FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5448 постов • 821 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Галантный житель Урала вырвал дверь подъезда, в которую въехала женщина, перепутав педали

Галантный житель Урала вырвал дверь подъезда, в которую въехала женщина, перепутав педали (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2022 11:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Джентльмен   авария   авто   дверь   интересное   уникум   урал   фото   
1130
2
1

Правила этикета гласят, что мужчина должен открывать перед дамой дверь. Этот галантный житель Урала без сомнения знаком с этикетом, раз решил вырвать дверь подъезда перед дамой.

В Берёзовском, Свердловская область, женщина въехала на своей машине прямо в подъезд, перепутав педали. Так бы она и куковала на морозе, если бы не галантный кавалер на внедорожнике. Мужчина прицепил помятую дверь к машине и выдернул её из коробки. Это увидели соседи из окна и, опасаясь всевозможных неприятных последствий, сняли всё на камеру.

В итоге мужчине удалось вырвать дверь ценой своего бампера. Утром жители дома обнаружили у подъезда аккуратно прислонённую дверь и разбитый автомобиль. При этом в местном УГИБДД РФ сообщили, что дама была трезва.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Джентльмен   авария   авто   дверь   интересное   уникум   урал   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
pitsilver 38 минут назад
Перепутала педали, заберите права. В следующий раз может обернуться плачевно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Виктор 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Barachek_Obachek 3 минуты назад
Ничего непонятно. Чтобы ей не было обидно за помятую машину, он вырвал дверь подъезда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
VL 23 минуты назад
Аааа, ещё одна тупая писда-истеричка, жмущая на педаль газа до столкновения или полной выработки топлива? Доколе ГИБДД будет плодить этих куриц?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Максим Т. 24 минуты назад
Них... не понял! Она въехала, а где машина? Он на своем внедорожнике выдергивает дверь... Нахоа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Cornho 59 минут назад
Дикари...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
856
Mixan Час назад
Умеем мы на Урале "культурно" отдыхать ..Сейчас сижу вспоминаю ,жена злая ! Да и пофиг хе хе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
На зависть Волочковой: 40-летняя Собчак снялась в купели без одежды (3 фото) На зависть Волочковой: 40-летняя Собчак снялась в купели без одежды (3 фото) По Новосибирску парни прокатились на крыше автомобиля и нарвались на штраф По Новосибирску парни прокатились на крыше автомобиля и нарвались на штраф "Очень по-мужски!": мать-одиночка поставила машину не туда и возмутилась, когда сосед её закопал "Очень по-мужски!": мать-одиночка поставила машину не туда и возмутилась, когда сосед её закопал Пункт назначения: в Барнауле легковушка въехала в лесовоз, а водитель чудом остался жив Пункт назначения: в Барнауле легковушка въехала в лесовоз, а водитель чудом остался жив В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации В Алтайском крае поезд несколько километров тащил легковушку В Алтайском крае поезд несколько километров тащил легковушку
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20533



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
11
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Загадочный голос из хита группы «Энигма»
4
48
Загадочный голос из хита группы «Энигма»
Набирающие популярность в сообществах
Мастера невнимательности и недопонимания
0
5
Мастера невнимательности и недопонимания
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Как подобрать наматрасник, чтобы высыпаться
Как подобрать наматрасник, чтобы высыпаться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохой фотограф
0
1

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#подборка#в мире#забавно#новости#новый год#сарказм#Ynews#прикол
#интересно#люди#животные#истории#кино#Приколы#Россия#смешные#художник
#картинки#СССР#факты#история#комментарии#прикольные#страна#фотографии#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться