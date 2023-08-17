Муж Бритни Спирс подал на развод, обвинив певицу в измене

Портал TMZ сообщил, что Сэм Асгари обвинил Бритни в изменах. Пара сильно поссорилась, а на следующий день звёздный адвокат, занимающийся разводами, получил от певицы задание начать бракоразводный процесс. Согласно оценке специалистов, если между супругами заключён брачный контракт и Сэм сможет доказать факт измены, то Бритни должна будет выплатить ему кругленькую сумму.

Однако существует ещё одна версия происходящего. DailyMail сообщает, что причиной развода может быть также неадекватное поведение певицы. Она ни раз публиковала откровенные снимки, а об её танцах известно уже на весь интернет.