Галантный житель Урала вырвал дверь подъезда, в которую въехала женщина, перепутав педали

В Берёзовском, Свердловская область, женщина въехала на своей машине прямо в подъезд, перепутав педали. Так бы она и куковала на морозе, если бы не галантный кавалер на внедорожнике. Мужчина прицепил помятую дверь к машине и выдернул её из коробки. Это увидели соседи из окна и, опасаясь всевозможных неприятных последствий, сняли всё на камеру.