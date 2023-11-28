"Нас должны услышать!": блогерша рассказывает о жизни в Гренландии

У многих Гренландия ассоциируется с изолированностью и холодом — отчасти это так, но блогерша по имени Купанук открывает разные стороны самого большого в мире ледяного острова. Купанук родом из Какортока, расположенного на юге Гренландии, а сейчас она живёт в Нууке, гренландской столице, население которой не превышает 20 тысяч человек. Она — мать четверых детей и единственный на острове горный инженер. Купанук ведёт канал на YouTube, где рассказывает об удивительной жизни на острове и затрагивает самые разные темы, начиная от того, насколько жарким бывает лето, и заканчивая тем, сколько стоят продукты.