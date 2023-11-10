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В Госдуме сообщили, что вскоре «добровольный отказ» от абортов может стать обязательным

В Госдуме сообщили, что вскоре «добровольный отказ» от абортов может стать обязательным

Автор:
10 ноября 2023 15:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   аборт   запрет   лицензия   минздрав   частные клиники   
1828
6

И далеко не все согласны с такой инициативой.

В последнее время много говорят о демографии и численности населения. Власти предлагают разные способы её увеличения. Например, Валентина Матвиенко считает, что за рождение третьего ребёнка следует давать квартиру.

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Демографией озаботились и в Минздраве. В июле этого года министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в Госдуме, что готов рассмотреть предложение по исключению абортов из перечня услуг российских коммерческих клиник.

Чтобы сделать аборт в государственной клинике, женщине перед этим надо пройти консультацию с психологом - примерно четверть беременных после того решают оставить ребёнка. А в частных конторах такого нет, захотела сделать аборт - плати и всё будет. Без вопросов.

На эту инициативу откликнулись в Крыму: там частные клиники объявили об отказе от услуг по прерыванию беременности. Почин поддержала и Курская область - право делать аборт есть у пяти местных клиник, и четыре из них от него отказались.

Мы второй субъект России, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности. И сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решение о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведем с ними работу. Мы проводим анкетирование, выясняем проблемы, по которым они приняли решение об аборте, мы помогаем им, даем им время подумать. То есть активно участвуем в том, чтобы сохранить каждого ребенка, - заявил вице-губернатор Курской области Андрей Белостоцкий.

Но такая инициатива вызвала споры. Например, депутат от КПРФ и замглавы комитета по охране здоровья Алексей Куринный считает, что такие запреты сейчас «совершенно не нужны». А вся шумиха вокруг добровольного отказа от абортов - искусственная:

Думаю, дана такая команда, видимо, из центра, чтобы регионы некую самостоятельность проявили в этой части, чтоб потом было основание для каких-то решений на федеральном уровне. Поэтому и появились столь неоднозначные действия в регионах. Это всё ведётся к тому, чтобы запретить аборты в частных центрах.

Парламентарий полагает, что законопроект о запрете абортов в частных клиниках могут рассмотреть на весенней сессии в Госдуме.

К запрету в частных центрах я не вижу никаких оснований и объективных предпосылок, - добавляет депутат.

Возможно, его прогноз надалёк от истины - в России уже ограничили продажу препаратов для медикаментозного аборта. А в ряде регионов ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности.

Источник:

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Метки: Госдума   аборт   запрет   лицензия   минздрав   частные клиники   
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33  комментария
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26k
Влад Час назад
Ну почему эти дебилы в думе не учатся на ошибках и не думают башкой? В СССР все было централизованно и с абортами было туго. И что? Их не делали? Делали, и еще как, дома, по живому, о чистоте и заикаться не стоит. И умирали девчонки от кровотечений, и бесплодными становились и все равно подпольный ранок процветал. Опять что-ли это хотите вернуть? Совсем там охренели? Еще сухой закон опять введиде,
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6k
HUBLOT 37 секунд назад
Даже просто на эти рожи смотреть, уже страшно становится...
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61
Alex L. 4 минуты назад
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41k
Example 6.2.6 10 минут назад
Условия людям создавать надо для повышения рождаемости - доступное жильё, льготные кредиты с низкой ставкой, гарантированное трудоустройство, адекватная зарплата, машины "отечественные" по цене как в Китае.. а не х3. Строить детские сады, больницы, школы, спортивно-оздоровительные комплексы, опять такие либо бесплатные, либо с доступной ценой. И вы не поверите, люди, имея крышу над головой, финансовую независимость и уверенность в завтрашнем дне - куда охотней начинают плодиться. последний пик рождаемости , середина 80-х, когда это всё было благодаря социальной экономике. А сейчас.. олигархи с чиновниками раскошелятся и вкинуться в будущее страны? Чёт мне не верится.. на СВО всей страной собираем, на броники, рации, коптеры, теплоки и аптечки, хоть бы одна богатая гнида почесалась яхту продать и парня помочь.
А с такими инициативами, как запрет абортов, всё что получится- так это начнёт цвести рынок нелегальных абортов (а значит и женской смертности вкупе с передачей всяких заболеваний роженицам), либо повысится кол-во новорожденных от которых будут отказываться молодые мамаши, естественно резко повысится уровень детской преступности, потому что ребёнок которые не нужен в семье, и воспитываться будет как ненужный.
Следующий шаг уже, ей бог - насильное оплодотворение, бездетных девушек достигших 20 лет. Что у нас, бояре для себя, модифицированное право первой ночи хотят пролоббировать?
Понятно зачем правящему классу такое надо.. но методы абсолютно неправильные. Катимся обратно в какой-то феодализм.
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4k
Pill 23 минуты назад
Валя-стакан дело говорит, только квартиру давать с таким условием, что продать и поменять её лет 10 нельзя было.
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209
kukaracha21 Полчаса назад
А они нe думают, что на фонe этих запрeтов, жeнщины станут обращаться к бабкам и прочим "спeциалистам".
И, увeрeн, кто-то на этом дeлe нeплохо наживётся.
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82
Knives22 kukaracha21 5 минут назад
А в государственную клинику обратиться не судьба?
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18
Сергей Шепилов 50 минут назад
Неоднозначно всё. теоретически - всё правильно, но есть медицинские показании к прерыванию. Но! Есть беременная женщина, которая абортом может убить здорового неродившегося человека, а может и оставить и родить ребёнка, у которого было подтверждено ДЦП (и т.п.)
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3k
Шапкин 57 минут назад
А пусть сделают добровольный отказ от депутатской зарплаты обязательным...
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6k
livaneth Час назад
Короче, право нерожденного ребенка на жизнь против права дееспособной женщины не рожать ребенка, зачатого без ее та то желания.
и (или) которого нет материальной возможности содержать.
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10
Macdew АнтонПолднев 3 минуты назад
Нерождённый, не есть ребёнок>> Это не вам решать, с пеной у рта или без.
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355
ДедМаздай Час назад
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10
Macdew Час назад
В Польше аборты запретили, т.к. белых становится меньше. Протестовали, орали но всё равно запретили. В РФ надо так же, хотя бы на пару лет, провести эксперимент.
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10
Macdew dima423 24 минуты назад
Поищите в инете. Они только в том году запретили вроде.
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10
Macdew workmen77 4 минуты назад
Не цепляйтесь. Когорту пополняют сейчас в основном мигранты. Ещё раз, мы вымрем нахрен если что-то не сделать. Ну а государство должно этих детей отдавать в приёмные семьи и помогать деньгами. В идеале.
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10
Macdew Минуту назад
Чйлд фри чтоль мне минусуют)
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5k
Дмитрий ! Час назад
Повышение уровня жизни, доступность жилья и стабильность-вот лучшее решение.
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10
Macdew Ариманов Минуту назад
Да ладно, у Китая уровень жизни поднимается, а они всё больше плодятся. Да и уровень жизни в России не повышен до такой степени, чтобы не рожать.
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