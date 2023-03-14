От антарктического шельфа откололся айсберг размером с Лондон

Шельфовый ледник Бранта является одним из наиболее тщательно наблюдаемых шельфовых ледников на планете. Именно здесь находится британская исследовательская станция Галлея.

В настоящее время британские ученые говорят, что исследовательская станция и прилегающая к ней территория практически не пострадали от отрыва айсберга.

A81 — второй крупный айсберг в этом регионе за два года. Ожидается, что он пойдет по стопам предыдущих айсбергов, унесенных сильным Антарктическим прибрежным течением на запад.

В январе группа ученых БАС на борту научного судна Discovery обогнула его часть - айсберг A76A. Исследователи взяли пробы воды вокруг айсберга, чтобы лучше понять его потенциальное воздействие на окружающую среду.

Профессор Герайнт Тарлинг, руководитель группы экосистем БАС, был на борту Discovery. Вот что он рассказал: