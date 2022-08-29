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Как стремительно меняется мир под влиянием времени

Как стремительно меняется мир под влиянием времени

Автор:
29 августа 2022 09:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Время   было стало   в мире   города   люди   тогда и сейчас   фото   
1694
16

Предлагаю вам взглянуть на несколько фото различных городов и достопримечательностей, чтобы лично оценить эти метаморфозы. Напишите в комментариях, какие изменения впечатлили вас больше всего.

Главная супепспособность времени заключается в том, что оно способно изменять и трансформировать всё, к чему прикасается. Настоящее колдовство, не правда ли? На первый взгляд кажется, что его влияние несущественно. Однако позвольте ему как следует поработать в течение нескольких десятков лет, и вы убедитесь в том, что даже хорошо знакомые места преобразились до неузнаваемости.

Деревня Позитано, Италия, 1920 и 2022 год

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Позитано — визитная карточка всей Италии. Именно эта деревня изображена на обложках многих журналов и путеводителей для путешественников.


Церковь святого Лаврентия в Роттердаме

Город Дана-Пойнт, Калифорния, 1928 и 2022 год

Мейн и Делавэр-стрит, Канзас-Сити, Миссури

Площадь Омония в Афинах, Греция

Потсдамский городской дворец, Германия

Аквариум Бель Айл в Детройте 1900 и 2020 год

Соревнования по гольфу в Сент-Андрус тогда и сейчас

Боднатх, Катманду, Непал, 1960 и 2020

Боднатх — храмовый комплекс, находящийся на окраине Катманду. В его центре находится большая буддийская ступа, а вокруг — тибетские монастыри самых разнообразных школ и направлений. Является самым священным местом в городе.


Сеул, Южная Корея, 1900 и 2021 год

Афины, Греция, 1862 и сейчас

Кабаре «Мулен Руж» в Париже 1900 и 2016

С момента своего существования «Мулен Руж» никогда не гастролировал. Только в 1981 году труппа отправилась в Лондон, чтобы выступить перед королевой Елизаветой II.


Манхэттен в 1851 и сегодня

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Бонус: Съёмки обложки первого и последнего альбома Аврил Лавин на Канал-стрит в Нью-Йорке 2022 и 2002 год

Источник:

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Метки: Вещи   Время   было стало   в мире   города   люди   тогда и сейчас   фото   
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58k
Александр Час назад
Москва, 1997 и 2017 годы.
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19k
ЦСКА Полчаса назад
Автор, мож я чего не понял....Но, например на первой паре фоток, где "преображение до неузнаваемости"??
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−69
Thomsen 59 минут назад
< Главная супепспособность времени заключается в том, что оно способно изменять и трансформировать всё, к чему прикасается. Настоящее колдовство, не правда ли? >

Эхм....Ещё одна долбо*бская сентенция в копилку пубертатной мудрости, бл*дь.
Деточка, главная "супеспособность времени" - это приход 1 сентября и, как следствие, временная санация ресурса от прыщавой х*йни.
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