"Нас должны услышать!": блогерша рассказывает о жизни в Гренландии

Гренландия — самый большой ледяной остров нашей планеты. Остров достаточно изолирован, и остальной мир не особо им интересуется. Некоторые считают, что там вообще никто не живёт. Но местная блогерша по имени Купанук это опровергает: на своём канале она показывает и рассказывает много интересного о Гренландии, и становится всё популярнее во всём мире.
У многих Гренландия ассоциируется с изолированностью и холодом — отчасти это так, но блогерша по имени Купанук открывает разные стороны самого большого в мире ледяного острова. Купанук родом из Какортока, расположенного на юге Гренландии, а сейчас она живёт в Нууке, гренландской столице, население которой не превышает 20 тысяч человек. Она — мать четверых детей и единственный на острове горный инженер. Купанук ведёт канал на YouTube, где рассказывает об удивительной жизни на острове и затрагивает самые разные темы, начиная от того, насколько жарким бывает лето, и заканчивая тем, сколько стоят продукты.
Блогерша стала "послом" Гренландии для всего остального мира. Она также делится разными интересными фактами о стране: например, что жители Дании, Гренландии и Фарерских островов имеют одинаковое датское гражданство, а ещё — что глобальное потепление сделало погоду в Гренландии крайне непредсказуемой.
"Некоторые люди даже не в курсе, что в Гренландии кто-то живёт. Но мы хотим, чтобы наш голос услышали. Мы были датской колонией, и долгое время чувствовали на себе давление. Остров так быстро индустриализировался, что было сложно сохранить нашу культуру. Поэтому важно говорить о культуре Гренландии и об острове в целом," — сказала Купанук.
По словам блогерши, она много путешествовала по миру, но считает Гренландию лучшим местом для жизни — с невероятно красивой природой. А природу в Гренландии ценят, как и, например, охоту. Кроме того, Купанук стала очень популярной на острове:
"Что касается реальной жизни, я стала очень популярной в Гренландии. В настоящий момент это даже немного надоедает. Каждый раз, когда я выхожу на улицу, меня узнают и подходят. Сейчас внимания много, и становится неловко," — говорит Купанук.
Источник:
Здесь Купанук показывает национальные костюмы гренландцев:
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 40 интересных идей и вещей, которые встретили в разных странах
- 20 фото с просторов сети, которые с первого взгляда кажутся нереальными
- 30 фото, доказывающих, что наш мир всё больше похож на антиутопию
- 30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети
- 20 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни