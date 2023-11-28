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"Нас должны услышать!": блогерша рассказывает о жизни в Гренландии

"Нас должны услышать!": блогерша рассказывает о жизни в Гренландии

Автор:
28 ноября 2023 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   блогеры   в мире   гренландия   интересное   люди   мир   планета   разные страны   фото   
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Гренландия — самый большой ледяной остров нашей планеты. Остров достаточно изолирован, и остальной мир не особо им интересуется. Некоторые считают, что там вообще никто не живёт. Но местная блогерша по имени Купанук это опровергает: на своём канале она показывает и рассказывает много интересного о Гренландии, и становится всё популярнее во всём мире.

У многих Гренландия ассоциируется с изолированностью и холодом — отчасти это так, но блогерша по имени Купанук открывает разные стороны самого большого в мире ледяного острова. Купанук родом из Какортока, расположенного на юге Гренландии, а сейчас она живёт в Нууке, гренландской столице, население которой не превышает 20 тысяч человек. Она — мать четверых детей и единственный на острове горный инженер. Купанук ведёт канал на YouTube, где рассказывает об удивительной жизни на острове и затрагивает самые разные темы, начиная от того, насколько жарким бывает лето, и заканчивая тем, сколько стоят продукты.

Блогерша стала "послом" Гренландии для всего остального мира. Она также делится разными интересными фактами о стране: например, что жители Дании, Гренландии и Фарерских островов имеют одинаковое датское гражданство, а ещё — что глобальное потепление сделало погоду в Гренландии крайне непредсказуемой.


"Некоторые люди даже не в курсе, что в Гренландии кто-то живёт. Но мы хотим, чтобы наш голос услышали. Мы были датской колонией, и долгое время чувствовали на себе давление. Остров так быстро индустриализировался, что было сложно сохранить нашу культуру. Поэтому важно говорить о культуре Гренландии и об острове в целом," — сказала Купанук.

По словам блогерши, она много путешествовала по миру, но считает Гренландию лучшим местом для жизни — с невероятно красивой природой. А природу в Гренландии ценят, как и, например, охоту. Кроме того, Купанук стала очень популярной на острове:

"Что касается реальной жизни, я стала очень популярной в Гренландии. В настоящий момент это даже немного надоедает. Каждый раз, когда я выхожу на улицу, меня узнают и подходят. Сейчас внимания много, и становится неловко," — говорит Купанук.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   блогеры   в мире   гренландия   интересное   люди   мир   планета   разные страны   фото   
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6  комментариев
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281
cmacy Полчаса назад
Судя по количеству детей у Купанука, заняться в Гренландии особо нечем.
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49k
Прискорбный Скиталец Минуту назад
ппц, даже там блохеры есть..
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756
бдятел Полчаса назад
Воистину, это лучше слушать, чем хоть раз увидеть...
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8k
Фон Шниппельблох Полчаса назад
Фу, менталитет какой-то америкосский. Мимика, поведение и язык...
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1k
Андрей Кузнецов 36 минут назад
"Неладно что-то в Датском королевстве". )))
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25k
sssss3 39 минут назад
Да не дай Бог....
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