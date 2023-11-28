Фотограф совместил снимки одних и тех же мест, но в разные столетия

Детские хобби стали основой его нынешнего профессионального занятия: Марк собирает снимки давнего прошлого, на которых запечатлены люди и города, и соединяет их со своими фотографиями этих же мест нашего времени. Получаются изумительные коллажи, по которым можно проследить, как изменился наш мир со временем.

Посмотрите на эти 16 сравнений современных крупных городов с их фотографиями прошлых столетий.

Нью-Йорк с высоты птичьего полета, 2020/1851