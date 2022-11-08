18 фотосравнений, которые наглядно покажут, как неумолимо быстро течёт время

К сожалению, остановить течение времени невозможно. Годы летят, всё вокруг меняется и приобретает новые формы. Аналогичные трансформации затрагивают и людей, полностью меняя их внешность и мироощущение (иногда до полной неузнаваемости).
Вот они совсем маленькие, очаровательные и невинные дети. Мгновение спустя перед нами предстают абсолютно другие, уже взрослые люди, имеющие свои привычки и индивидуальный взгляд на жизнь. Наблюдать за этими преображениями невероятно увлекательно. Предлагаем вам взглянуть на несколько особо ярких изменений.
1997 и 2022
Три года и тридцать лет, 1993 и 2020
Вот так промчались 30 лет. Я в 1992-ом и в 2022-ом
Как один миг… Вот пупсик и вот дядя.
1995 год — 2,5 года, 2022 год — 29 лет
5 лет и 23 года
Разница между снимками 41-43 года примерно
А папа вечно молодой
Папа? Я думала, это брат.
7 лет (2007) и 22 года (2022)
С папой в 2004 и в 2022
Вот 2 фотографии: на первой мне 15 лет, на второй — 52. Жизнь идёт, бежит, летит…
1982 год — мне 15 лет и 2022 год — мне 55 лет
1986 год и 2022 год
Мама с тётей
4 года и 23
14 лет и 22 года
Какая волшебная трансформация!
Я и мой младший брат. Первое фото — 1 сентября 1997 года. Второе фото — 29 июля 2020 года
2008 и 2022
Бонус: Мама и я
У этой девушки просто поразительное сходство со своей мамой. На первый взгляд даже кажется, что это один и тот же человек. Однако эти фото разделяют несколько десятков лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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