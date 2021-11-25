"Цепные собаки!": в Челябинске активисты взяли штурмом здание Заксобрания

В здание Заксобрания нагрянули несколько десятков активистов. Они пытались прорваться на заседание, но охранникам удалось их сдерживать.

— К собравшимся вышел председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, он поговорит с людьми, узнает их требования, запишет всех на личный прием, — прокомментировала 74.RU начальник управления информационной политики Заксобрания Челябинской области Ольга Лихачева.

Вот только Буяков сбежал после нескольких минут общения с гражданами. Отдуваться за него остались всё те же охранники.