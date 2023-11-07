В Госдуме предложили премировать женщин за отказ от аборта и забирать у них детей

Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание государству. Считаю, что сохранение жизни ребенка — это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Прошу поддержать мои вышеизложенные предложения и дать свою позицию.

Вокруг темы абортов много разных спекулятивных мнений. Выступал и выступаю с позицией, что у государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка — забрать его на попечение государства.