекла большую часть шельфового ледника, положив начало расколу.
"Бездна 1" бездействовала по крайней мере 35 лет, до 2012 года, когда спутниковый мониторинг показал, что она начала двигаться. В 2015 и 2016 годах ученые использовали радиолокационные технологии, проникающие в лед, и спутниковые снимки, чтобы определить путь, по которому может пойти трещина, и скорость, с которой она может расти. А к декабрю 2022 года трещина пересекла большую часть шельфового ледника, положив начало расколу.
Сейчас образовавшийся гигантский айсберг, имя которому будет присвоено Национальным ледовым центром США, дрейфует в море Уэдделла. Гляциологи будут отслеживать его движение.
Исследовательский центр "Галлея VI" имеет мировое значение, поскольку является платформой для наблюдений за атмосферой и космической погодой в чувствительной к климату зоне. В течение последних шести зим он оставался незанятым из-за сложной гляциологической ситуации. Тем не менее, в период с ноября по март там остается персонал для обслуживания оборудования, которое позволяет ученым удаленно контролировать эксперименты в зимний период. Те, кто в настоящее время находится на станции, должны быть вывезены самолетами примерно 6 февраля.
Исследовательский центр "Галлея VI" имеет мировое значение, поскольку является платформой для наблюдений за атмосферой и космической погодой в чувствительной к климату зоне. В течение последних шести зим он оставался незанятым из-за сложной гляциологической ситуации. Тем не менее, в период с ноября по март там остается персонал для обслуживания оборудования, которое позволяет ученым удаленно контролировать эксперименты в зимний период. Те, кто в настоящее время находится на станции, должны быть вывезены самолетами примерно 6 февраля.
Это второй крупный раскол на шельфовом леднике Бранта за последние два года. Первый произошел в феврале 2021 года. В ноябре 2020 года крупный разлом, названный Северным разломом, начал пробивать лед и продолжал расширяться до начала нового года. В результате от ледника откололся айсберг площадью 1270 кв.км под названием A74. Отколовшись от обширного шельфового ледника, он отправился дрейфовать в море Уэдделла.
Шельфовый ледник Бранта состоит из ледникового льда, который изначально выпадал в виде снега в Антарктиде, а затем стекал с суши в море. Он и сейчас продолжает стекать со скоростью до 2 километров в год на запад в сторону моря, где через неравные промежутки от этого процесса образуются айсберги.
В 2021 году айсберг площадью около 1000 кв.км задел западный шельфовый ледник Бранта, но не расколол "Бездну 1". Были опасения, что, если бы он ударил сильнее, это, в конце концов, привело бы к тому, что блок откололся бы от основного шельфового ледника еще тогда.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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