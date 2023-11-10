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"Доска позора": в РФ создадут публичный реестр должников по алиментам

"Доска позора": в РФ создадут публичный реестр должников по алиментам

Автор:
10 ноября 2023 17:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   алименты   доска позора   закон   законодательство РФ   неплательщики алиментов   реестр должников   судебные приставы   
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В электронный перечень включат злостных неплательщиков алиментов, сведения о которых будут в публичном доступе.


В России задумались об общественном порицании тех, кто не платит алименты. Госдума приняла в первом же чтении законопроект о создании специального публичного реестра. В этот "черный список" попадут те, кто уже привлекался к уголовной или административной ответственности за неуплату, или те, кого объявили в федеральный розыск.



В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в 2022 году на исполнении в ФССП находилось больше 1,5 млн производств о взыскании алиментов. К 1 января 2023 году остались незаконченными 771 200 процедуры. Среди всех должников 150 000 находились в розыске за неуплату алиментов или были привлечены к ответственности за это. Фактически все они являются потенциальными участниками будущего реестра.


Инициатор закона замминистра юстиции Логинов считает, что подобная "доска позора" - мощный моральный рычаг на злостных неплательщиков. Впрочем, даже он подозревает, что этих мер явно недостаточно. Если неплательщик не испытывает моральных терзаний, зная, что где-то живёт его ребёнок, на содержание которого он не даёт ни копейки, так ли эффективна будет эта "доска позора".


Вот, к примеру, в Китае должники ограничены в некоторых правах. В частности, им не продадут билет в бизнес-класс самолёта или в люксовые апартаменты. Может, о чем-то подобном подумать и у нас?



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Метки: Ynews   Видео   алименты   доска позора   закон   законодательство РФ   неплательщики алиментов   реестр должников   судебные приставы   
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16  комментариев
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6k
пирожок 57 минут назад
Система сбора алиментов заточенная под «интересы ребёнка» показывает удивительную способность мотивировать людей на уклонение от выплат алиментов

Другими словами, система призванная блюсти интересы ребёнка оборачивается повсеместным нарушением интересов этого ребёнка

Очевидно, что усиление этой системы в «интересах ребёнка» будет вести лишь к усиление мотивации уклонения людей от выплат алиментов
Как известно - нет пределов в человеческой изобретательности
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44k
Ибака Грозный 18 минут назад
Я отплатился!
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33k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
А реестр конченых прошмандовок не хотят они создать?Чтоб мужики на минах не подрывались.
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16k
a_komolow 47 минут назад
Алименты не всегда идут на ребёнка
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−2
Avagusta 48 минут назад
Я как понял они не чтоб платили алименты, а монитивируют на то чтоб человек начал скрываться, отлинивать от приставов.
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−2
Avagusta 50 минут назад
Плачу алименты. Весной, летом был безработным и накопился долг порядка 50 т.р. Сейчас собираются уголовное дело возбуждать.
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−2
Avagusta Херанука Паибалу 37 минут назад
Стоял когда безработным был и бумажку предоставлял приставам. Суд был( не уголовный) один фиг, назначили обяз работы. Сказали, что позвонят на обязработы, но не позвонили.
Начал официально работать с начала сентября. Со счета куда поступала зарплата сразу списывали 70 процентов на алименты. На неделе пристав вызвал и заявил, типа что ты сразу бумажку с работы не принёс. Теперь хотят уголовное дело заводить, в какие-то там сроки или суммы не уложился.
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6k
hhwost Час назад
проблема в том, что алименты поступают бывшей, а не детям. и хз, на что она их потратит.
если создавать специальный р/счёт, с которого можно покупать только детские вещи? лишний стимул для мужиков.
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2k
Жирный бот 2 часа назад
Это хорошая идея но я уверен, ее отклонят
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92k
Херанука Паибалу 2 часа назад
АННУЛИРОВАТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ до погашения алиментов
только так
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