«Главенствующая роль принадлежит учителю»: в Госдуме решили запретить школьникам пользоваться телефонами даже на переменах

Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны.

Телефоны у детей никто отбирать не собирается, но разрешать ими пользоваться будет только педагог. Без одобрения учителя, мобильник даже нельзя будет включать - и на уроках, и на переменах. Как считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава, это повысит авторитет учителя.

Главенствующая роль принадлежит учителю - наконец-то. Учитель, если необходимость есть, даёт разрешение. Самостоятельно ученики не будут включать и выключать телефоны, даже на переменах.

Есть распорядок, учитель этот распорядок доводит до школьника. Если мы нарушаем распорядок, мы нарушители, правильно? И соответствующее наказание: предупреждать, доводить до родителей, посоветовать. Но ничего такого сверх, никакого страшного наказания нет.