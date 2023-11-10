"Доска позора": в РФ создадут публичный реестр должников по алиментам

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в 2022 году на исполнении в ФССП находилось больше 1,5 млн производств о взыскании алиментов. К 1 января 2023 году остались незаконченными 771 200 процедуры. Среди всех должников 150 000 находились в розыске за неуплату алиментов или были привлечены к ответственности за это. Фактически все они являются потенциальными участниками будущего реестра.

Инициатор закона замминистра юстиции Логинов считает, что подобная "доска позора" - мощный моральный рычаг на злостных неплательщиков. Впрочем, даже он подозревает, что этих мер явно недостаточно. Если неплательщик не испытывает моральных терзаний, зная, что где-то живёт его ребёнок, на содержание которого он не даёт ни копейки, так ли эффективна будет эта "доска позора".