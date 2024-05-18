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Минздрав и Госдума снова усложняют жизнь любителям никотина

Минздрав и Госдума снова усложняют жизнь любителям никотина

Автор:
18 мая 2024 06:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   вейпшоп   курение   минздрав   никатин   штрафы   
1114
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Минздрав активно воюет с вейперами, в то время как депутаты в Госдуме решили ввести новый штраф уже родителям, чьи дети до 16 лет курят.

Зайди в любой вейпшоп и от разнообразия ароматических жидкостей для вейпа голова идет кругом. На любой вкус и цвет, как говорится. Вот с этим разнообразием и решили воевать в Минздраве. Сейчас готовится проект о запрете добавления ароматизаторов и пищевых добавок в жидкости для электронных сигарет. Если это распоряжение утвердят, то в легальной продаже останутся только жидкости, которые содержат никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94 процентов) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95 процентов).


Ну а Госдума не теряет время даром и активно воюет также с любителями обычных сигарет. Пакет антитабачных законопроектов направлен в Правительство и Верховный суд.


Вейпы предлагают запретить продавать в павильонах, увеличат штрафы за несоблюдения правил продажи и установят уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним.


Предлагается поднять с 500 - 1500 до 15 000 рублей за курение в неположенных местах, ну а за дымок на детской площадке и вовсе планируют увеличить с 2000 - 3000 до 30 000 рублей.


Также обсуждается и новый штраф, но уже не курильщикам, а родителям, чьи дети не успев достигнуть 16 лет уже во всю пристрастились к никотину. Их, родителей, депутаты предлагают штрафовать до 7000 рублей.



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Метки: Госдума   вейпшоп   курение   минздрав   никатин   штрафы   
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12  комментариев
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13k
U55R Час назад
Официальная государственная дискриминация собственных граждан по принципу употребления никотина. Борьба не с курением и производителями, а с курящими гражданами.
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17k
Alex 51 секунду назад
Все проблемы в стране решены?
А если дети депутатов курят, то штраф депутату умножаем на 1000. Идёт? Нет? Тогда идите лесом.
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22k
КВТИУ-80 13 минут назад
Какая нахрен государственная борьба с курением? Так лицемерно-популисткие (для засветки) ПОЛУМЕРЫ от некоторых представителей депутато-чиновничьих каст. На весах БАБЛО и типа "забота" о здоровье людей. И как Вы думаете, что в нашем далеко немолодом коррупционном доме "перевесит"? Думаю, в итоге – пессимизм наивных долголетних ожиданий справедливости.

Не курю уже 17 лет после 30-летнего стажа... из серии "помоги себе сам"...
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9k
perekrestok Полчаса назад
Недавно была информация о запрете употребления водителями некоторых лекарственных препаратов. А вот никотин, который точно известен как известен как наркотик и яд, действующий на нервную систему никто не собирается запрещать! Путь водители курят, в том числе во время вождения - все нормально!
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3k
Павел Новиченко 46 минут назад
Фигня какая то . Я курю уже больше 30 лет, сдохну с сигаретой в зубах.
Мой сын не курит , смотрит на нас с усмешкой , каждому своё.
Горжусь за него, молодой умный .
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40k
russger 46 минут назад
Ох уж эти полумеры для рубли бабла. Если решили бороться за здоровье нации, запретите сигареты и алкоголь совсем. Нет? Почему? А, баблишка меньше получать станете -_-
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12k
hairov 48 минут назад
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2k
Александр 53 минуты назад
сам курил 15 лет и сам бросил. НО меня больше удивляет другое. государство получает прибыль от курильщиков в виде налогов и ндс, при этом государство борется с курильщиками и ничего не предлагая и помогая им, что бы те бросили курить и еще усложняя жизнь им штрафами. то где логика этой борьбы, если интерес только деньги?!
и да, я сам против курения был в подъездах, лифтах или там где много людей.
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833
Шурман Час назад
Помню год наверное 94 , баловались сигаретами и у нас закончились спички я смотрю мужик идет курит я подхожу и говорю дядь дай прикурить , он на меня посмотрел и типа подносит спичку к моей сигарете и вырываете ее и ломает и говорит иди домой .
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