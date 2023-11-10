В Госдуме сообщили, что вскоре «добровольный отказ» от абортов может стать обязательным

Чтобы сделать аборт в государственной клинике, женщине перед этим надо пройти консультацию с психологом - примерно четверть беременных после того решают оставить ребёнка. А в частных конторах такого нет, захотела сделать аборт - плати и всё будет. Без вопросов.

На эту инициативу откликнулись в Крыму: там частные клиники объявили об отказе от услуг по прерыванию беременности. Почин поддержала и Курская область - право делать аборт есть у пяти местных клиник, и четыре из них от него отказались.