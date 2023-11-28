Самое южное почтовое отделение в мире ежегодно набирает сотрудников

Раз в год Фонд антарктического наследия объявляет о наборе четырех сотрудников почтового отделения в Антарктиде, и получается сотни заявок со всего мира.

Четыре работника — руководитель, менеджер отделения и два почтмейстера — должны жить на острове Гудье в течение пяти месяцев, с ноября по март.

Условия проживания спартанские: без водопровода, интернета и мобильной связи, в небольшой домике с двухъярусными кроватями.