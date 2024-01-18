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Как разрушается огромный айсберг, удаляясь от Антарктиды

Как разрушается огромный айсберг, удаляясь от Антарктиды

Автор:
18 января 2024 15:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Антарктида   Что происходит   айсберг   айсберг А23а   интересно   льдины   таяние   
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Появились новые фотографии и видео, которые показывают, как самый большой в мире айсберг A23a неуклонно разрушается по мере удаления от Антарктиды. Океанские воды постепенно размывают его, и по краям толстой льдины появляются трещины, пещеры и арки.


Гигантский айсберг площадью 4 170 кв. км и весом в триллион тонн, отколовшийся от Антарктиды и дрейфующий на север, подвергается эрозии — подобно эрозии береговой линии на суше. Океанские воды образуют в нем пещеры и арки. Волны бьются об айсберг, образуя провалы, которые неуклонно увеличиваются и в итоге приведут к обрушению его верхушки.


За такими крупными объектами, как A23a, необходимо постоянно следить, поскольку они могут представлять угрозу для судов и дикой природы.



Команда EYOS Expeditions, прибывшая на A23a в воскресенье, использовала беспилотник, чтобы сделать снимки с воздуха.


«Мы видели волны высотой добрых три или четыре метра, которые разбивались об айсберг, — рассказал BBC руководитель экспедиции Ян Страхан. — Они создавали каскады льда — постоянное состояние эрозии».


Видеограф EYOS Ричард Сайди сказал, что A23a «умопомрачительно велик» и «простирается так далеко, как только можно увидеть в обоих направлениях». По словам Сайди, айсберг слишком велик, чтобы его фотографировать.


Как показывают новые фотографии, эрозия айсбергов происходит так же, как и эрозия суши, хотя и не так медленно. Мощные волны неоднократно ударяются об основание айсберга, образуя небольшие щели и трещины, которые со временем становятся все больше и больше.


В конце концов эти отверстия расширяются, превращаясь в пещеры, а затем в большие арки, пока «крыша» (верхний слой льда) не рухнет из-за отсутствия опоры под ней. В результате остаются небольшие «столбики», которые затем образуют более мелкие «пеньки», прежде чем полностью растаять.


Благодаря таянию A23a в конце концов исчезнет окончательно, но из-за его огромных размеров это может занять немало времени.


По данным Британской антарктической службы (BAS), которая посетила A23a в декабре, айсберг движется на север со скоростью около 48 км в день. Вероятно, теперь его занесет в «аллею айсбергов» — обычный маршрут, по которому айсберги плывут к субантарктическому острову Южная Георгия.


Есть вероятность, что айсберг нарушит режим питания диких животных, таких как пингвины, например, если он припаркуется в районе, где обычно происходит кормление (приблизится к какому-либо из субантарктических островов).



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Антарктида   Что происходит   айсберг   айсберг А23а   интересно   льдины   таяние   
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4  комментария
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petia 9 минут назад
Немного не понял.
А хотели чтоб он подплывая к экватору сохранил полный размер или чтоб вообще не таял?
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11k
kaboza 17 минут назад
Я думаю автор (м)удак недоделанный.
Роскосмос..
Сейчас айсберг вынесло на чистую воду в Южном океане. Активный дрейф А23а возобновился в середине лета, скорость движения составляла 150 километров в месяц. Его площадь составляет немногим менее 4000 км . 48 км, в день...клоун копипастерный
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