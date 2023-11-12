«Население можно увеличить по движению волшебной палочки»: патриарх Кирилл рассказал, как исправить демографическую ситуацию в России

По его мнению, в этом нет ничего сложного. Надо запретить лишь одну вещь.
На этой неделе в некоторых регионах России частные клиники отказались от проведения абортов. Теперь женщинам нужно будет обращаться в государственные медицинские учреждения. А процедуру им одобрят только после консультаций с психологом и разъяснительных бесед.
Также запретили склонять женщин к аборту и ограничили продажу препаратов, которые дамы использовали для прерывания беременности.
По мнению властей и Минздрава, это должно сказаться на демографической ситуации в стране. Об этом же высказался патриарх Кирилл:
Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, его все признают: и политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то там должен работать реально для того, чтобы увеличивалось население. А население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки.
Если эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от совершения аборта, сразу статистика пойдёт вверх.
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Об абортах говорят и депутаты. Одни считают, что их надо вообще запретить, другие - что следует всячески стимулировать девушек рожать. Чем раньше - тем лучше.
Но с этим не согласна депутат Госдумы и глава комитета по защите семьи Нина Останина.
Она заявила, что её коллеги-парламентарии сократили жилищную программу помощи молодым семьям - с 5 млрд рублей до 4 млрд рублей. И урезали общую сумму маткапитала в следующем году на 130 миллиардов рублей.
Ведь у нас маткапитал, по сути, выплачивается на первого ребёнка, частично на второго, а дальше всё - это полномочия субъекта Федерации. Ну и зачем тогда говорить, что мы поддерживаем многодетные семьи? Ничего не изменилось, ничего. Все разговоры о поддержке многодетной семьи - в уменьшении финансирования маткапитала.
Поэтому совершенно очевидно, что всякие призывы к тому, что «молодежь, рожайте детей», я смотрю тут представители фракций ЕР, СР, ЛДПР с пеной у рта говорят, что студентки должны рожать, потому что это возраст такой хороший, продуктивный. Только как содержать этих детей, кто ответит на этот вопрос?
Призывая запретить аборты, я просто хочу, чтобы эти депутаты одумались - что вы делаете? Кто будет содержать этих детей и молодые семьи? Мы обрекаем и детей, и нашу молодежь на то, что а) молодежь будет отказываться от рождения детей б) делать подпольные аборты, а государство будет делать вид, что оно заботится о демографии.
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Чтоб увеличить население надо увеличить общее благосостояние народа. Тогда и в семьях будет больше детей. Ну и пропаганда должна правильная вестись. А не то что по ящику транслируется.
Любимец публики- Кирилл!
всего лишь не дописаная фраза, а как меняет смысл сказаного.
речь то шла о запрете абортов, но как забурлили говна в головах" идейных атеистов".
ату его.
Но, даже если полностью запретить аборты и отсечь подпольное выполнение - на демографию это повлияет очень слабо. Почти весь эффект уйдёт в дальнейшее распространение и более аккуратное использование противозачаточных средств.
Что, само по себе, и неплохо, но постепенно усилит "чисто развлекательную" функцию соитий.
А такое "информационное поле", в свою очередь, вызовет поляризацию общества на более развратную часть (постепенно впадающую в извращения) - с одной стороны, и более асексуальную - с другой, сократит умеренную середину. Что видно в странах, где секс стал простым развлечением давно.
Если это просто развлечение, то "не лезьте в чужую постель", "каждый получает удовольствие, как хочет"" и прочие манипуляции.
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Стоп! Погодите-ка... О! Я знаю! Надо запретить лишь одну вещь - религию. А все средства, изъятые у толстопузых фарисеев, пустить на поддержку молодых семей.