10+ снимков о том, как быстро летит время

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Иногда мы не замечаем, как быстро летит время - ведь замедлить его мы, к сожалению, не можем. Поэтому так важно ценить каждый момент, наслаждаться жизнью и благодарить за неё. Посмотрим на эти любопытные фото и сравнения, которые без слов показывают ход времени.
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"Нам с братом подарили одинаковых мишек, когда мы были маленькими. Я просто очень любил спать со своим"
"Я родился на 23-ей неделе. Вот моя рука сейчас, и папино обручальное кольцо для сравнения"
"Мои бабушка и дедушка были в Дисней Уорлде на 15-летие парка. Решил почтить их память и приехать сюда"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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