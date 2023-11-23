В Антарктиде впервые вырастили огурцы

Что касается огурцов, то их ели сами полярники, плодами угощали специалистов компании «Запсибгазром», которые в период антарктической зимы проводят внутренние работы на новом зимовочном комплексе.

"Часть выращенных плодов была засушена, упакована и отправится в лабораторию АФИ для детального анализа", – сообщил ведущий геофизик ААНИИ на станции Восток Андрей Тепляков.