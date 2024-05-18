Минздрав и Госдума снова усложняют жизнь любителям никотина



Ну а Госдума не теряет время даром и активно воюет также с любителями обычных сигарет. Пакет антитабачных законопроектов направлен в Правительство и Верховный суд.

Вейпы предлагают запретить продавать в павильонах, увеличат штрафы за несоблюдения правил продажи и установят уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним.