«Население можно увеличить по движению волшебной палочки»: патриарх Кирилл рассказал, как исправить демографическую ситуацию в России

На этой неделе в некоторых регионах России частные клиники отказались от проведения абортов. Теперь женщинам нужно будет обращаться в государственные медицинские учреждения. А процедуру им одобрят только после консультаций с психологом и разъяснительных бесед.

Также запретили склонять женщин к аборту и ограничили продажу препаратов, которые дамы использовали для прерывания беременности.

По мнению властей и Минздрава, это должно сказаться на демографической ситуации в стране. Об этом же высказался патриарх Кирилл: