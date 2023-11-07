В Госдуме предложили премировать женщин за отказ от аборта и забирать у них детей

Воспитывать их будет государство.
Депутат Султан Хамзаев решил поддержать женщин, которые хотели сделать аборт, а потом передумали. Чтобы они передумывали побыстрей, Хамзаев предложил платить им деньги, но сумму не уточнил. А после родов - забирать у них ребёнка и передавать на воспитание в государственный детский дом.
Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание государству. Считаю, что сохранение жизни ребенка — это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Прошу поддержать мои вышеизложенные предложения и дать свою позицию.
Вокруг темы абортов много разных спекулятивных мнений. Выступал и выступаю с позицией, что у государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка — забрать его на попечение государства.
Против этой инициативы сразу же выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она посчитала это «куплей-продажей людей» и назвала «аморальным».
Купля-продажа людей, а дети тоже люди, запрещена по Уголовному кодексу и уголовно наказуема. Напомню депутату Хамзаеву, что с первых минут рождения ребенок имеет тесную связь с мамой. Просто бесчеловечно отнимать ребенка за деньги у матери. Ребенок имеет право воспитываться в семье, где есть мать и отец. Поэтому пополнять казенную организацию путем покупки детей у наших женщин, я считаю, это безнравственно и аморально.
Что безнравственного в том, чтобы забрать ребёнка у матери, которая и так хотела от него избавиться - парламентарий не уточнила.
Против предложения Хамзаева также выступила и первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева:
Кажется, что мужчинам непросто понять, почему женщина решается на аборт. Это очень трудное решение, на которое влияет большое количество факторов. Финансовый (фактор), конечно, один из важных, но далеко не решающий. Важно, чтобы женщина чувствовала себя в безопасности, чувствовала поддержку близких, чувствовала поддержку государства в том числе, а это не только деньги — это защита прав ребенка, это места в детских садах и школах, это хорошая медицина. За сколько денег мой коллега предлагает «продать» эти тревоги? Это явно не 10 000 и не 100 000 рублей.
«Цену вопроса» она тоже не озвучила. А её было бы интересно услышать.
Источник:
- В Госдуме захотели сажать за взятки до 10 тысяч рублей
- В Госдуме предложили сделать народный автомобиль, стоимостью до 500 000 рублей
- Депутат Госдумы захотела запретить термин «Чайлдфри»
- В Госдуме ускорят подготовку законопроекта об ответственности для «серийных доносчиков»
- «Это позорище»: в Госдуме высказались о размере минимальной оплаты труда в России
Можно не надо?
Ну какая же она эталонная дура.
Женщина еще может одуматься и забрать ребенка обратно. Может потом еще родить. Да мало ли что еще может произойти.
А она - про торговлю.
Хотя население нам нужно. Пофиг на такие риски, главное чтобы детдома и процедура усыновления/удочерения работали хорошо.
И? Вы так пишете, как будто это что-то плохое. Население уменьшается, тут не до ханжества.
этот момент каким способом будет контролироваться?
А может вам всем, членососам, яйца поотрезать для эксперимента... Просто.. лет через пять посмотрим, - как дела... )
Вы, же ублюдки, так эксперименты ставите..) Твари тупорылые..(
Иначе кабза...(((
Для того что бы встать на чью то сторону Вы должны знать , что:
1) Бездетных пар гдето более 10%, очередь на усыновление мальчиков - более года в среднем, девочек - более 3 лет. Многие , видя трудности - отказываются от вторых-третьих, а некоторые и от первых, значит очередь раза в 2-3 больше, просто люди не пытаются.
2) Здоровых детей к усыновлению - нет.
3) Сурогатное материнство - очень сложно и дорого, закрыто для подавляющего большинства.
4) Забеременвшие могли бы родить здоровых детей, только вот нажера им этот гемор? И проблемы и осуждение и расходы. А за деньги - совсем другое дело. И это не купля-продажа, это - компенсация затрат и хлопот.
5) после обортов женщины, бывает, теряют способность рожать.
6) посмотрите на материал "аборта" - ручки, ножки, глазки, головки - обычные дети, только маленькие, ну еще все в крови, разорванные и немножко неживые.
Свинья везде грязи найдет".
надо не с следствием бороться, а с корнем проблемы я считаю
надо позаботиться что бы глупых людей было меньше - ликвидировать безграмотность
как там дедушка Ленин говорил: - Учиться, учиться и ещё раз учиться!
Выводы каждый делает самостоятельно.