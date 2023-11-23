В Антарктиде впервые вырастили огурцы

А еще на станции "Восток" собрали отличный урожай других овощей: помидоров, зелени, лука...
Российским учёным впервые удалось вырастить в Антарктиде огурцы.
"За 60 дней с момента высадки удалось вырастить 16,5 килограмма плодов", - говорится в сообщении пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
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Да и в общем урожай оказался очень неплохим: в двух оранжереях за год эксперимента учёные вырастили около 100 кг огурцов, 29 кг томатов, 11 кг сладкого перца, 149 кг листовой капусты и множество других листовых и листостебельных овощных культур
Что касается огурцов, то их ели сами полярники, плодами угощали специалистов компании «Запсибгазром», которые в период антарктической зимы проводят внутренние работы на новом зимовочном комплексе.
"Часть выращенных плодов была засушена, упакована и отправится в лабораторию АФИ для детального анализа", – сообщил ведущий геофизик ААНИИ на станции Восток Андрей Тепляков.
Для выращивания овощей и зелени использовалась беспочвенная технология «панопоника». Растения выращиваются в тонкослойном почвозаменителе на основе верхового торфа – агрофита и суспензии. Питание осуществляется с помощью специального раствора. Обязательно условие успешной агротехники - специально подобранное освещение, спектр которого приближен к солнечному свету.
Ранее полярники хвалились выращенными в Антарктиде арбузами, а в настоящее время на биополигоне в АФИ отрабатывают технологию возделывания лесных ягод. И если результаты окажутся удачными, новый фитокомплекс отправится на ст. Восток, а полярники через время смогут прямо с куста поесть ежевики, голубики и земляники.
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А вообще - молодцы учёные! По себе знаю как это трудно, в условиях холода и низкой освещённости, когда выращиваю рассаду с февраля. А в Антарктике, тем более.