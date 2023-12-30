Китайская компания установила таймеры в туалетах для сотрудников

Правда только в офисном здании, сами понимаете, зачем. Чтобы определить нерадивого сотрудника, который слишком долго писает.

Что с этим знанием делать? Подаются ли начальству списки с таймингами каждого сотрудника? И законно ли все это – дальше в статье.