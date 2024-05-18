Минздрав и Госдума снова усложняют жизнь любителям никотина

Минздрав активно воюет с вейперами, в то время как депутаты в Госдуме решили ввести новый штраф уже родителям, чьи дети до 16 лет курят.
Зайди в любой вейпшоп и от разнообразия ароматических жидкостей для вейпа голова идет кругом. На любой вкус и цвет, как говорится. Вот с этим разнообразием и решили воевать в Минздраве. Сейчас готовится проект о запрете добавления ароматизаторов и пищевых добавок в жидкости для электронных сигарет. Если это распоряжение утвердят, то в легальной продаже останутся только жидкости, которые содержат никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94 процентов) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95 процентов).
Ну а Госдума не теряет время даром и активно воюет также с любителями обычных сигарет. Пакет антитабачных законопроектов направлен в Правительство и Верховный суд.
Вейпы предлагают запретить продавать в павильонах, увеличат штрафы за несоблюдения правил продажи и установят уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним.
Предлагается поднять с 500 - 1500 до 15 000 рублей за курение в неположенных местах, ну а за дымок на детской площадке и вовсе планируют увеличить с 2000 - 3000 до 30 000 рублей.
Также обсуждается и новый штраф, но уже не курильщикам, а родителям, чьи дети не успев достигнуть 16 лет уже во всю пристрастились к никотину. Их, родителей, депутаты предлагают штрафовать до 7000 рублей.
Источник:
- В Госдуме сообщили, что вскоре «добровольный отказ» от абортов может стать обязательным
- Этой весной будут введены новые штрафы для любителей электросамокатов
- В России планируют установить единое время запрета на шум в домах
- За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать
- В Госдуму внесли законопроект о запрете треш-стримов
А если дети депутатов курят, то штраф депутату умножаем на 1000. Идёт? Нет? Тогда идите лесом.
Не курю уже 17 лет после 30-летнего стажа... из серии "помоги себе сам"...
Мой сын не курит , смотрит на нас с усмешкой , каждому своё.
Горжусь за него, молодой умный .
и да, я сам против курения был в подъездах, лифтах или там где много людей.