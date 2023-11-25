Правило, которое нарушают все японцы

В других городах поселить карпов просто в уличные, пусть и красиво оформленные, на канавы, не получится. Только в Симабаре бьет из земли 60 чистейших источников воды, которые аккуратно организовали в водосточные канавы.

Так что вода в траншеях всегда свежая и чистейшая, карпы уже много лет чувствуют себя просто отлично. Если бы только не одно но.