FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8111 постов • 888 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
В социальных сетях поддерживают Уилла Смитта после заявления его жены об измене и разводе

В социальных сетях поддерживают Уилла Смитта после заявления его жены об измене и разводе

Автор:
17 октября 2023 08:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Уилл Смитт   измена   интересное   развод   семья   фото   шоу бизнес   
3320
6

Чего хотят женщины? Ответ на этот вопрос пытаются найти мужчины многих поколений. Но, им не суждено понять, что творится в головах у слабого пола. Чего можно желать, когда у тебя много денег, любящий муж, прекрасные дети и блестящая карьера? Неужели о молодом любовнике?

Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит начали встречаться в 1995 году, а спустя два года сыграли роскошную свадьбу. В это же время Джада узнала, что ждёт ребёнка. Летом 1998 года на свет появился их первый малыш — сын Джейден. Через два года в семье родилась девочка, которую назвали Уиллоу. Однако, спустя 15 лет брака супруги столкнулись с кризисом. Уилл и Джада приняли решение временно разъехаться.

Мы с Уиллом оба можем делать всё, что захотим, потому что доверяем друг другу. Это не значит, что у нас свободные отношения. Это значит, что у нас взрослые отношения, - рассказала Джада.

Пара не рассталась, но объявила о свободных отношениях.

×
×

В 2015 году случился скандал. 22-летний исполнитель Аугуст Алсина публично заявил о любовной связи с женой Уилла Смита. Аугуст был другом сына Джады и Уилла. Пинкетт заявила, что роман с молодым рэпером случился в тот момент, когда супруги находились не в отношениях.

Но даже это не сломило Уилла Смита. Он не раз заявлял, что хочет спасти отношения с женой, хоть его и сильно оскорбило ее публичное признание.

Уилл защищал жену от обвинений в неверности, он вступался за нее в диалогах с людьми. Он искренне верил, что она не изменяла. Пути назад уже не было, и Джада тоже это знала, — цитирует источник Daily Mail.

На "Оскаре-2022" Уилл Смит вступился за жену и ударил Криса Рока. Во время выступления комик Крис Рок неудачно пошутил о жене Уилла Смита и тут же получил за это по лицу от актёра.

Несмотря на любовь Уилла, Джада недавно в интервью призналась, что пара не живёт вместе с 2016 года. Джада рассказала, что развода, как такого не было. Несмотря на расставание, актриса рассказала, что дала обещание супругу — их брак никогда не закончится разводом.

У нас никогда не будет причин разводиться. Мы преодолеем всё, что угодно. И я просто не могу нарушить это обещание, - сказала Джада.

Сейчас у пары сложный период, но они продолжают поддерживать взаимоотношения.

Тем временем в социальных сетях пользователи не могут простить Джаде то, что она изменила Уиллу и предала его любовь. Стали всплывать неприятные подробности жизни Джады. Например, DailyMail сообщает, что она в подростковом возрасте продавала наркотики, чтобы стать "независимой". На эту публикацию даже обратил внимание рэпер 50 Cent.

На своей страничке в Instagram* он опубликовал скриншот новости и написал: "Ладно, хватит, этого уже достаточно! Свободу Уиллу Смиту!". Кстати, хэштег #freewill отсылка к Бритни Спирс. Тогда поклонники запустили хэштег #FreeBritney, чтобы избавить её от гнёта отца. Теперь в социальных сетях хотят освободить Уилла от этой женщины. Подписчики желают актёру найти настоящую любовь.

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Уилл Смитт   измена   интересное   развод   семья   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Илья 2 часа назад
Женятся на бабах с поехавшей крышей принимая это за изюминку а потом страдают . Смотрел я интервью этой мадам , там фляга свистит с детства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
438
Человек Наблюдающий 21 минуту назад
А почему запрещены в РФ? Я просто не в курсе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost 24 минуты назад
то есть она трахнула молодого приятеля своего сына?
а может и мне трахнуть молодую подружку своей дочери?

нет, это бред конечно.
у меня же нет дочери.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
ruslan d 39 минут назад
Пользователи не могут простить Джаде то, что она изменила Уиллу и предала его любовь.

Да кому какое дело ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dmitry Tarasov 44 минуты назад
Изюм и таракан внешне похожи маленькое и коричневое.
Но если в человеке есть "изюминка", то надо проверить не "тараканинка" ли это :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
pynh 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 Час назад
Ой да сам он разберется...вот всем вечно надо влезть в чужие отношения, они же лучше знают)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick Час назад
однако же затейники) смысл спасать то, чего давно нет? да и дети взрослые. видимо нет желания делить совместно нажитое для уилла, а бабе просто так удобно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Е-Лена Час назад
О личной жизни, конечно, интересно (не всем, однако, не всем). Но хотелось бы о хороших ролях в по-настоящему хороших фильмах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
zloykoyot Час назад
Неотъемлемая часть жизни знаменитостей - постоянное рытьё журнашлюх в грязном белье и демонстрация найденного публике. А по поводу измен с любой стороны есть старый еврейский анекдот, когда Абрама спрашивают почему он уходит от Сары, ведь она красива, добра и хозяйственна. На что он отвечает: "Посмотрите на мою туфлю. Все видят какая она красивая, блестящая и дорогая. Но лишь один я знаю как и где она жмёт".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
зря давал *леща* только Крис Року)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76057



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Отказ от миллиардов ради миллионов
Отказ от миллиардов ради миллионов
25 примеров отличного дизайна
25 примеров отличного дизайна
Набирающие популярность в сообществах
Пейзажи Николая Солодова
Пейзажи Николая Солодова
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Популярная суперспособность

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#автомир#ДТП#интересное#конфликт#Автовсячина#Прошлое#Россия
#факты#Юмор#Прикол#машина#фильм#аварии#шоу бизнес#история#познавательно#город
#интересно#в мире#автомобили#кино#новости#СССР#авто аварии#позитив#природа#милота
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года Бритни Спирс после ухода мужа закатила вечеринку с накачанными парнями, которые целовали ей ноги Бритни Спирс после ухода мужа закатила вечеринку с накачанными парнями, которые целовали ей ноги Софи Тёрнер узнала о своём разводе из СМИ Софи Тёрнер узнала о своём разводе из СМИ Без зубов и с лишним весом: как выглядел муж Бритни Спирс до встречи с певицей Без зубов и с лишним весом: как выглядел муж Бритни Спирс до встречи с певицей Хью Джекман разводится с женой после 27 лет брака Хью Джекман разводится с женой после 27 лет брака Муж Бритни Спирс подал на развод, обвинив певицу в измене Муж Бритни Спирс подал на развод, обвинив певицу в измене

На что жалуетесь?

Вернуться