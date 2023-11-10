На Урале девушки вывезли 54-летнюю женщину в лес и заставили копать могилу

В Каслях Челябинской области переспала с молодым парнем. Как оказалось, у того есть очень решительная и мстительная девушка. Когда обманутая дамочка узнала об измене, была вне себя от ярости. Вместе с подругой девушки 18 и 23 лет похитили разлучницу, засунули в багажник и повезли к дому парня.

– Ты с ней спал? – без прелюдий спросила девушка. Парень признался в измене. После этого девушки избили женщину, снова засунули в багажник и повезли в лес. Там они заставили свою жертву голыми руками копать могилу. Никого девушки убивать не стали. После психологических пыток они уехали по домам, оставив женщину одну в лесу. Об этом сообщает «МК-Урал» (Челябинск).

История могла бы закончиться, но пострадавшая обратилась в полицию. В итоге похитительниц задержали, теперь они могут надолго отправиться за решетку.