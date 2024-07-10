"Не твоё - не трожь": протоиерей Андрей Ткачёв объяснил женщинам, почему они не имеют право делать аборт

Священнослужитель считает, что «плод внутри женщины ей не принадлежит, она не может решать, что с ним делать — это Божье дитё».
Дискуссии об абортах не утихают. На фоне снижающейся рождаемости представители власти пытаются всеми силами стимулировать женщин к деторождению. От них не отстают и священники.
Протоиерей Андрей Ткачёв уверен, что после наступления беременности женщина не должна распоряжаться плодом, т.к. он - творение Бога, а не её. Во время проповеди он объяснил, что женщины не могут решать судьбу своего будущего ребёнка, т.к. никто не знает, что вырастет из эмбриона - "может композитор, может инженер, может освоитель Севера, может просто хороший слесарь и отец семерых детей в будущем".
"Не знаешь, кого носишь — не трожь его, он живой. Не твоё это, у тебя во чреве не твоё", - поясняет Ткачёв.
Источник:
Слова протоиерея являются отражением позиции РПЦ, которая всегда выступала против абортов. Также в Церкви пожаловались, что женщины в возрасте 30-39 лет не хотят рожать второго и третьего ребенка, и именно они чаще всего прибегают к прерыванию незапланированной беременности.
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов считает, что именно эта категория женщин участвует в "подрыве демографической безопасности" страны.
«По статистике самая большая группа женщин, способная родить сегодня второго и третьего ребенка,— это группа от 30 до 39 лет, но именно эта группа чаще всего делает аборт, а поскольку она более или менее состоятельна, то обращаются они в частные клиники, что лишает возможности прямого взаимодействия государства с женщинами»,— цитируют Лукьянова "Ведомости".
Он пояснил, что РПЦ будучи "нравственным камертоном общества" настаивает на запрете абортов в частных клиниках. Он уверен, что поток беременных следует перенаправить в госклиники, где с каждой женщиной в репродуктивном возрасте будет вестись "прицельная работа".
«Это тот случай, когда все общество должно проявить волю и действовать, исходя из интересов государства, а не частного бизнеса», – считает иерей.
Источник:
- В Госдуме сообщили, что вскоре «добровольный отказ» от абортов может стать обязательным
- "Это не убийство, а спасение!": дочь Михаила Турецкого оправдалась за аборт из-за пороков плода, но её осудили в Сети
- "Изнасилование не является причиной для аборта": митрополит Илларион ответил на вопрос зрительницы
- В Госдуме предложили премировать женщин за отказ от аборта и забирать у них детей
- В РПЦ предложили не делать аборты замужним женщинам без согласия их супруга
И тут мужики могут считать себя богами))))
запрет на аборты никогда никому не помогал. появляются абортмахеры и "абортные туры" в другие страны. достаточно взглянуть на Польшу.
беседа с психологом перед абортом - не плохая идея. особенно, если беседовать не только с замужней женщиной, но и с ее мужем.
но что может предложить этот психолог в сложной ситуации? "ну пожалуйста, не надо так делать. дал бог зайку - даст и лужайку"?
На фоне снижающейся рождаемости представители власти пытаются всеми силами стимулировать женщин к деторождению. От них не отстают и священники.
----------
Это похоже на то,как два пи.дораса пытаются зачать ребёнка.Где вы раньше были,ебланы? Припекло,аж жопа дымится.Мрази конченые.