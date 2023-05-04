Житель города Дилдо нашёл айсберг в форме гигантского пениса

Аэрофотограф Кен Притти из канадского города Дилдо (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) отыскал у побережья ледяную глыбу, которая поражает своей красотой, мощью и необычной формой. Фотографии Кена моментально разошлись по Интернету, а уникальный айсберг окрестили ДикБергом (от англ. dick, пенис).
Кен сфотографировал 9-метровый айсберг с помощью беспилотника 27 апреля и выложил снимки в соцсети. Он понимал, что шуток не избежать, но не ожидал, что реакция подписчиков станет настолько бурной.
«Я получаю много откликов, очень много откликов на фотографию из-за сходства айсберга с... частью мужской анатомии, скажем так», — смеётся фотограф.
Кена Притти засыпали сообщениями и просьбами об интервью с новостных сайтов по всему миру. Его снимки и комментарии опубликованы уже почти везде.
Воодушевившись невероятным зрелищем, люди едут в Дилдо, чтобы увидеть ДикБерг лично. К сожалению, уже поступили сообщения о том, что айсберг слегка не в форме: у него отвалилась верхушка.
Канадская ледовая служба сообщает, что у побережья Ньюфаундленда и Лабрадора скопилось много пакового льда и более 200 айсбергов. Охотники за айсбергами будут любоваться ими в течение мая и июня.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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