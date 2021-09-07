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SOSI или 285? Ургант посмеялся над логотипом Челябинска к 285-летию города

SOSI или 285? Ургант посмеялся над логотипом Челябинска к 285-летию города (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 13:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Юмор   видео   интересное   логотип   ургант   фото   челябинск   
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Челябинск готовится к празднованию 285-летия со дня основания города. Однако, в сети вызвал вопросы праздничный логотип. Некоторые россияне заметили слово "SOSI" вместо цифр 285. Однако, в мэрии отказались менять логотип.

Праздничные афиши пестрят новой символикой. Однако, жители города и пользователи соцсетей углядели в логотипе слово "соси". Мэрия города отказалась вносить изменения в символику.

На эту новость обратил внимание шоумэн Иван Ургант в своём шоу на «Первом канале».

«Мэрия Челябинска не поменяет логотип к 285-летию города, несмотря на критику жителей. Некоторые на логотипе увидели слово „соси“, даже не знаю почему. В администрации, кстати, на критику ответили фразой „у кого что болит, тот о том и говорит“», — заявил юморист.

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Метки: Юмор   видео   интересное   логотип   ургант   фото   челябинск   
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14  комментариев
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Максим 2 часа назад
Всё таки потуги Урганта затмить Тревора Ноа или Стивена Кольбера достаточно убого выглядят.
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16k
Злобный Члегр 43 минуты назад
Да он и сам выглядит убого. А слушать эту водопроводную трубу просто невыносимо. Так блевать и кидат!
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3k
Outcast 47 минут назад
Похоже отношение мэрии к челябинску сходно с изображенным на логотипе. На публику родные любимые мы все для вас. На деле сосите [мат] граждане.
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3k
Горожанин Час назад
Соси - прямо читается. О чем вообще рассуждать? Ебаутырочки только глазки могут закрывать на такое унылое, бездарное говно за бюджетные деньги и блеять - это другое!

Как можно вообще унижать так людей? Уверен, бабло освоили, а художники-технари, зная подоплеку, цинично и, собственно, горько посмеялись.
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6k
Николай Час назад
Ну хз, видимо каждый думает в меру своей испорченности...
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213
SilentBob 2 часа назад
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25k
Григорий 2 часа назад
Нам говорят - соси родной любимый свой. Ну а что еще? Мы от власти больше и не ожидаем.
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8k
antonium 2 часа назад
Это получается: "Соси Челябинск родной любимый свой". Мне кажется одного слова еще в конце не хватает.
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5k
Ruk 2 часа назад
правильно в администрации ответили
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