FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5161 пост • 803 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Цепные собаки!": в Челябинске активисты взяли штурмом здание Заксобрания

"Цепные собаки!": в Челябинске активисты взяли штурмом здание Заксобрания (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 12:56
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   Россия   активисты   драка   интересное   фото   челябинск   штурм   
1765
3
1

25 ноября новый созыв депутатов обсуждал федеральный законопроект о тотальном введении QR-кодов. Несколько десятков активистов пытались прорваться в здание Заксобрания, чтобы поприсутствовать на созыве. Вот только охранники были очень бдительны. Они не пустили активистов, которые дрались, пинались, плевались и ругались.

Новый созыв депутатов Челябинска 25 ноября обсуждали федеральный закон о введении QR-кодов. Если закон будет принят, с 1 декабря QR-коды появятся не только в торговых центрах, но и транспорте и в общественных местах.

В здание Заксобрания нагрянули несколько десятков активистов. Они пытались прорваться на заседание, но охранникам удалось их сдерживать.

— К собравшимся вышел председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, он поговорит с людьми, узнает их требования, запишет всех на личный прием, — прокомментировала 74.RU начальник управления информационной политики Заксобрания Челябинской области Ольга Лихачева.

Вот только Буяков сбежал после нескольких минут общения с гражданами. Отдуваться за него остались всё те же охранники.

"Если люди хотели попасть на заседание, им необходимо было за пять дней подать заявку. Из заявки формируется список, и люди, участвующие в заседании, находятся в специально отведенных местах", - отметила Ольга Лихачева.

Активистов удалось успокоить только полиции. Несколько нарядов прибыли сразу здание Законодательного собрания. До задержаний не дошло, активисты мигом успокоились.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: qr-код   Россия   активисты   драка   интересное   фото   челябинск   штурм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
284
Киса Кацман 2 часа назад
йопанутое быдло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
александр Минуту назад
фашизм бодро шагает по планете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 4 минуты назад
"До задержаний не дошло, активисты мигом успокоились."
В воздухе запахло парашкой, вернее возможность лично ознакомится с устройством КПЗ. Активисты были к этому не готовы. Не такие уж и идейные оказались!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Golos 21 минуту назад
Почему то последнее время активными участниками таких акций являются старые бабы и мужики явно далеко запенсионного возраста, возраста прогрессирующего маразма. А где кукловоды управляющие этим стадом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
KOSTELLO Полчаса назад
«Вот только Буяков сбежал после нескольких минут общения с гражданами. Отдуваться за него остались всё те же охранники.»

Вообще с ними не стоило начинать общение.
Т.к. толку от разговоров с беснующейся толпой абсолютно никакого.
Причем, что характерно, эти идиоты только и знают, что орать и протестовать.
Ни один баран не в состоянии предложить альтернативы…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
mr.Poher 39 минут назад
Шоб они так же на вакцинацию рвались. Давно бы всё закончилось и не пришлось бы закручивать гайки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
340
Kot13 42 минуты назад
Представители власти не пускают власть на своё заседание? Обнаглели, забыли, что источник власти народ и любой желающий имеет право прийти и проконтролировать как работают эти самые представители. Зарплату им платят из наших налогов, то есть мы с вами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслан Новак Час назад
Даже смешно читать такие заказные статейки. Каждый раз когда люди пытаются отстаивать свои законные права их пытаются очернить боты прошмандовки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−143
павук Час назад
дядя вова мы с тобой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Батончик с маком 2 часа назад
С одной стороны истерички, с другой спрятавшиеся за спины охраны депурасты.
Самое поганое в депурастах это даже не их высеры, которые они называют законами, а их трусливость. Чуть что сразу прячутся и начинают плакать да мямлить как нагадившие детишки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Вкусный Батончик с маком 37 минут назад
Самое смешное что обе стороны потом будут обвинять и обсерать охрану.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ego sum qui sum 2 часа назад
вороватые бюрократы не готовы к активной позиции населения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Тупые! Не понимают,что всё это для их же блага вводится!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Чем отличаются миротворцы от военных, и чем занимаются Чем отличаются миротворцы от военных, и чем занимаются Пошёл против системы: российский футболист попросил уменьшить ему зарплату Пошёл против системы: российский футболист попросил уменьшить ему зарплату 10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники 10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации Татарстанский суд отправил противницу вакцинации в сумасшедший дом Татарстанский суд отправил противницу вакцинации в сумасшедший дом Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11093



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
0
162
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
Преступник совершенно без национальности
0
112
Преступник совершенно без национальности
Набирающие популярность в сообществах
Интеллектуальность людей и сравнение по реальным знаниям
1
23
Интеллектуальность людей и сравнение по реальным знаниям
Автовсячина
0
14
Автовсячина
Чем отличаются миротворцы от военных, и чем занимаются
Чем отличаются миротворцы от военных, и чем занимаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я своего рода тоже художник
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#люди#картинки#кино#Ynews#автомир#приколы#забавно#интересное
#фото#животные#история#дтп#подборка#автомобили#Жизнь#в мире#шоу бизнес#еда
#интересно#факты#ватермарк#новости#Россия#сша#фильм#аварии#авто аварии#кулинария

На что жалуетесь?

Вернуться