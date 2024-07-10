"Не твоё - не трожь": протоиерей Андрей Ткачёв объяснил женщинам, почему они не имеют право делать аборт

Дискуссии об абортах не утихают. На фоне снижающейся рождаемости представители власти пытаются всеми силами стимулировать женщин к деторождению. От них не отстают и священники.

Протоиерей Андрей Ткачёв уверен, что после наступления беременности женщина не должна распоряжаться плодом, т.к. он - творение Бога, а не её. Во время проповеди он объяснил, что женщины не могут решать судьбу своего будущего ребёнка, т.к. никто не знает, что вырастет из эмбриона - "может композитор, может инженер, может освоитель Севера, может просто хороший слесарь и отец семерых детей в будущем".

"Не знаешь, кого носишь — не трожь его, он живой. Не твоё это, у тебя во чреве не твоё", - поясняет Ткачёв.