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В Госдуме предложили премировать женщин за отказ от аборта и забирать у них детей

В Госдуме предложили премировать женщин за отказ от аборта и забирать у них детей

Автор:
07 ноября 2023 14:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Султан Хамзаев   аборт   депутат   детский дом   премия   ребенок   
2410
5

Воспитывать их будет государство.

Депутат Султан Хамзаев решил поддержать женщин, которые хотели сделать аборт, а потом передумали. Чтобы они передумывали побыстрей, Хамзаев предложил платить им деньги, но сумму не уточнил. А после родов - забирать у них ребёнка и передавать на воспитание в государственный детский дом.

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Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание государству. Считаю, что сохранение жизни ребенка — это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Прошу поддержать мои вышеизложенные предложения и дать свою позицию.

Вокруг темы абортов много разных спекулятивных мнений. Выступал и выступаю с позицией, что у государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка — забрать его на попечение государства.

Против этой инициативы сразу же выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она посчитала это «куплей-продажей людей» и назвала «аморальным».

Купля-продажа людей, а дети тоже люди, запрещена по Уголовному кодексу и уголовно наказуема. Напомню депутату Хамзаеву, что с первых минут рождения ребенок имеет тесную связь с мамой. Просто бесчеловечно отнимать ребенка за деньги у матери. Ребенок имеет право воспитываться в семье, где есть мать и отец. Поэтому пополнять казенную организацию путем покупки детей у наших женщин, я считаю, это безнравственно и аморально.

Что безнравственного в том, чтобы забрать ребёнка у матери, которая и так хотела от него избавиться - парламентарий не уточнила.

Против предложения Хамзаева также выступила и первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева:

Кажется, что мужчинам непросто понять, почему женщина решается на аборт. Это очень трудное решение, на которое влияет большое количество факторов. Финансовый (фактор), конечно, один из важных, но далеко не решающий. Важно, чтобы женщина чувствовала себя в безопасности, чувствовала поддержку близких, чувствовала поддержку государства в том числе, а это не только деньги — это защита прав ребенка, это места в детских садах и школах, это хорошая медицина. За сколько денег мой коллега предлагает «продать» эти тревоги? Это явно не 10 000 и не 100 000 рублей.

«Цену вопроса» она тоже не озвучила. А её было бы интересно услышать.

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Метки: Госдума   Султан Хамзаев   аборт   депутат   детский дом   премия   ребенок   
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51  комментарий
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61k
pynh 2 часа назад
Детдом? Государство будет воспитывать?
Можно не надо?

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1k
adssaf afasffdsga 6 минут назад
Лдпр предлагали эту же херню прямо в своей программе. Но предлагальщики не помнят, каким трудом далось закрытие детдомов и почему, собственно, их закрывали.
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9k
soar 14 минут назад
Можно сразу начинать детдома строить для детей алкашей и наркоманов. Качество генофонда скакнет просто радикально. Лучше бы депутаты поинтересовались, как простимулировать рожать и воспитывать так называемый средний класс, м.б. надо что-то изменить в стране, чтобы детей рожали не по синему делу, а осознанно, так, чтобы воспитать, вырастить, дать образование? Только для этого придется повышать уровень жизни населения, а это гораздо сложнее, чем "борьба с инфляцией", которая у нашего государства в приоритете.
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14k
Antique computer 24 минуты назад
"Против этой инициативы сразу же выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она посчитала это «куплей-продажей людей» и назвала «аморальным»."

Ну какая же она эталонная дура.
Женщина еще может одуматься и забрать ребенка обратно. Может потом еще родить. Да мало ли что еще может произойти.

А она - про торговлю.
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9k
Oleg Полчаса назад
что там у нас, решились все проблемы в дет домах? вагон свободных мест? ля, как почитаешь, что эти говоруны ртом рожают...
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1k
max20 Полчаса назад
А что за паника? Ведь на дорогах пробки, в транспорте не протолкнуться, в магазинах очереди, жильё не купишь, на работу не устроишься, даже в театр - очередь 500 человек.
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9
Евгений Балахонов 38 минут назад
Идея хорошая, но не появится ли класс "профессиональных матерей", зарабатывающих на таком законе?

Хотя население нам нужно. Пофиг на такие риски, главное чтобы детдома и процедура усыновления/удочерения работали хорошо.
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3k
Pill 42 минуты назад
Начнут наркоманки и алкоголички зарабатывать. И что получится?
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6k
livaneth 48 минут назад
Карать за аборт, как за убийство дешевле и не менее эффективно.
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22k
BiZ 58 минут назад
"решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт"
этот момент каким способом будет контролироваться?
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1k
c3nsor3d Час назад
Нормально они `борятся` за демографию..(
А может вам всем, членососам, яйца поотрезать для эксперимента... Просто.. лет через пять посмотрим, - как дела... )
Вы, же ублюдки, так эксперименты ставите..) Твари тупорылые..(
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1k
Котец Гнездовий Час назад
Люди разного качества регулярно выдают верхней частью туловища высеры ради повышения медийности. И то что сейчас это на развлекательном портале подтверждает работоспособность метода, а так-же то что не все медийные люди обладают интеллектом
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6k
sumrаknn Час назад
Гнать ссаными тряпками и пендалями под сраку ТП, всяких там стерв-комитетчиков. Продажа людей у нее. Дура. Понятия подменяет.
Для того что бы встать на чью то сторону Вы должны знать , что:
1) Бездетных пар гдето более 10%, очередь на усыновление мальчиков - более года в среднем, девочек - более 3 лет. Многие , видя трудности - отказываются от вторых-третьих, а некоторые и от первых, значит очередь раза в 2-3 больше, просто люди не пытаются.
2) Здоровых детей к усыновлению - нет.
3) Сурогатное материнство - очень сложно и дорого, закрыто для подавляющего большинства.
4) Забеременвшие могли бы родить здоровых детей, только вот нажера им этот гемор? И проблемы и осуждение и расходы. А за деньги - совсем другое дело. И это не купля-продажа, это - компенсация затрат и хлопот.
5) после обортов женщины, бывает, теряют способность рожать.
6) посмотрите на материал "аборта" - ручки, ножки, глазки, головки - обычные дети, только маленькие, ну еще все в крови, разорванные и немножко неживые.
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33k
Юр21 2 часа назад
Ишь как бабы поднялись, "торговля детьми"... неэтично... А убивать их этично? А тут один из выходов, роди и отдай раз тебе не нужен. Ситуации у них... У всех ситуации!
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600
Василий 2 часа назад
в очередной раз подтвердили то, что простой народ они считают скотом
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12k
Copycat 2 часа назад
надо образование людям давать что бы граждане страны были умней и грамотней - как показывает практика, у людей образованных и интеллектуальных очень не часто незапланированные беременности выходят

надо не с следствием бороться, а с корнем проблемы я считаю
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941
User1982 2 часа назад
самый простой и дешевый способ повысить рождаемость - отключить интернет и телевидение, ну ладно последнее ограничить. Пример Африки показателен, нет денег на интернет = 10 детей в семье
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79
Knives22 User1982 2 часа назад
Ну вот и воспользуйтесь своим советом и отключите себе интернет.
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August

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