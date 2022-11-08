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18 фотосравнений, которые наглядно покажут, как неумолимо быстро течёт время

18 фотосравнений, которые наглядно покажут, как неумолимо быстро течёт время

Автор:
08 ноября 2022 09:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   было стало   изменение   люди   тогда и сейчас   фото   
1589
19

К сожалению, остановить течение времени невозможно. Годы летят, всё вокруг меняется и приобретает новые формы. Аналогичные трансформации затрагивают и людей, полностью меняя их внешность и мироощущение (иногда до полной неузнаваемости).

Вот они совсем маленькие, очаровательные и невинные дети. Мгновение спустя перед нами предстают абсолютно другие, уже взрослые люди, имеющие свои привычки и индивидуальный взгляд на жизнь. Наблюдать за этими преображениями невероятно увлекательно. Предлагаем вам взглянуть на несколько особо ярких изменений.


1997 и 2022

×
×

Три года и тридцать лет, 1993 и 2020


Вот так промчались 30 лет. Я в 1992-ом и в 2022-ом


Как один миг… Вот пупсик и вот дядя.


1995 год — 2,5 года, 2022 год — 29 лет


5 лет и 23 года


Разница между снимками 41-43 года примерно


А папа вечно молодой


Папа? Я думала, это брат.


7 лет (2007) и 22 года (2022)


С папой в 2004 и в 2022


Вот 2 фотографии: на первой мне 15 лет, на второй — 52. Жизнь идёт, бежит, летит…


1982 год — мне 15 лет и 2022 год — мне 55 лет


1986 год и 2022 год


Мама с тётей


4 года и 23


14 лет и 22 года


Какая волшебная трансформация!


Я и мой младший брат. Первое фото — 1 сентября 1997 года. Второе фото — 29 июля 2020 года


2008 и 2022


Бонус: Мама и я

У этой девушки просто поразительное сходство со своей мамой. На первый взгляд даже кажется, что это один и тот же человек. Однако эти фото разделяют несколько десятков лет.

Источник:

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Метки: Время   было стало   изменение   люди   тогда и сейчас   фото   
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8  комментариев
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15k
сеньор Леонсио 3 часа назад
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71k
Доктор Джонс 4 минуты назад
Видео без всякой ибаты "подпишись на канал", к сожалению, не нашёл... Но очень жизненно...
Ссылка www.youtube.com
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5k
Бу 18 минут назад
вот уж точно, время неумолимо
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4k
Frank Borman Час назад
Спросили как то у мудреца:
- О мудрейший! Что такое жизнь?
- Жизнь - это то, что проходит мимо нас, когда мы занимаемся всякой фигней. Ну, например, постим мемчики в Интернете.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Я не понимаю в чём смысл таких подборок.
Люди изменились за 20-30 лет? Вот это да! Разве такое может быть?
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Anarasius

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