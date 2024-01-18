Как разрушается огромный айсберг, удаляясь от Антарктиды

Гигантский айсберг площадью 4 170 кв. км и весом в триллион тонн, отколовшийся от Антарктиды и дрейфующий на север, подвергается эрозии — подобно эрозии береговой линии на суше. Океанские воды образуют в нем пещеры и арки. Волны бьются об айсберг, образуя провалы, которые неуклонно увеличиваются и в итоге приведут к обрушению его верхушки.

За такими крупными объектами, как A23a, необходимо постоянно следить, поскольку они могут представлять угрозу для судов и дикой природы.