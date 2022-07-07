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10+ снимков о том, как быстро летит время

10+ снимков о том, как быстро летит время

Автор:
07 июля 2022 12:35
Сообщество : Жизнь
Метки: Время   Жизнь   Прошлое   интересное   люди   подборка   тогда и сейчас   фото   фотографии   
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Иногда мы не замечаем, как быстро летит время - ведь замедлить его мы, к сожалению, не можем. Поэтому так важно ценить каждый момент, наслаждаться жизнью и благодарить за неё. Посмотрим на эти любопытные фото и сравнения, которые без слов показывают ход времени.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Время   Жизнь   Прошлое   интересное   люди   подборка   тогда и сейчас   фото   фотографии   
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2  комментария
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69k
Доктор Джонс 39 минут назад
Кеды хоть иногда стирать-то надо...
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66k
Варакин Алексей 15 минут назад
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