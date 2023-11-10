Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на английском языке

По идее, если закон примут, то тогда надо переименовывать ту же Москву-Сити. А следом за ней пойдут Ереван Плаза, Скай Форт, Опера Хаус и десятки других торговых центров и комплексов. Это если быть последовательными.

О запрете англицизмов высказался первый зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко: