FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7877 постов • 884 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Муж Бритни Спирс подал на развод, обвинив певицу в измене

Муж Бритни Спирс подал на развод, обвинив певицу в измене

Автор:
17 августа 2023 11:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   бритни спирс   измена   интересное   муж   развод   суд   фото   
1622
4
1

На волне переживаний о разводе Бритни установила в своём доме шест для стриптиза и "радует" подписчиков новыми роликами с танцами.

Никто не верил в чистую любовь между накачанным красавчиком Сэмом Асгари и спятившей певицей Бритни Спирс. Отношения продлились пять лет, за это время Бритни избавилась от опеки отца, вернула контроль над своей жизнью и наконец смогла выйти замуж на любимого, который всё это время был рядом и поддерживал певицу. Но поклонники Бритни недоумевали, почему это накачанный красавчик клюнул на Бритни.

После свадьбы всё вернулось на круги своя: Бритни Спирс устраивала странные танцы, закатывала скандалы в ресторанах. В социальных сетях она рассказывала о любви, но как оказалось, что-то скрывала.

Портал TMZ сообщил, что Сэм Асгари обвинил Бритни в изменах. Пара сильно поссорилась, а на следующий день звёздный адвокат, занимающийся разводами, получил от певицы задание начать бракоразводный процесс. Согласно оценке специалистов, если между супругами заключён брачный контракт и Сэм сможет доказать факт измены, то Бритни должна будет выплатить ему кругленькую сумму.

Однако существует ещё одна версия происходящего. DailyMail сообщает, что причиной развода может быть также неадекватное поведение певицы. Она ни раз публиковала откровенные снимки, а об её танцах известно уже на весь интернет.

Подогревая слухи об этом, недавно Бритни опубликовала ролик, на котором похвасталась новым атрибутом — шестом для Pole Dance. Женщина поставила в комнате зеркала и теперь радует своих подписчиков новыми трешовыми танцами.

Грустно это признавать, но развод может сильно повлиять на певицу, ведь именно после прошлого развода у звезды обострились проблемы с психикой настолько, что ей потребовалось лечение. После лечения опеку над Бритни взял её отец и 13 лет контролировал жизнь певицы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   бритни спирс   измена   интересное   муж   развод   суд   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Михаил 45 минут назад
До чего же страшная бабища!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Гулевич 5 минут назад
покажите поклонников
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
jnkbxybr 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
МихА 47 минут назад
Думаю причина развода в том, что она уё-бищ.но танцует на шесте и не умеет борщ варить.
Тут бы никто не стерпел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Serg2001 49 минут назад
"Этот дрыг у нас танцем зовется!"...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
446
Vergüenza Ajena 54 минуты назад
Эти дёрганья называют танцем????
По неё давно психушка плачет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
559
Areskoi Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
249
денис Час назад
забибикали девчушку) ну пляшет она - кому плохо то от того?) предлагаю послушать ее песенки и пожелать ей только хорошего)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72189



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от столичного метро
«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 августа
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Xbox Series S пережила пожар и продолжает работать как ни в чём не бывало (видео)
Xbox Series S пережила пожар и продолжает работать как ни в чём не бывало (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#аварии#авто аварии#Юмор#люди#забавно#Россия#кино#ЧП
#автомобили#интересное#интересно#животные#Прикол#подборка#новости#Москва#милота#дети
#автомир#ДТП#факты#Автовсячина#история#Китай#позитив#в мире#СССР#дизайн
Xbox Series S пережила пожар и продолжает работать как ни в чём не бывало (видео) Xbox Series S пережила пожар и продолжает работать как ни в чём не бывало (видео) Отец Бритни Спирс в суде рассказал о своём желании отправить дочь в психбольницу Отец Бритни Спирс в суде рассказал о своём желании отправить дочь в психбольницу Отец Бритни Спирс потребовал два миллиона долларов за отказ от опекунства Отец Бритни Спирс потребовал два миллиона долларов за отказ от опекунства Мужу Елены Блиновской выдвинули обвинения, но он свалил всё на жену Мужу Елены Блиновской выдвинули обвинения, но он свалил всё на жену Как сейчас живёт женщина, с которой развёлся муж из-за пластики и отсудил у неё 120 000$ за некрасивых детей Как сейчас живёт женщина, с которой развёлся муж из-за пластики и отсудил у неё 120 000$ за... Муж внучки Елизаветы II был замечен на яхте с полуголыми красотками Муж внучки Елизаветы II был замечен на яхте с полуголыми красотками

На что жалуетесь?

Вернуться