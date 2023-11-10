Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на английском языке

Они считают, что англицизмы - это признак колониальных стран.
В октябре в Госдуму внесли законопроект о запрете иностранных слов на городских вывесках, указателях, названиях жилых комплексов и всё в этом духе. Инициаторами выступили Елена Ямпольская, Александр Хинштейн и другие парламентарии. Как они указали в пояснительной записке:
Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open» и т.п.
По идее, если закон примут, то тогда надо переименовывать ту же Москву-Сити. А следом за ней пойдут Ереван Плаза, Скай Форт, Опера Хаус и десятки других торговых центров и комплексов. Это если быть последовательными.
О запрете англицизмов высказался первый зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко:
Это не жизненно важный законопроект, но тем не менее он для морально-этических норм нашего государства не последний. В своё время, когда мы проезжали по Тверской, тогда весь памятник Пушкину был обвешан иностранными надписями, это было просто издевательство над русским языком. Бренд есть бренд, это в законе прописано. А вот когда начинают извращения, чтобы написать более модно русское слово в английской транскрипции — такое всегда было в колониальных странах, но мы определились с каким-то вектором. В принципе перевод на латиницу исконно русских слов — неуместен. Вот об этом закон. Почему шоурум, а не магазин? Почему бутик, а не магазин?
Москву-Сити, наверное, всё-таки не тронут, а вот вывески типа Fresh Шаурма скоро исчезнут. Например, как в Краснодарском крае - с 1 сентября 2023 года там запретили вывески на английском или русские названия, написанные латиницей. И дали бизнесменам целый год на их замену.
Источник:
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Запретить депутатам пользоваться иномарками и бытовой техникой иностранного производства. Только отечественные автомобили, отечественные телевизоры, компьютеры, смартфоны, одежда и продукты.