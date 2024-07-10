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"Не твоё - не трожь": протоиерей Андрей Ткачёв объяснил женщинам, почему они не имеют право делать аборт

"Не твоё - не трожь": протоиерей Андрей Ткачёв объяснил женщинам, почему они не имеют право делать аборт

Автор:
10 июля 2024 11:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Андрей Ткачев   Беременные   Видео   Федор Лукьянов   аборт   дети   иерей Федор Лукьянов   прерывание беременности   проповедь   рпц   
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Священнослужитель считает, что «плод внутри женщины ей не принадлежит, она не может решать, что с ним делать — это Божье дитё».

Дискуссии об абортах не утихают. На фоне снижающейся рождаемости представители власти пытаются всеми силами стимулировать женщин к деторождению. От них не отстают и священники.


Протоиерей Андрей Ткачёв уверен, что после наступления беременности женщина не должна распоряжаться плодом, т.к. он - творение Бога, а не её. Во время проповеди он объяснил, что женщины не могут решать судьбу своего будущего ребёнка, т.к. никто не знает, что вырастет из эмбриона - "может композитор, может инженер, может освоитель Севера, может просто хороший слесарь и отец семерых детей в будущем".


"Не знаешь, кого носишь — не трожь его, он живой. Не твоё это, у тебя во чреве не твоё", - поясняет Ткачёв.


Слова протоиерея являются отражением позиции РПЦ, которая всегда выступала против абортов. Также в Церкви пожаловались, что женщины в возрасте 30-39 лет не хотят рожать второго и третьего ребенка, и именно они чаще всего прибегают к прерыванию незапланированной беременности.

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов считает, что именно эта категория женщин участвует в "подрыве демографической безопасности" страны.

«По статистике самая большая группа женщин, способная родить сегодня второго и третьего ребенка,— это группа от 30 до 39 лет, но именно эта группа чаще всего делает аборт, а поскольку она более или менее состоятельна, то обращаются они в частные клиники, что лишает возможности прямого взаимодействия государства с женщинами», цитируют Лукьянова "Ведомости".



Он пояснил, что РПЦ будучи "нравственным камертоном общества" настаивает на запрете абортов в частных клиниках. Он уверен, что поток беременных следует перенаправить в госклиники, где с каждой женщиной в репродуктивном возрасте будет вестись "прицельная работа".


«Это тот случай, когда все общество должно проявить волю и действовать, исходя из интересов государства, а не частного бизнеса», – считает иерей.


Источник:

