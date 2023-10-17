В социальных сетях поддерживают Уилла Смитта после заявления его жены об измене и разводе

Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит начали встречаться в 1995 году, а спустя два года сыграли роскошную свадьбу. В это же время Джада узнала, что ждёт ребёнка. Летом 1998 года на свет появился их первый малыш — сын Джейден. Через два года в семье родилась девочка, которую назвали Уиллоу. Однако, спустя 15 лет брака супруги столкнулись с кризисом. Уилл и Джада приняли решение временно разъехаться.

Мы с Уиллом оба можем делать всё, что захотим, потому что доверяем друг другу. Это не значит, что у нас свободные отношения. Это значит, что у нас взрослые отношения, - рассказала Джада.

Пара не рассталась, но объявила о свободных отношениях.