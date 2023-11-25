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Правило, которое нарушают все японцы

Правило, которое нарушают все японцы

Автор:
25 ноября 2023 09:31
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   в мире   люди   правила   рыбки   факты   фото   
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В японском городе Симабара такая чистая вода в дренажных каналах на всех улицах, что туда поселили любимых всеми в стране рыб – карпов кои. И они живут тут более сорока лет, стали главной туристической достопримечательностью.

В других городах поселить карпов просто в уличные, пусть и красиво оформленные, на канавы, не получится. Только в Симабаре бьет из земли 60 чистейших источников воды, которые аккуратно организовали в водосточные канавы.

Так что вода в траншеях всегда свежая и чистейшая, карпы уже много лет чувствуют себя просто отлично. Если бы только не одно но.

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Местные и туристы их постоянно кормят! Вы видели наверняка таблички в зоопарках, что нельзя кормить животных. Они от этого жиреют, а еще еда может быть не самой подходящей.

Но японцы продолжают снова и снова подкармливать рыб, все равно те никому ничего не расскажут!

Везде понаставлены таблички «РЫБ НЕ КОРМИТЬ». Хотя стоило лучше поставить автомат с продажей специализированного корма, ведь главное правило гласит: «Не можешь побороть хаос – возглавь».

Тем более японце же просто обожают за торговые автоматы.

Грустная плата за рыб в каналах

Рыбы прямо в городских каналах! Те самые цветные карпы! Это же само воплощение японского духа в городе Симабара.

На самом деле еще больше, чем кажется на первый взгляд, и это очень грустно. Чистая вода начала бить из-под земли, когда город в 1792 году постигло бедствие, которого боится издавна каждый японец – цунами.

Оно сопровождалось землетрясением и убило 15 тысяч человек, а когда люди вернулись к разрушенным домам, увидели бьющие прямо рядом с ними источники. Так природа расплатилась за все то горе, что принесла местным жителям.

Но карпов в каналах начали выращивать только в 1978 году. Сначала в самом большом 100 метровом канале на пробу запустили пару десятков рыб.

Те отлично прижились, и через пару лет власти стали расселять карпов по другим каналам города.

Есть еще такая беда, что сама порода карпов Кои немаленькая, он может вырастать до 70 сантиметров в длину. И бывает, что прежний домашний канал становится толстому карпу (а кто раскормил, спрашивается?) тесным. И ему приходится искать новый канал и совершать «ротацию карпов», чтобы все гармонично помещались.

А кто мог бы жить в дренажных каналах вашего города? Лет двадцать назад у нас в пригороде там счастливо жили лягушки и отлично себя чувствовали. Правда выпрыгивали на дорогу. Зато мы их не кормили!

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Метки: Япония   в мире   люди   правила   рыбки   факты   фото   
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2  комментария
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Анатолий Соколов Час назад
в Питере в каналах личинки комаров живут ...
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Alorous

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