Муж Бритни Спирс подал на развод, обвинив певицу в измене

На волне переживаний о разводе Бритни установила в своём доме шест для стриптиза и "радует" подписчиков новыми роликами с танцами.
Никто не верил в чистую любовь между накачанным красавчиком Сэмом Асгари и спятившей певицей Бритни Спирс. Отношения продлились пять лет, за это время Бритни избавилась от опеки отца, вернула контроль над своей жизнью и наконец смогла выйти замуж на любимого, который всё это время был рядом и поддерживал певицу. Но поклонники Бритни недоумевали, почему это накачанный красавчик клюнул на Бритни.
После свадьбы всё вернулось на круги своя: Бритни Спирс устраивала странные танцы, закатывала скандалы в ресторанах. В социальных сетях она рассказывала о любви, но как оказалось, что-то скрывала.
Портал TMZ сообщил, что Сэм Асгари обвинил Бритни в изменах. Пара сильно поссорилась, а на следующий день звёздный адвокат, занимающийся разводами, получил от певицы задание начать бракоразводный процесс. Согласно оценке специалистов, если между супругами заключён брачный контракт и Сэм сможет доказать факт измены, то Бритни должна будет выплатить ему кругленькую сумму.
Однако существует ещё одна версия происходящего. DailyMail сообщает, что причиной развода может быть также неадекватное поведение певицы. Она ни раз публиковала откровенные снимки, а об её танцах известно уже на весь интернет.
Подогревая слухи об этом, недавно Бритни опубликовала ролик, на котором похвасталась новым атрибутом — шестом для Pole Dance. Женщина поставила в комнате зеркала и теперь радует своих подписчиков новыми трешовыми танцами.
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Грустно это признавать, но развод может сильно повлиять на певицу, ведь именно после прошлого развода у звезды обострились проблемы с психикой настолько, что ей потребовалось лечение. После лечения опеку над Бритни взял её отец и 13 лет контролировал жизнь певицы.
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Тут бы никто не стерпел
По неё давно психушка плачет.