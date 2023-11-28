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Самое южное почтовое отделение в мире ежегодно набирает сотрудников

Самое южное почтовое отделение в мире ежегодно набирает сотрудников

Автор:
28 ноября 2023 16:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Антарктида   необычная работа   необычное место   остров Гудье   пингвины   пингвинья почта   подсчет пингвинов   порт-локрой   почтовое отделение   
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В Антарктиде есть интересное туристическое место — бывшая британская исследовательская база в гавани Порт-Локрой на острове Гудье. Сегодня там находятся музей, сувенирный магазин и почтовое отделение для туристов. В обязанности сотрудников почтового отделения входит подсчёт пингвинов, живущих на острове!

Раз в год Фонд антарктического наследия объявляет о наборе четырех сотрудников почтового отделения в Антарктиде, и получается сотни заявок со всего мира.


Четыре работника — руководитель, менеджер отделения и два почтмейстера — должны жить на острове Гудье в течение пяти месяцев, с ноября по март.


Условия проживания спартанские: без водопровода, интернета и мобильной связи, в небольшой домике с двухъярусными кроватями.


Соискатели должны отвечать ряду требований: иметь хорошую физподготовку, иметь право работать в Соединенном Королевстве, обладать знаниями в сфере экологии и, главное, уметь хорошо считать.


Помимо управленческо-почтовых обязанностей им придётся вести подсчёт пингвинов, которым отдана примерно половина острова (он совсем маленький, размеров с футбольное поле). Пингвинов там сотни, но желающих получить работу почтмейстера в Порт-Локрой это не останавливает.


Работники «пингвиньей почты» также отвечают за мониторинг дикой природы и сбор экологических данных.


Камилла Никол, исполнительный директор Фонда, подчеркивает:


«Жить там — очень тяжелый труд. Вы можете работать по 12 часов в день. Времени на отдых и расслабление остается немного».


Несмотря на все трудности, желающих масса: подается порядка 2500 заявок ежегодно.


«К нам приезжают люди всех возрастов со всего мира. На должности претендуют представители всех слоев общества. Мы ищем людей в хорошей физической форме, выносливых и любящих знакомиться с людьми и посетителями».


Люси Дорман, руководитель базы в Порт-Локрой в сезоне 2019-2020 годов, рассказала о своем опыте:


«Приходится много таскать. Много носить коробки, ведра, канистры, по снегу или скользким камням. Много времени уходит на то, чтобы счищать пингвиньи экскременты с камней. Самое главное — подобрать в команду людей, которые будут ладить друг с другом, хорошо уживаться. Чтобы они смогли жить и работать вместе».


Но, вместе с тем, этот непростой опыт позволяет по-другому взглянуть на миру и по-новому оценить свою роль на планете, считает Камилла Никол.


«Вы можете наблюдать за заходом солнца и слышать, как тают льды ледника. Это необыкновенное место».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Антарктида   необычная работа   необычное место   остров Гудье   пингвины   пингвинья почта   подсчет пингвинов   порт-локрой   почтовое отделение   
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БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Условия проживания спартанские: без водопровода, интернета и мобильной связи, в небольшой домике с двухъярусными кроватями.
Соискатели должны отвечать ряду требований: иметь хорошую физподготовку, иметь право работать в Соединенном Королевстве, обладать знаниями в сфере экологии и, главное, уметь хорошо считать.
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Зарплату тоже не платят?

Науй,нас и здесь неплохо кормют.


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1k
Can 36 минут назад
гы, там россиян не хватает))) пингвины на мясо, баню сделают, домик...тут под сомненем. а так ...говно вопрос, но сколько платят?
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