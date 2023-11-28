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Фотограф совместил снимки одних и тех же мест, но в разные столетия

Фотограф совместил снимки одних и тех же мест, но в разные столетия

Автор:
28 ноября 2023 08:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   Марк Херш   в мире   люди   мето   тогда и сейчас   фото   
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В 10 лет Марку Хершу из Бостона родители подарили камеру Kodak Instamatic, и уже тогда он почувствовал страсть к фотографии. Он фотографировал всё, что цепляло его глаз, что казалось ему интересным: людей, природу, животных и различные примечательные места и предметы. Но у него было ещё одно постоянное увлечение — история.

Детские хобби стали основой его нынешнего профессионального занятия: Марк собирает снимки давнего прошлого, на которых запечатлены люди и города, и соединяет их со своими фотографиями этих же мест нашего времени. Получаются изумительные коллажи, по которым можно проследить, как изменился наш мир со временем.

Посмотрите на эти 16 сравнений современных крупных городов с их фотографиями прошлых столетий.

Нью-Йорк с высоты птичьего полета, 2020/1851

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Марк рассказывает, что во время его проживания в Бостоне родители водили его по историческим местам времён Войны за независимость, где он делал снимки на свою камеру. Затем семья переехала в Северную Вирджинию, и он, конечно, исследовал всю округу. А во время учёбы в институте он серьёзно увлёкся историей и посещал поля сражений времён Гражданской войны, которые произвели на него неизгладимое впечатление.


47-ая улица, Манхэттен, 2022/1941


Пассажирское судно «SS Eastland», 2023/1903


Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк, 2018/1903


Отель Дрейк, Чикаго, 2023/1936


Колесо обозрения в Линкольн-парке, 2023/1901


Уобаш авеню, Чикаго, 2023/1930


К шестидесяти годам Марк собирался завершить свою карьеру в сфере маркетинга и рекламы и думал о том, чем он займётся дальше. Его увлечение фотографией никуда не пропало, наоборот, он совершенствовал свои навыки и покупал качественную аппаратуру. И вот однажды он наткнулся на снимки столетней давности города Чикаго, в котором он прожил около двадцати лет. Марк решил повторить эти кадры, и так занялся рефотографией.


Бруклинский мост, Нью-Йорк, 2022/1899


Здание Чикагской торговой палаты, 2021/1898


Чикаго, 2018/1893


Лейк-Шор-драйв, Чикаго, 2023/1936


Отель Plaza, Нью-Йорк, 2018/1900


Мичиган-авеню, Чикаго, рядом с институтом искусств, 2022/1921


Чикаго, Лодочный домик в Линкольн-парке, 2018/1905

Изюминка фотографий Марка в том, что он создаёт не просто коллажи, где одна картинка из прошлого, вторая — из настоящего, а соединяет эти снимки в единую картину, на которой отчётливее видно, как место меняется под влиянием человека.


Пожарная часть Хайленд-парка, 2023/1929

Чикагский пожар, 2021/1871

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Метки: Время   Марк Херш   в мире   люди   мето   тогда и сейчас   фото   
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