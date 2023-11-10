"Доска позора": в РФ создадут публичный реестр должников по алиментам

В электронный перечень включат злостных неплательщиков алиментов, сведения о которых будут в публичном доступе.
В России задумались об общественном порицании тех, кто не платит алименты. Госдума приняла в первом же чтении законопроект о создании специального публичного реестра. В этот "черный список" попадут те, кто уже привлекался к уголовной или административной ответственности за неуплату, или те, кого объявили в федеральный розыск.
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В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в 2022 году на исполнении в ФССП находилось больше 1,5 млн производств о взыскании алиментов. К 1 января 2023 году остались незаконченными 771 200 процедуры. Среди всех должников 150 000 находились в розыске за неуплату алиментов или были привлечены к ответственности за это. Фактически все они являются потенциальными участниками будущего реестра.
Инициатор закона замминистра юстиции Логинов считает, что подобная "доска позора" - мощный моральный рычаг на злостных неплательщиков. Впрочем, даже он подозревает, что этих мер явно недостаточно. Если неплательщик не испытывает моральных терзаний, зная, что где-то живёт его ребёнок, на содержание которого он не даёт ни копейки, так ли эффективна будет эта "доска позора".
Вот, к примеру, в Китае должники ограничены в некоторых правах. В частности, им не продадут билет в бизнес-класс самолёта или в люксовые апартаменты. Может, о чем-то подобном подумать и у нас?
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Другими словами, система призванная блюсти интересы ребёнка оборачивается повсеместным нарушением интересов этого ребёнка
Очевидно, что усиление этой системы в «интересах ребёнка» будет вести лишь к усиление мотивации уклонения людей от выплат алиментов
Как известно - нет пределов в человеческой изобретательности
Начал официально работать с начала сентября. Со счета куда поступала зарплата сразу списывали 70 процентов на алименты. На неделе пристав вызвал и заявил, типа что ты сразу бумажку с работы не принёс. Теперь хотят уголовное дело заводить, в какие-то там сроки или суммы не уложился.
если создавать специальный р/счёт, с которого можно покупать только детские вещи? лишний стимул для мужиков.
"тест ДНК на законодательном уровне" при рождении ребёнка
уберёт автоматически из подобного "реестра" 90% мужчин
и проблема решится сама собой
если не доверяешь, зачем вообще было жениться/замуж?
2. Продукты? Как отличить детские от взрослых?
только так