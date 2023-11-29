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«Главенствующая роль принадлежит учителю»: в Госдуме решили запретить школьникам пользоваться телефонами даже на переменах

«Главенствующая роль принадлежит учителю»: в Госдуме решили запретить школьникам пользоваться телефонами даже на переменах

Автор:
29 ноября 2023 14:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Сартфон   Телефон   запрет   ученики   школа   
1709
4

Сидеть в интернете вместо занятий ученики теперь точно не будут.

Смартфоны в школах - всё. Уже со следующего года. В Госдуме одобрили в первом чтении поправки к закону «Об образовании», запрещающие пользоваться гаджетами, чтобы дети учились, а не играли или лазили по соцсетям. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин:

Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны.

Телефоны у детей никто отбирать не собирается, но разрешать ими пользоваться будет только педагог. Без одобрения учителя, мобильник даже нельзя будет включать - и на уроках, и на переменах. Как считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава, это повысит авторитет учителя.

Главенствующая роль принадлежит учителю - наконец-то. Учитель, если необходимость есть, даёт разрешение. Самостоятельно ученики не будут включать и выключать телефоны, даже на переменах.

Есть распорядок, учитель этот распорядок доводит до школьника. Если мы нарушаем распорядок, мы нарушители, правильно? И соответствующее наказание: предупреждать, доводить до родителей, посоветовать. Но ничего такого сверх, никакого страшного наказания нет.

Можно ли ученикам пользоваться телефонами в образовательных целях - депутаты ещё не решили.

Порядок в школе будет. Цель и родителей, и учителей - воспитание. Поэтому раздельно, я думаю, мы не будем действовать. Согласованно мы всё распишем и главенство будет у учителя.

Забирать телефоны, я думаю, не целесообразно, надо всё-таки воспитывать. Воспитание в школе и дома надо, чтобы совпадали. Если они совпадут, школьник будет подчиняться и родителям, и учителям. Я думаю, ничего такого сложного здесь не будет.

Обсудить все детали и окончательно утвердить запрет на телефоны в школах планируют до конца этого года.

Тут есть несколько моментов. Например, если телефоны не будут забирать - кто тогда будет отслеживать, что дети не юзают смартфон на перемене? Охранник по камерам? Или педагог будет бегать за учениками? В туалете камер нет, и не придётся ли учителю гонять оттуда школьников, тыкающих в гаджеты… Так что скорее всего, придут к тому, что телефоны будут утром сдавать классному руководителю, а он их станет выдавать обратно после окончания учебного дня. Для него это лишние и не особо нужные проблемы.

Но залипать в телефоны дети и впрямь перестанут. Хотя бы в школе.

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Метки: Госдума   Сартфон   Телефон   запрет   ученики   школа   
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10  комментариев
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220
ruslan d 2 часа назад
Да в чем проблема , включайте глушилки на уроках и отключайте на переменах , пусть выдыхают и чатятся . Любое другое использование телефона на уроке должно быть дисциплинарно наказано . Звонок родителям и доп. занятия после уроков с отработкой темы , либо хоз работы , либо написать работу на энное количество листов с последующей защитой и реальными оценками. Так же приучать к общественному порицанию за использование гаджетов во время урока .
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3k
Walther 12 минут назад
И тут с криком: "Подержите пиво!", на сцену выходят борцы за права ребенка!!!
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5
Вася Ложкин 15 минут назад
У нас с этого года, с разрешения родителей,
начали сдавать телефоны перед уроками.
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16k
Элитный тигр Полчаса назад
***ть неужели только начало доходить???
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7k
Николай Полчаса назад
Так значит, не забываем, в нашем детстве и без телефонов все было нормально, написывать и названивать родители не могли и мы не отвлекались на это, но в таком случае очень хорошо напоминаем учителям, что здоровье и психическое тоже, теперь лежит на них при нахождении в школе, и если что то произойдет а педагог захочет это скрыть, то отвечать он будет по всей строгости, потому как так же может запретить звонить родителям для разрешения спорной ситуации, а в целом все норм...
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3k
lekha-fil Час назад
Говорильня. Ни о чём.
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62k
pynh 2 часа назад
"наказание: предупреждать, доводить до родителей, посоветовать. Но ничего такого сверх, никакого страшного наказания нет"

закон ради закона. еще один? не зря деньги в думе получают.
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