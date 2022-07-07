10+ снимков о том, как быстро летит время

Иногда мы не замечаем, как быстро летит время - ведь замедлить его мы, к сожалению, не можем. Поэтому так важно ценить каждый момент, наслаждаться жизнью и благодарить за неё. Посмотрим на эти любопытные фото и сравнения, которые без слов показывают ход времени.

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Чехол сменили на новый три года спустя 0 Источник:

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Мужчина собирал все свои телефоны за много лет 0 Источник:

Выцветший дорожный знак 0 Источник:

Воссоздание детского фото с папой 0 Источник:

Новые кеды, и кеды после 6 лет носки 0 Источник:

"А это я с мамой. Те же мы, тот же плюшевый мишка" 0 Источник:

"Нам с братом подарили одинаковых мишек, когда мы были маленькими. Я просто очень любил спать со своим" 0 Источник:

Советская научно-исследовательская станция в Антарктиде 65 лет спустя 0 Источник:

"Я родился на 23-ей неделе. Вот моя рука сейчас, и папино обручальное кольцо для сравнения" 0 Источник:

"Воссоздала фото моей мамы в день выпуска" 0 Источник:

Целая эволюция на одном фото 0 Источник:

"Мои бабушка и дедушка были в Дисней Уорлде на 15-летие парка. Решил почтить их память и приехать сюда" 0 Источник:

Руки бабушки и внука 0 Источник:

Брат и сестра воссоздали детское фото в своём дворе 0 Источник:

Трансформация автомобиля, над которым хозяин трудился почти 10 лет 0 Источник:

Группа Red Hot Chili Peppers в 90-х и сейчас 0 Источник: