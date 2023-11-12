FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7878 постов • 1036 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Население можно увеличить по движению волшебной палочки»: патриарх Кирилл рассказал, как исправить демографическую ситуацию в России

«Население можно увеличить по движению волшебной палочки»: патриарх Кирилл рассказал, как исправить демографическую ситуацию в России

Автор:
12 ноября 2023 19:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Нина Останина   аборты   демография   запрет   население   патриарх кирилл   прерывание беременности   частные клиники   
2710
3
2

По его мнению, в этом нет ничего сложного. Надо запретить лишь одну вещь.

На этой неделе в некоторых регионах России частные клиники отказались от проведения абортов. Теперь женщинам нужно будет обращаться в государственные медицинские учреждения. А процедуру им одобрят только после консультаций с психологом и разъяснительных бесед.

Также запретили склонять женщин к аборту и ограничили продажу препаратов, которые дамы использовали для прерывания беременности.

По мнению властей и Минздрава, это должно сказаться на демографической ситуации в стране. Об этом же высказался патриарх Кирилл:

Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, его все признают: и политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то там должен работать реально для того, чтобы увеличивалось население. А население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки.

Если эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от совершения аборта, сразу статистика пойдёт вверх.

Об абортах говорят и депутаты. Одни считают, что их надо вообще запретить, другие - что следует всячески стимулировать девушек рожать. Чем раньше - тем лучше.

Но с этим не согласна депутат Госдумы и глава комитета по защите семьи Нина Останина.

Она заявила, что её коллеги-парламентарии сократили жилищную программу помощи молодым семьям - с 5 млрд рублей до 4 млрд рублей. И урезали общую сумму маткапитала в следующем году на 130 миллиардов рублей.

Ведь у нас маткапитал, по сути, выплачивается на первого ребёнка, частично на второго, а дальше всё - это полномочия субъекта Федерации. Ну и зачем тогда говорить, что мы поддерживаем многодетные семьи? Ничего не изменилось, ничего. Все разговоры о поддержке многодетной семьи - в уменьшении финансирования маткапитала.

Поэтому совершенно очевидно, что всякие призывы к тому, что «молодежь, рожайте детей», я смотрю тут представители фракций ЕР, СР, ЛДПР с пеной у рта говорят, что студентки должны рожать, потому что это возраст такой хороший, продуктивный. Только как содержать этих детей, кто ответит на этот вопрос?

Призывая запретить аборты, я просто хочу, чтобы эти депутаты одумались - что вы делаете? Кто будет содержать этих детей и молодые семьи? Мы обрекаем и детей, и нашу молодежь на то, что а) молодежь будет отказываться от рождения детей б) делать подпольные аборты, а государство будет делать вид, что оно заботится о демографии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Нина Останина   аборты   демография   запрет   население   патриарх кирилл   прерывание беременности   частные клиники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
* You All Час назад
убрать [мат] из власти и кормушек,не давать вякать всяким рпц и лезть в чужие дела,поднять уровень проживания,зп,медицину и пойдёт всё само собой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
25k
СергейПименов 7 секунд назад
Если мерить их мерилами, то сначала они запретят аборты, а потом будут заставлять больше трахаться.
Чтоб увеличить население надо увеличить общее благосостояние народа. Тогда и в семьях будет больше детей. Ну и пропаганда должна правильная вестись. А не то что по ящику транслируется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 5 минут назад
Гундяй живет себе в своем божественном мире где-то )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 5 минут назад
пойду помашу волшебной палочкой ) жена требует )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex 6 минут назад
первое это перестать уничтожать институт семьи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vadim Balabanov 10 минут назад
Арену цирка покорил
Любимец публики- Кирилл!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Старичок 12 минут назад
"По словам патриарха, склонение к аборту это преступление. Он указал, что принятие соответствующего федерального закона будет особенно актуально в условиях демографического кризиса. "
всего лишь не дописаная фраза, а как меняет смысл сказаного.
речь то шла о запрете абортов, но как забурлили говна в головах" идейных атеистов".
ату его.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Наталья 13 минут назад
лозунг "берите кредит для сбора ребенка в шлолу" эти умники не слышали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей Попов 18 минут назад
Я думаю, что нужно оставить аборты только для мигрантов и туристов, а россиянам предложить существенные выплаты за 3-го и последующих детей. Вплоть до сертификата на квартиру. При этом нужно обязательно усилить контроль над неблагополучными семьями, в которых обычно большое количество детей, которые по сути не получают нормального воспитания. Для таких неблагополучных семей, естественно, никаких выплат и сертификатов, а детей, как бы это ни было прискорбным, передавать в приемные семьи и детские дома. Там будут хоть какие-то шансы на воспитание полезного для общества человека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
STRiX 20 минут назад
Какими с.у.к.а. куриными мозгами думают эти тупоголовые е.б.л.а.н.ы? Я понимаю они там поголовно мульти-миллионеры, но у людей тупо нет денег содержать ребенка. Лишить этих б.л.я.д.с.к.и.х. ублюдков их денег, кормушек, откатов, взяток и всех благ что эти мрази имеют, тогда посмотрим как скоты запоют. За какие с.у.к.а. б.л.я.т.ь. деньги растить ребенка? Чтобы ребенок рос обделенным? Папа, купи игрушку, нет сынок у нас нет денег. Мама давай на ужин курицу пожарим, нет сынок у нес нет денег, будем есть макарошки, они всегда дешево стоят, хотя нет, уже б.л.я.т.ь. под 100р за пачку, обойдемся сегодня коркой хлеба, е.б.а.т.ь. батон 60р. стоит.... Паразиты е.б.а.н.ы.е.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий ! Полчаса назад
Этой скотобазе слово не давали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Данила Гуревич Полчаса назад
Конечно, стоит отговаривать девушек от совершения абортов (и предшествующих им случайных связей), и нельзя их к таким шагам подталкивать.
Но, даже если полностью запретить аборты и отсечь подпольное выполнение - на демографию это повлияет очень слабо. Почти весь эффект уйдёт в дальнейшее распространение и более аккуратное использование противозачаточных средств.
Что, само по себе, и неплохо, но постепенно усилит "чисто развлекательную" функцию соитий.

А такое "информационное поле", в свою очередь, вызовет поляризацию общества на более развратную часть (постепенно впадающую в извращения) - с одной стороны, и более асексуальную - с другой, сократит умеренную середину. Что видно в странах, где секс стал простым развлечением давно.
Если это просто развлечение, то "не лезьте в чужую постель", "каждый получает удовольствие, как хочет"" и прочие манипуляции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki Полчаса назад
Приехал как то этот додик в Новороссийск,на службу в храме на Набережной,и упал на мраморном полу.И признал что это законы физики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki 37 минут назад
О,давненько это рпцешное чмо с его идеями слышно не было.Объявился.А он вообще в курсе что нарожать детей это дело не хитрое,а вот обеспечить и вырастить достойную смену это уже проблематично.А проблематично это потому что зарплаты у нас как бы не космические,а цены в стране растут быстрее чем индексируют зарплаты.Но ему видимо это не ведомо,главное что бы его богодельне заносили прихожане(читать психически нездоровые) и можно любую дичь говорить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Росомаха 56 минут назад
Когда кастрюли свои отдаст в помощь детям, тогда и будет разглаго льствовать!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей 58 минут назад
Проверить всю ГосДуму и всех чиновников высшего звена, у кого меньше 3 (трёх) детей, гнать поганой метлой, пока не исправят ситуацию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ss Час назад
"По его мнению, в этом нет ничего сложного. Надо запретить лишь одну вещь."
___
Стоп! Погодите-ка... О! Я знаю! Надо запретить лишь одну вещь - религию. А все средства, изъятые у толстопузых фарисеев, пустить на поддержку молодых семей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Харон Час назад
У дедушки маразм?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
doker Час назад
Одно слово есть для всего этого - мракобесие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Элек Мек Час назад
Что он имел под волшебной палочкой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53
Navygator Час назад
Не с того конца он подошёл в вопросу. Опять запреты. Создать условия для молодых семей - это другого порядка мышление нужно иметь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

255892



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Школьник из Башкирии спас тонущую в озере пятилетнюю девочку
Школьник из Башкирии спас тонущую в озере пятилетнюю девочку
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Юмор#полиция#фильм#собака#девушки#нападение#природа#Госдума
#животные#факты#история#милота#кот#Москва#дети#сарказм#драка#кошка
#люди#кино#в мире#СССР#мигранты#актеры#знаменитости#США#Спасение#роль
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа «Лёха, вставай!»: российский треш-блогер выпил бутылку водки залпом и умер прямо во время трансляции «Лёха, вставай!»: российский треш-блогер выпил бутылку водки залпом и умер прямо во время трансляции Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки «Под покровом преподобного Серафима Саровского»: патриарх Кирилл раскрыл тайну создания отечественного ядерного оружия «Под покровом преподобного Серафима Саровского»: патриарх Кирилл раскрыл тайну создания... «Если они станут доминировать, то мы потеряем страну»: патриарх Кирилл заявил, что из-за наплыва гастарбайтеров, Россия может утратить идентичность «Если они станут доминировать, то мы потеряем страну»: патриарх Кирилл заявил, что из-за наплыва... «Минкульт, ты не прав»: россиянка в розовом устроила одиночный пикет в защиту фильма «Барби» «Минкульт, ты не прав»: россиянка в розовом устроила одиночный пикет в защиту фильма «Барби»

На что жалуетесь?

Вернуться