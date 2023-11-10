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На Урале девушки вывезли 54-летнюю женщину в лес и заставили копать могилу

На Урале девушки вывезли 54-летнюю женщину в лес и заставили копать могилу

Автор:
10 ноября 2023 12:10
Сообщество : Криминал
Метки: Урал   измена   интересное   месть   подружки   фото   челябинск   
1576
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Как выяснилось, 54-летняя женщина переспала с парнем одной из них.

В Каслях Челябинской области переспала с молодым парнем. Как оказалось, у того есть очень решительная и мстительная девушка. Когда обманутая дамочка узнала об измене, была вне себя от ярости. Вместе с подругой девушки 18 и 23 лет похитили разлучницу, засунули в багажник и повезли к дому парня.

– Ты с ней спал? – без прелюдий спросила девушка. Парень признался в измене. После этого девушки избили женщину, снова засунули в багажник и повезли в лес. Там они заставили свою жертву голыми руками копать могилу. Никого девушки убивать не стали. После психологических пыток они уехали по домам, оставив женщину одну в лесу. Об этом сообщает «МК-Урал» (Челябинск).  

История могла бы закончиться, но пострадавшая обратилась в полицию. В итоге похитительниц задержали, теперь они могут надолго отправиться за решетку.

– Каслинская городская прокуратура обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц 2000 г.р. и 2005 г.р. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.


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Метки: Урал   измена   интересное   месть   подружки   фото   челябинск   
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13  комментариев
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35k
Андрей Иванов Час назад
Девки то фригидные, раз он на 54-летнюю от них залез
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22k
BiZ 18 секунд назад
ьлядь, как так-то? почему повезли в лез бабу, а не пацана? он же виноват. она-то причем?
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618
ruslan d 6 минут назад
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2k
TANCHEK 11 минут назад
Как же жутко читать, что люди 2005 года рождения уже совершеннолетние!!! А я в институте училась... ну это же вчера было?!?!
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53k
Войнов 18 минут назад
Фото спины похищенной женщины. Отмутузили девочки её прилично.
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6k
alex Полчаса назад
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3k
Оксид Бетона 56 минут назад
Могила на фото явно не руками выкопана...
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36k
Опаньки Час назад
лишь мама Стифлера ...
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64k
doker Час назад
Классный фильм получится, а Сальму на главную роль.
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5k
Наталья Час назад
Взрослая дама не просит у юноши деньги на ноготочки
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