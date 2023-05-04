Житель города Дилдо нашёл айсберг в форме гигантского пениса





Кен сфотографировал 9-метровый айсберг с помощью беспилотника 27 апреля и выложил снимки в соцсети. Он понимал, что шуток не избежать, но не ожидал, что реакция подписчиков станет настолько бурной.





«Я получаю много откликов, очень много откликов на фотографию из-за сходства айсберга с... частью мужской анатомии, скажем так», — смеётся фотограф.