"Цепные собаки!": в Челябинске активисты взяли штурмом здание Заксобрания

25 ноября новый созыв депутатов обсуждал федеральный законопроект о тотальном введении QR-кодов. Несколько десятков активистов пытались прорваться в здание Заксобрания, чтобы поприсутствовать на созыве. Вот только охранники были очень бдительны. Они не пустили активистов, которые дрались, пинались, плевались и ругались.
Новый созыв депутатов Челябинска 25 ноября обсуждали федеральный закон о введении QR-кодов. Если закон будет принят, с 1 декабря QR-коды появятся не только в торговых центрах, но и транспорте и в общественных местах.
В здание Заксобрания нагрянули несколько десятков активистов. Они пытались прорваться на заседание, но охранникам удалось их сдерживать.
— К собравшимся вышел председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, он поговорит с людьми, узнает их требования, запишет всех на личный прием, — прокомментировала 74.RU начальник управления информационной политики Заксобрания Челябинской области Ольга Лихачева.
Вот только Буяков сбежал после нескольких минут общения с гражданами. Отдуваться за него остались всё те же охранники.
"Если люди хотели попасть на заседание, им необходимо было за пять дней подать заявку. Из заявки формируется список, и люди, участвующие в заседании, находятся в специально отведенных местах", - отметила Ольга Лихачева.
Активистов удалось успокоить только полиции. Несколько нарядов прибыли сразу здание Законодательного собрания. До задержаний не дошло, активисты мигом успокоились.
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В воздухе запахло парашкой, вернее возможность лично ознакомится с устройством КПЗ. Активисты были к этому не готовы. Не такие уж и идейные оказались!
А куклы так ему послушны и мы верим простодушно…..» (машина времени)
Вообще с ними не стоило начинать общение.
Т.к. толку от разговоров с беснующейся толпой абсолютно никакого.
Причем, что характерно, эти идиоты только и знают, что орать и протестовать.
Ни один баран не в состоянии предложить альтернативы…
Самое поганое в депурастах это даже не их высеры, которые они называют законами, а их трусливость. Чуть что сразу прячутся и начинают плакать да мямлить как нагадившие детишки.
Штамм эволюционирует, заражение происходит быстрее и чаще. Соответственно, заражаются и те, кто переболел бессимптомно
Вакцина значительно снижает тяжесть заболевания.
В странах, где вакцинировано свыше 80% очень низкий уровень смертности от ковида.
Главная ошибка противников вакцин это ставить знак равенства между заражением и смертью. Для них если ты заразился, то вакцина - это шмурдяк. А то, что именно благодаря вакцине болезнь не перетекла в тяжелую форму, про это можно умолчать.