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Житель города Дилдо нашёл айсберг в форме гигантского пениса

Житель города Дилдо нашёл айсберг в форме гигантского пениса

Автор:
04 мая 2023 14:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Канада   айсберг   вирусные видео   вирусные фото   забавно   необычно   фаллично   чудо природы   
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Аэрофотограф Кен Притти из канадского города Дилдо (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) отыскал у побережья ледяную глыбу, которая поражает своей красотой, мощью и необычной формой. Фотографии Кена моментально разошлись по Интернету, а уникальный айсберг окрестили ДикБергом (от англ. dick, пенис).


Кен сфотографировал 9-метровый айсберг с помощью беспилотника 27 апреля и выложил снимки в соцсети. Он понимал, что шуток не избежать, но не ожидал, что реакция подписчиков станет настолько бурной.


«Я получаю много откликов, очень много откликов на фотографию из-за сходства айсберга с... частью мужской анатомии, скажем так», — смеётся фотограф.

Кена Притти засыпали сообщениями и просьбами об интервью с новостных сайтов по всему миру. Его снимки и комментарии опубликованы уже почти везде.


Воодушевившись невероятным зрелищем, люди едут в Дилдо, чтобы увидеть ДикБерг лично. К сожалению, уже поступили сообщения о том, что айсберг слегка не в форме: у него отвалилась верхушка.


Канадская ледовая служба сообщает, что у побережья Ньюфаундленда и Лабрадора скопилось много пакового льда и более 200 айсбергов. Охотники за айсбергами будут любоваться ими в течение мая и июня.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Канада   айсберг   вирусные видео   вирусные фото   забавно   необычно   фаллично   чудо природы   
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10  комментариев
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
В природе всё гармонично. Житель города Дилдо нашёл дилдо.
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43k
Карандаш 7 минут назад
Было бы странно если житель этого города нашёл что ни-будь другое.
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2k
Бомбардир 11 минут назад
Какой город, такие и айсберги.
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286
устал я от вас 18 минут назад
холодно вот и скукожился...
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11k
Дмитрий 23 минуты назад
Куёвый айсберг.
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−1
Я забыл 47 минут назад
Косточка и колбаска с яйцами ни чего особенного)))
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15k
Совранский 2 часа назад
Печальная новость - явно указывает на деградацию населения в массе((((
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8k
Александр Маслов 2 часа назад
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11k
kaboza 2 часа назад
Дилдову дилдо))
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32k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ну а что ещё мог найти житель такого города
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