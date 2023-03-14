От антарктического шельфа откололся айсберг размером с Лондон

Огромный айсберг размером с Большой Лондон откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктиде. Сейчас он начинает распадаться на более мелкие куски и, как предупреждают эксперты, может нанести ущерб транспортным судам.
Ученые наблюдают за двумя крупнейшими в мире айсбергами, в том числе одним размером с Большой Лондон и еще одним размером с Корнуолл, отколовшимися от шельфа Антарктиды.У специалистов есть опасения, что замороженные гиганты дрейфуют в районы, где могут негативно повлиять на судоходство, рыболовство и дикую природу.
Огромный айсберг, размером с столицу Англии, оторвался от шельфового ледника Бранта в Антарктиде в конце января и лишь совсем недавно был сфотографирован с воздуха.
Гляциолог доктор Оливер Марш, вернувшийся с исследовательской станции Галлея Британской антарктической службы, заявил:
«Мы знали, что этот айсберг скоро отколется. Наша станция наблюдает за шельфовым ледником Бранта и отламывающимися от него айсбергами уже более десяти лет».
«Гляциологи впервые заметили начавшееся откалывание айсберга еще в 2012 году, говорит Марш. - Мы с нетерпением ждали этого события. Для наблюдения за расширением раскола использовались высокоточные инструменты GPS, а также спутниковые данные. В 2016 году БАС приняла меры предосторожности, переместив исследовательскую станцию Галлея вглубь суши, чтобы защитить ее».
Команда британских исследователей даже совершила плавание вокруг айсберга A76A, части айсберга A76, отколовшегося от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в середине мая 2021 года. По пути на север A76 развалился на три части, самая большая из которых называется A76A и имеет форму гигантской гладильной доски. Его габариты - 135 км в длину и 25 км в ширину. Это самый большой плавучий айсберг на планете — такой же большой, как английское графство Корнуолл. Сейчас он движется в направлении между Фолклендскими островами и Южной Георгией. Есть опасения, что он может двинуться на восток в сторону Южной Георгии и застрять на мелководье континентального шельфа или, возможно, направиться к близлежащим островкам, известным как скалы Шаг. В обеих этих областях его появление может вызвать проблемы для местной дикой природы и людей.
Если айсберг застрянет на мелководье в этом регионе, он может уничтожить фауну на морском дне и нарушить океанские течения и пути кормления местных диких животных.
Помимо воздействия на окружающую среду, айсберги в районе Южной Георгии могут представлять большую опасность для местных судов.
Огромным айсбергам могут потребоваться десятилетия, чтобы растаять и исчезнуть, так что еще какое-то время они будут представлять потенциальную угрозу.
Айсберг A81 размером с Большой Лондон откололся от шельфа, когда большая трещина во льду прошла через весь шельфовый ледник. Он направился на юг и сейчас плывет примерно в 150 км от места отрыва.
Шельфовый ледник Бранта является одним из наиболее тщательно наблюдаемых шельфовых ледников на планете. Именно здесь находится британская исследовательская станция Галлея.
В настоящее время британские ученые говорят, что исследовательская станция и прилегающая к ней территория практически не пострадали от отрыва айсберга.
A81 — второй крупный айсберг в этом регионе за два года. Ожидается, что он пойдет по стопам предыдущих айсбергов, унесенных сильным Антарктическим прибрежным течением на запад.
В январе группа ученых БАС на борту научного судна Discovery обогнула его часть - айсберг A76A. Исследователи взяли пробы воды вокруг айсберга, чтобы лучше понять его потенциальное воздействие на окружающую среду.
Профессор Герайнт Тарлинг, руководитель группы экосистем БАС, был на борту Discovery. Вот что он рассказал:
«Айсберг такого размера окажет большое влияние на океанские экосистемы, которые поддерживают богатое разнообразие морской флоры и фауны в этом антарктическом регионе. Это воздействие может быть как положительными, так и отрицательными. С одной стороны, по мере таяния айсберга высвобождается много питательных веществ, которые могут способствовать росту микроскопических растений, таких как фитопланктон, лежащих в основе океанических пищевых цепочек. Отрицательная сторона заключается в том, что это же таяние в таких больших масштабах сбрасывает в океан много пресной воды, что снижает уровень солености и делает воды непригодными для многих видов фитопланктона и зоопланктона, который ими питается. Эти эффекты могут затем распространиться по пищевой цепи на рыбу, птиц, тюленей и китов. Кроме того, если A76A продолжит движение по траектории к скалам Шаг, нарушение мелководного морского дна может иметь катастрофические последствия для разнообразных биосообществ морского дна, в том числе, в районах питания ценных пород рыб».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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надо трелевать его в Африку.. у них там с пресной водой проблема..
Те, кому нужна эта пресная вода, не имеют денег на такие проекты.
А те, кто имеет... У них и так всё хорошо.
Если разрабатывать и совершенствовать технологии то затраты можно оптимизировать
к сообщениям британских ученых нельзя относиться серьёзно