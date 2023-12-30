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Китайская компания установила таймеры в туалетах для сотрудников

Китайская компания установила таймеры в туалетах для сотрудников

Автор:
30 декабря 2023 09:26
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Время   Китай   в мире   люди   офис   работа   таймеры   туалет   фото   
1639
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О работоспособности китайцев слагаются легенды. Что ж, когда такие новости открываются миру, становится понятно, что у них просто нет выбора. Одна крупная компания так далеко зашла, что начала ограничивать время для похода в уборную.

Правда только в офисном здании, сами понимаете, зачем. Чтобы определить нерадивого сотрудника, который слишком долго писает.


Что с этим знанием делать? Подаются ли начальству списки с таймингами каждого сотрудника? И законно ли все это – дальше в статье.

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Самый большой скандал разгорелся вокруг уличенной в этом компании Куаишоу. Но они, конечно, не единственные. Помимо «большой земли» в Китае такое неоднократно случалось в Гонконге, который более независим в экстравагантных рабочих решениях.

В Аппл Дейли, например, сотрудникам можно под код-ключу находить в туалет только по 10 минут в день на человека.

А Куаишоу повесила над кабинками туалетов крупные таймеры, которые запускаются всякий раз, когда человек закрывается внутри. Причем таймер виден снаружи ожидающим, а не тем, кто внутри.

Хотя часть общественности встала на сторону компании. В Китае, видимо, есть проблема, что сотрудники злоупотребляют походами в туалет и временем, проведенным в нем. Потому что им запрещено читать с телефона и чатиться в общем помещении по личным вопросам.

И те бегают то и дело в кабинку, чтобы списаться с мужем или ребенком. Быть может, стоит ограничить круг задач и проверять по продуктивности, а не по времени. Тогда и в туалете ради чата с ребенком прятаться не придется.

Если честно, я бы не отказалась от такого таймера в общественных местах. Например, в кинотеатрах, а то порой не знаешь, сколько еще ждать и скоро ли освободятся кабинки. Одна сплошная угадайка.

Компания Куаишоу решила уйти от обвинений в слежке за людьми. Она заявила, что просто не хватает свободных мест в туалетах из-за большого количества рабочих. И это способ их поторопить и уступить место другому.

Новые кабинки установить невозможно из-за сложности планировки. Хотя в данном случае просто не соблюдаются санитарные нормы, и службы не должны были позволить размещение такого густонаселенного офиса на этом этаже. Потому оправданиями компании общественность не поверила.

В каждой избушке – свои погремушки. В Китае просто сходят с ума на том, что работник должен работать без остановки все оплаченное время. И каждый начальник придумывает свои способы контроля.

Так недавно появилась новость, что в Китае босс требовал сотрудников присылать ему скриншот времени активной работы смартфона утром и вечером перед концом рабочего дня. Так он определял, кто больше всех из сотрудников отвлекался на свои чаты и сидение в интернете.

Другой «гений» придумывал встраивать в подушки на офисных стульях датчики с таймерами, чтобы определять, сколько времени сотрудники сидят за своим местом. И приходят ли они к своему столу вовремя.

А у вас были случаи странного контроля от начальства?

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Метки: Время   Китай   в мире   люди   офис   работа   таймеры   туалет   фото   
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12  комментариев
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38k
Алексей 5 часов назад
такой сидишь время подошло и ты из последних сил...
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13k
Denissg 2 часа назад
Я по туалетам не чатился, но, когда учился, постоянно выбегал. Какой, нафиг, телефон? Просто у меня с собой было. Неприятно, конечно, но везде в остальных местах камеры. Почему у китайцев в кабинах нет камер? Включился таймер - включилась камера. Может, у чела действительно проблемы или звонок контрагента застал не вовремя.
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3k
Куронека 2 часа назад
В огромных офисах с опенспейсами туалет - единственное место где можно не смотреть на людей.
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2k
Звёздный странник 2 часа назад
Где-то я уже подобное видел...
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41k
Example 6.2.6 3 часа назад
Эм.. можно повесить в туалете глушилку. Правда, останутся те кто просто с мобилы играет, но сейчас всё больше и больше игр требуют интернета, ради ачивок, внутреигровых покупок и просто потому что большинство мобильных игр - то онлайн дpо4ильни.
Хотя тут непосредственно проблема руководства, которое не умеет грамотно оценивать своих подчинённых.. потому что надо смотреть по результату труда.. Если человек свою работу делает отлично с минимальным кол-во косяков, то пускай хоть целый час какает, всё таки физиологические особенности организма никто не отменяет (или мочевой пузырь у человека застужен и он каждый час пописать бегает), а если он на окладе, и отсиживается в туалете залипая в мобилу - ну, плох тот начальник который не может сопоставить результаты труда подчинённого с его постоянными походами в туалет надолго.
Обычно можно человека депремировать за низкие показатели, и он сам сообразит, что сидеть на горшке с телефоном - не такая уж классная затея, когда надо зарабатывать деньги.
У меня похожий кадр в 2013 году трудился.. вечно пойдёт в толчок и сидит там минимум час.. Ну хрен с ним, сидит и сидит, но и работает плохо.. после туалета ему ещё минут 40 на раскачку надо, а до туалета он видимо минут 30 собирается с мыслями в какую игру поиграть.. По итогу все с нормальной ЗП в конце месяца, а он с голым окладом , без надбавок и премий. Пытался спорить, типо работает как все, почему его обижают.. на что получил распечатку из CRM и итог продуктивности за месяц, где чёрным по белому видно, что он просто не тянет план, так ещё и косяков много. Про посиделки в туалете , ему никто и слова не сказал, однако он в денежном плане быстро сообразил, что на работе надо работать, а не пытаться приятно время провести, всех надурить и получить ровно столько , сколько и остальные кто работает.
Так что в данной китайской компании проблема не с туалетами, а с руководством, которое либо в соседней кабинке на мобиле играет, либо абсолютно не умеет или не хочет оценивать результаты деятельности своих кадров.
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2k
Инженер 4 часа назад
ни одной легенды про работоспособность китайцев не слышал
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382
iskra 6 часов назад
У нас одно время обязали охрану ходить по цехам и фотографировать тех,кто не работает. Потом выясняли личность,докладывали начальнику,который был обязан принять меры(наказать).Нельзя было в рабочее время есть что-либо,пить,ходить в туалет,пользоваться телефоном или другими гаджетами,даже просто держать их в руках.Для всего этого - технологический перерыв 10 минут,через каждые 2 часа. Доходило до того, что штрафовали за жвачку или глоток воды из бутылки.
А потом как-то стали проблемы с заказами,завод начало лихорадить,люди стали уходить. В общем,сейчас требуют только выполнение сменного задания.
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23k
Valiko 7 часов назад
телефонистов видно и без всяких технических приблуд.
Если есть подозрения, пусть покажет тренд батареи в конце дня. Два раза попадется - собирает манатки и в путь.
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382
iskra Valiko 6 часов назад
Какая проблема иметь 2 или 3 телефона?
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382
iskra Valiko 6 часов назад
Человек проявляет чудеса ловкости и изобретательности в стремлении обмануть контроль. С секретных военных заводов выносят килограммы меди или спирта, в тюрьме мошенники зарабатывают неплохие деньги оплапошивая народ по телефону.
У нас на заводе умудрялись играть в онлайн игры,до половины залезая под станок,якобы занимаясь ремонтом..
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24k
Евгений 7 часов назад
К&Б это не показывайте!
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