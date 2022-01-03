Галантный житель Урала вырвал дверь подъезда, в которую въехала женщина, перепутав педали

Правила этикета гласят, что мужчина должен открывать перед дамой дверь. Этот галантный житель Урала без сомнения знаком с этикетом, раз решил вырвать дверь подъезда перед дамой.
В Берёзовском, Свердловская область, женщина въехала на своей машине прямо в подъезд, перепутав педали. Так бы она и куковала на морозе, если бы не галантный кавалер на внедорожнике. Мужчина прицепил помятую дверь к машине и выдернул её из коробки. Это увидели соседи из окна и, опасаясь всевозможных неприятных последствий, сняли всё на камеру.
Источник:
В итоге мужчине удалось вырвать дверь ценой своего бампера. Утром жители дома обнаружили у подъезда аккуратно прислонённую дверь и разбитый автомобиль. При этом в местном УГИБДД РФ сообщили, что дама была трезва.
Источник:
- "Очень по-мужски!": мать-одиночка поставила машину не туда и возмутилась, когда сосед её закопал
- В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации
- В Алтайском крае поезд несколько километров тащил легковушку
- По Новосибирску парни прокатились на крыше автомобиля и нарвались на штраф
- Пункт назначения: в Барнауле легковушка въехала в лесовоз, а водитель чудом остался жив
Понравилось14