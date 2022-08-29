Как стремительно меняется мир под влиянием времени

Главная супепспособность времени заключается в том, что оно способно изменять и трансформировать всё, к чему прикасается. Настоящее колдовство, не правда ли? На первый взгляд кажется, что его влияние несущественно. Однако позвольте ему как следует поработать в течение нескольких десятков лет, и вы убедитесь в том, что даже хорошо знакомые места преобразились до неузнаваемости.

Деревня Позитано, Италия, 1920 и 2022 год