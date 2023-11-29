«Главенствующая роль принадлежит учителю»: в Госдуме решили запретить школьникам пользоваться телефонами даже на переменах

Сидеть в интернете вместо занятий ученики теперь точно не будут.
Смартфоны в школах - всё. Уже со следующего года. В Госдуме одобрили в первом чтении поправки к закону «Об образовании», запрещающие пользоваться гаджетами, чтобы дети учились, а не играли или лазили по соцсетям. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин:
Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны.
Телефоны у детей никто отбирать не собирается, но разрешать ими пользоваться будет только педагог. Без одобрения учителя, мобильник даже нельзя будет включать - и на уроках, и на переменах. Как считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава, это повысит авторитет учителя.
Главенствующая роль принадлежит учителю - наконец-то. Учитель, если необходимость есть, даёт разрешение. Самостоятельно ученики не будут включать и выключать телефоны, даже на переменах.
Есть распорядок, учитель этот распорядок доводит до школьника. Если мы нарушаем распорядок, мы нарушители, правильно? И соответствующее наказание: предупреждать, доводить до родителей, посоветовать. Но ничего такого сверх, никакого страшного наказания нет.
Можно ли ученикам пользоваться телефонами в образовательных целях - депутаты ещё не решили.
Порядок в школе будет. Цель и родителей, и учителей - воспитание. Поэтому раздельно, я думаю, мы не будем действовать. Согласованно мы всё распишем и главенство будет у учителя.
Забирать телефоны, я думаю, не целесообразно, надо всё-таки воспитывать. Воспитание в школе и дома надо, чтобы совпадали. Если они совпадут, школьник будет подчиняться и родителям, и учителям. Я думаю, ничего такого сложного здесь не будет.
Обсудить все детали и окончательно утвердить запрет на телефоны в школах планируют до конца этого года.
Тут есть несколько моментов. Например, если телефоны не будут забирать - кто тогда будет отслеживать, что дети не юзают смартфон на перемене? Охранник по камерам? Или педагог будет бегать за учениками? В туалете камер нет, и не придётся ли учителю гонять оттуда школьников, тыкающих в гаджеты… Так что скорее всего, придут к тому, что телефоны будут утром сдавать классному руководителю, а он их станет выдавать обратно после окончания учебного дня. Для него это лишние и не особо нужные проблемы.
Но залипать в телефоны дети и впрямь перестанут. Хотя бы в школе.
Источник:
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начали сдавать телефоны перед уроками.
закон ради закона. еще один? не зря деньги в думе получают.
А ещё "надо всё-таки воспитывать".
Так учитель же сейчас - обслуживающий персонал, оказывающий образовательные услуги, откуда взялось "воспитание"???