SOSI или 285? Ургант посмеялся над логотипом Челябинска к 285-летию города

Челябинск готовится к празднованию 285-летия со дня основания города. Однако, в сети вызвал вопросы праздничный логотип. Некоторые россияне заметили слово "SOSI" вместо цифр 285. Однако, в мэрии отказались менять логотип.
Праздничные афиши пестрят новой символикой. Однако, жители города и пользователи соцсетей углядели в логотипе слово "соси". Мэрия города отказалась вносить изменения в символику.
На эту новость обратил внимание шоумэн Иван Ургант в своём шоу на «Первом канале».
«Мэрия Челябинска не поменяет логотип к 285-летию города, несмотря на критику жителей. Некоторые на логотипе увидели слово „соси“, даже не знаю почему. В администрации, кстати, на критику ответили фразой „у кого что болит, тот о том и говорит“», — заявил юморист.
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Как можно вообще унижать так людей? Уверен, бабло освоили, а художники-технари, зная подоплеку, цинично и, собственно, горько посмеялись.