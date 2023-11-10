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Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на английском языке

Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на английском языке

Автор:
10 ноября 2023 14:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Александр Хинштейн   Госдума   англицизмы   вывески   депутаты   законопроект   запрет   названия   
826
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Они считают, что англицизмы - это признак колониальных стран.

В октябре в Госдуму внесли законопроект о запрете иностранных слов на городских вывесках, указателях, названиях жилых комплексов и всё в этом духе. Инициаторами выступили Елена Ямпольская, Александр Хинштейн и другие парламентарии. Как они указали в пояснительной записке:

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Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open» и т.п.

По идее, если закон примут, то тогда надо переименовывать ту же Москву-Сити. А следом за ней пойдут Ереван Плаза, Скай Форт, Опера Хаус и десятки других торговых центров и комплексов. Это если быть последовательными.

О запрете англицизмов высказался первый зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко:

Это не жизненно важный законопроект, но тем не менее он для морально-этических норм нашего государства не последний. В своё время, когда мы проезжали по Тверской, тогда весь памятник Пушкину был обвешан иностранными надписями, это было просто издевательство над русским языком. Бренд есть бренд, это в законе прописано. А вот когда начинают извращения, чтобы написать более модно русское слово в английской транскрипции — такое всегда было в колониальных странах, но мы определились с каким-то вектором. В принципе перевод на латиницу исконно русских слов — неуместен. Вот об этом закон. Почему шоурум, а не магазин? Почему бутик, а не магазин?

Москву-Сити, наверное, всё-таки не тронут, а вот вывески типа Fresh Шаурма скоро исчезнут. Например, как в Краснодарском крае - с 1 сентября 2023 года там запретили вывески на английском или русские названия, написанные латиницей. И дали бизнесменам целый год на их замену.

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Метки: Александр Хинштейн   Госдума   англицизмы   вывески   депутаты   законопроект   запрет   названия   
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20  комментариев
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35k
Андрей Иванов 44 минуты назад
Не менеджер, а косоручка
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4k
Феликс Дзержинский 47 секунд назад
Пусть все политики, экономисты, юристы выражаются по русски и забудут иностранные слова.
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9k
Гур 4 минуты назад
Я настолько старый, что помню вывески на иностранном запрещал Лужков. Кстати, эффективно, они исчезли.
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16
Сергей Шепилов 10 минут назад
шоурум - выставочный зал, бутик - мастерская
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3k
Едондер пуп 14 минут назад
А почему "Хинштейн", а не какой-то "там камень"?))
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57k
dima423 16 минут назад
Пусть оплатят переделывание всех вывесок, тогда без проблем! Заепали ублюдки херней страдать!!
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33k
Teodor 21 минуту назад
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652
дмитрий викторович 22 минуты назад
Неее...в этом есть определëнсмысл. Если воплощать будут без фанатизма...
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Едондер пуп 36 минут назад
Почему шоурум, а не магазин? Так "магазин" - немецкое слово, т. е. не лучше английского сейчас))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
62k
5k
Lexx 39 минут назад
Такое ещё при Лужкове было, тот повелел убрать вообще все иностранные надписи на магазинах и прочих "шопах".
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485
a.r.t. 39 минут назад
Больше никаких поршей, мерсов и тойот.
Запретить депутатам пользоваться иномарками и бытовой техникой иностранного производства. Только отечественные автомобили, отечественные телевизоры, компьютеры, смартфоны, одежда и продукты.
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485
a.r.t. Glassy 6 минут назад
Я езжу на автомобиле отечественного производства, а вы? А депутаты?
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12k
Григорий Бабкин 41 минуту назад
Обратиться к записям Задорнова. У него море таких образцов.
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34k
Fat Lynx 42 минуты назад
Деревня дураков... Хохлы их покусали что ли?
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