На Урале девушки вывезли 54-летнюю женщину в лес и заставили копать могилу

Как выяснилось, 54-летняя женщина переспала с парнем одной из них.
В Каслях Челябинской области переспала с молодым парнем. Как оказалось, у того есть очень решительная и мстительная девушка. Когда обманутая дамочка узнала об измене, была вне себя от ярости. Вместе с подругой девушки 18 и 23 лет похитили разлучницу, засунули в багажник и повезли к дому парня.
– Ты с ней спал? – без прелюдий спросила девушка. Парень признался в измене. После этого девушки избили женщину, снова засунули в багажник и повезли в лес. Там они заставили свою жертву голыми руками копать могилу. Никого девушки убивать не стали. После психологических пыток они уехали по домам, оставив женщину одну в лесу. Об этом сообщает «МК-Урал» (Челябинск).
История могла бы закончиться, но пострадавшая обратилась в полицию. В итоге похитительниц задержали, теперь они могут надолго отправиться за решетку.
– Каслинская городская прокуратура обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц 2000 г.р. и 2005 г.р. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
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