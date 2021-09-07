SOSI или 285? Ургант посмеялся над логотипом Челябинска к 285-летию города

На эту новость обратил внимание шоумэн Иван Ургант в своём шоу на «Первом канале».

«Мэрия Челябинска не поменяет логотип к 285-летию города, несмотря на критику жителей. Некоторые на логотипе увидели слово „соси“, даже не знаю почему. В администрации, кстати, на критику ответили фразой „у кого что болит, тот о том и говорит“», — заявил юморист.