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Метки: Андрей Ткачев   Беременные   Видео   Федор Лукьянов   аборт   дети   иерей Федор Лукьянов   прерывание беременности   проповедь   рпц   
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146  комментариев
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5k
Евгений 13 часов назад
Единственное божье дите было у девы марии, так написано в одной очень скучной фэнтезийной книжке
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17k
_delphin_ 4 часа назад
Считаю, что это право женщины решать. Но должно что-то поменяться в сознании людей и должно быть понятие, что аборт - это плохо. И если есть возможность хотя бы родить - надо рожать. Это основная функция женщины, чтобы там не говорили обладатели случайно полученного сознания некоторые высшие приматы. Но, в жизни всякое бывает, решать только самой женщине. А социум должен помочь ей сделать правильный выбор.
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2k
КАКАнгел 4 часа назад
Всякая мразь которая посмела хрюкнуть о запрете абортов обмазана брать на полное содержание до 18 лет (с последующим приобретением квартиры ) по 1 ребенку после каждого подобного своего высказывания. И нет не трахать сирот в жопу как сладкожопых семинаристов, а содержать и поддерживать материально . А то слишком много гнили пытаются на чужом горбу и горе в рай въехать.
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1k
На_ник 5 часов назад
Этого "протоЕврея" сначала мордой об стену, а если начнёт возмущаться, то стеной об морду! Может хоть это добавит мозги идиоту!
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42k
Лесли 🥰 5 часов назад
Я уже писала про это. Как они заколебали! Во-первых ребёнок должен быть желанным с обеих сторон. А если это изнасилование?! С какого хрена женщина должна оставлять такое дитя? А если есть риск, что мамаша умрёт на кресле, то кого в таком случае оставлять? Если они тупо хотят кучу людей, то пусть платят малолеткам. Им похрен, они вам за деньги нарожают алеш, сколько хотите.
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42k
Лесли 🥰 5 часов назад
женщина не должна распоряжаться плодом, т.к. он - творение Бога, а не её....
И тут мужики могут считать себя богами))))
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1k
val 7 часов назад
в Нью Йорке( и не только) в 90е сама собой снизилась уличная преступность. долго думали, что случилось. считается, что помогла легализация абортов в 70е. весь этот биомусор просто не родился.
запрет на аборты никогда никому не помогал. появляются абортмахеры и "абортные туры" в другие страны. достаточно взглянуть на Польшу.
беседа с психологом перед абортом - не плохая идея. особенно, если беседовать не только с замужней женщиной, но и с ее мужем.
но что может предложить этот психолог в сложной ситуации? "ну пожалуйста, не надо так делать. дал бог зайку - даст и лужайку"?
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41k
russger 7 часов назад
Нормально. Мужик такой потратился на ресторан, такси. Потом старался, пыхтел потел, а потом типа это не его заслуга. Совсем офигели
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2k
Shurovik 8 часов назад
Опять мракобесы в дела гражданские лезут....
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322
Петр Петров Shurovik Час назад
Сектанты. Х... уевы
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11k
Garpia121 8 часов назад
Я тоже против абортов, это убийство. Но нельзя запрещать законодательно человеку распоряжаться своим телом. Другой вопрос, в наше время , позорно не предохраняться от случайных беременностей. Демографические вопросы решаются не запретами, а поощрениями, бесплатными детскими садами, школами, спортивными секциями, лагерями отдыха, финансовой возможность мамам не работать.
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20
Александр Николаевич 8 часов назад
А если женщина является жертвой изнасилования.
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1k
StoneWolf 8 часов назад
Если частные клиники будут перечислять хотя бы 10% от стоимости услуги аборта на счёт РПЦ, то РПЦ будет агитировать за аборты ))))))))))))))
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637
Хаба88 9 часов назад
Все люди когда были в утробе своих матерей, тоже были "божьем дете"
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8k
Нестерин Сергей 9 часов назад
А поддержать матерей со вторым и третьим не хотите ли, протоиерей? Кружок авиамоделирования при церкви открыть, столярную или слесарную мастерскую... Девчонок научить вести хозяйство. Секцию рукопашного боя... Это я не фантазирую. Это я видел при храмах разных. да вот беда, всё это разроненно и нецентрализовано. Зато сказки сказывать с удивительной слаженностью вы мастера.
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820
Рерих- легат белого братства Розенкрейцеров 9 часов назад
Не может РПЦ быть "нравственным камертоном" общества. Не по Сеньке шапка, так скажем. Не тот уровень .
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820
Рерих- легат белого братства Розенкрейцеров 9 часов назад
Не может РПЦ быть "нравственным камертоном" общества. Не по Сеньке шапка, так скажем. Не тот уровень .
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37k
БамбарбияКиргуду 10 часов назад
Пи.з.дец,молитвы онлайн,оплата визой.Ахахаха,позорники блть.
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452
Ли Харви Освальд 10 часов назад
Если ты протоиерей отрежь яйца скорей
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37k
БамбарбияКиргуду 10 часов назад
Ещё один недоблогер,везде свой нос суют,пиявки блть ,на теле народа.

На фоне снижающейся рождаемости представители власти пытаются всеми силами стимулировать женщин к деторождению. От них не отстают и священники.
----------
Это похоже на то,как два пи.дораса пытаются зачать ребёнка.Где вы раньше были,ебланы? Припекло,аж жопа дымится.Мрази конченые.
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35k
Ego sum qui sum 10 часов назад
не люблю их называть СВЯЩенниками, ленивые аферисты которым лень придумывать свои аферы, примазалимсь к той, которой уже 2000 лет
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860
Сергей 11 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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Schreibikus
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