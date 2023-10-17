В социальных сетях поддерживают Уилла Смитта после заявления его жены об измене и разводе

Чего хотят женщины? Ответ на этот вопрос пытаются найти мужчины многих поколений. Но, им не суждено понять, что творится в головах у слабого пола. Чего можно желать, когда у тебя много денег, любящий муж, прекрасные дети и блестящая карьера? Неужели о молодом любовнике?
Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит начали встречаться в 1995 году, а спустя два года сыграли роскошную свадьбу. В это же время Джада узнала, что ждёт ребёнка. Летом 1998 года на свет появился их первый малыш — сын Джейден. Через два года в семье родилась девочка, которую назвали Уиллоу. Однако, спустя 15 лет брака супруги столкнулись с кризисом. Уилл и Джада приняли решение временно разъехаться.
Мы с Уиллом оба можем делать всё, что захотим, потому что доверяем друг другу. Это не значит, что у нас свободные отношения. Это значит, что у нас взрослые отношения, - рассказала Джада.
Пара не рассталась, но объявила о свободных отношениях.
В 2015 году случился скандал. 22-летний исполнитель Аугуст Алсина публично заявил о любовной связи с женой Уилла Смита. Аугуст был другом сына Джады и Уилла. Пинкетт заявила, что роман с молодым рэпером случился в тот момент, когда супруги находились не в отношениях.
Но даже это не сломило Уилла Смита. Он не раз заявлял, что хочет спасти отношения с женой, хоть его и сильно оскорбило ее публичное признание.
Уилл защищал жену от обвинений в неверности, он вступался за нее в диалогах с людьми. Он искренне верил, что она не изменяла. Пути назад уже не было, и Джада тоже это знала, — цитирует источник Daily Mail.
На "Оскаре-2022" Уилл Смит вступился за жену и ударил Криса Рока. Во время выступления комик Крис Рок неудачно пошутил о жене Уилла Смита и тут же получил за это по лицу от актёра.
Несмотря на любовь Уилла, Джада недавно в интервью призналась, что пара не живёт вместе с 2016 года. Джада рассказала, что развода, как такого не было. Несмотря на расставание, актриса рассказала, что дала обещание супругу — их брак никогда не закончится разводом.
У нас никогда не будет причин разводиться. Мы преодолеем всё, что угодно. И я просто не могу нарушить это обещание, - сказала Джада.
Сейчас у пары сложный период, но они продолжают поддерживать взаимоотношения.
Тем временем в социальных сетях пользователи не могут простить Джаде то, что она изменила Уиллу и предала его любовь. Стали всплывать неприятные подробности жизни Джады. Например, DailyMail сообщает, что она в подростковом возрасте продавала наркотики, чтобы стать "независимой". На эту публикацию даже обратил внимание рэпер 50 Cent.
На своей страничке в Instagram* он опубликовал скриншот новости и написал: "Ладно, хватит, этого уже достаточно! Свободу Уиллу Смиту!". Кстати, хэштег #freewill отсылка к Бритни Спирс. Тогда поклонники запустили хэштег #FreeBritney, чтобы избавить её от гнёта отца. Теперь в социальных сетях хотят освободить Уилла от этой женщины. Подписчики желают актёру найти настоящую любовь.
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а может и мне трахнуть молодую подружку своей дочери?
нет, это бред конечно.
у меня же нет дочери.
Да кому какое дело ?
Но если в человеке есть "изюминка", то надо проверить не "тараканинка" ли это :)