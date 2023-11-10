В Госдуме сообщили, что вскоре «добровольный отказ» от абортов может стать обязательным

И далеко не все согласны с такой инициативой.
В последнее время много говорят о демографии и численности населения. Власти предлагают разные способы её увеличения. Например, Валентина Матвиенко считает, что за рождение третьего ребёнка следует давать квартиру.
Демографией озаботились и в Минздраве. В июле этого года министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в Госдуме, что готов рассмотреть предложение по исключению абортов из перечня услуг российских коммерческих клиник.
Чтобы сделать аборт в государственной клинике, женщине перед этим надо пройти консультацию с психологом - примерно четверть беременных после того решают оставить ребёнка. А в частных конторах такого нет, захотела сделать аборт - плати и всё будет. Без вопросов.
На эту инициативу откликнулись в Крыму: там частные клиники объявили об отказе от услуг по прерыванию беременности. Почин поддержала и Курская область - право делать аборт есть у пяти местных клиник, и четыре из них от него отказались.
Мы второй субъект России, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности. И сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решение о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведем с ними работу. Мы проводим анкетирование, выясняем проблемы, по которым они приняли решение об аборте, мы помогаем им, даем им время подумать. То есть активно участвуем в том, чтобы сохранить каждого ребенка, - заявил вице-губернатор Курской области Андрей Белостоцкий.
Но такая инициатива вызвала споры. Например, депутат от КПРФ и замглавы комитета по охране здоровья Алексей Куринный считает, что такие запреты сейчас «совершенно не нужны». А вся шумиха вокруг добровольного отказа от абортов - искусственная:
Думаю, дана такая команда, видимо, из центра, чтобы регионы некую самостоятельность проявили в этой части, чтоб потом было основание для каких-то решений на федеральном уровне. Поэтому и появились столь неоднозначные действия в регионах. Это всё ведётся к тому, чтобы запретить аборты в частных центрах.
Парламентарий полагает, что законопроект о запрете абортов в частных клиниках могут рассмотреть на весенней сессии в Госдуме.
К запрету в частных центрах я не вижу никаких оснований и объективных предпосылок, - добавляет депутат.
Возможно, его прогноз надалёк от истины - в России уже ограничили продажу препаратов для медикаментозного аборта. А в ряде регионов ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности.
Источник:
- В Госдуме решили бороться с положительным образом газировок и фастфуда в СМИ
- В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в больницах, школах и такси
- В России предложили запретить вегетарианство для детей на законодательном уровне
- В Госдуме предложили премировать женщин за отказ от аборта и забирать у них детей
- В Госдуме хотят запретить увольнять работников за редкие прогулы
А с такими инициативами, как запрет абортов, всё что получится- так это начнёт цвести рынок нелегальных абортов (а значит и женской смертности вкупе с передачей всяких заболеваний роженицам), либо повысится кол-во новорожденных от которых будут отказываться молодые мамаши, естественно резко повысится уровень детской преступности, потому что ребёнок которые не нужен в семье, и воспитываться будет как ненужный.
Следующий шаг уже, ей бог - насильное оплодотворение, бездетных девушек достигших 20 лет. Что у нас, бояре для себя, модифицированное право первой ночи хотят пролоббировать?
Понятно зачем правящему классу такое надо.. но методы абсолютно неправильные. Катимся обратно в какой-то феодализм.
И, увeрeн, кто-то на этом дeлe нeплохо наживётся.
и (или) которого нет материальной возможности содержать.