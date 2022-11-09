FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6620 постов • 932 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Новоуральске мобилизовали депутата, который полтора месяца назад обошёл на выборах местного военного комиссара

В Новоуральске мобилизовали депутата, который полтора месяца назад обошёл на выборах местного военного комиссара

Автор:
09 ноября 2022 12:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Военкор   Россия   выборы   депутат   интересное   месть   мобилизация   призыв   фото   
662
2

В Новоуральске депутат Дмитрий Захаров пробыл на посту меньше месяца. На выборах 11 сентября Захаров обошёл на выборах местного военного комиссара Алексея Верхотурова. Уже 20 октября Захарову пришла повестка. Жена депутата уверена, что всему виной конфликт с начальником сельских населенных пунктов.

20 октября 46-летний Дмитрий Захаров получил повестку, а уже 21 октября был отправлен в венную часть. Этот случай избиратели связали с победой на выборах 11 сентября. Тогда Захаров одержал в округе победу над местным военкомом Алексеем Верхотуровым.

Однако жена депутата связывает призыв с начальником сельских населенных пунктов.

— У него самый проблемный участок: сельские территории. Там есть начальник сельских населенных пунктов, у них и начался конфликт еще в первое его депутатство. Вот и думайте, зачем его мобилизовали, — говорит Татьяна порталу Е1.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Военкор   Россия   выборы   депутат   интересное   месть   мобилизация   призыв   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
alertol 4 часа назад
Так говорят что это что-то плохое. Если он депутат, значит патриот, значит пусть делает ВСЁ что нужно для своей страны. Если не патриот то и депутатом быть не должен. Одно дело когда откосил по здоровью, другое дело когда по взяткам чтоб к кормушке поближе придвинуться.

НО и расследовать его врагов тоже надо, если люди используют "такие" методы убрать неугодных с дороги, тем более если это чиновники, возможно им место не в кресле начальника, а на нарах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
9k
Star Link Полчаса назад
А в чем беда? Пусть защищает родину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Александр Шевченко Star Link 7 минут назад
Военный комиссар попервее в очереди должно быть, а не сельский депутатишка 46 годиков, автомат державший 25 лет назад и привыкший к административной работе , тяжелее ручки не поднимавший ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Александр Шевченко Star Link 3 минуты назад
Очень маловероятно, скорее на пенсию по состоянию здоровья. Она у него уже наверное имеется, а в военкомате он из последних сил дослуживает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Юрий 3 часа назад
Если всё по Закону, то какая разница депутат он или нет? На депутатов муниципальных представительных органов отсрочка не распространяется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Элек Мек 4 часа назад
Ну вообщем по закону депутаты и сенаторы не подлежат мобилизации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Андрей 4 часа назад
А что уже депутатов стали призывать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sanar 4 часа назад
20 октября 46-летний Дмитрий Захаров получил повестку, а уже 21 октября был отправлен в венную часть.
А куда он должен был отправлен? В Артек, на КМВ, в Сочи? И с хера ли его жена была дико уверенна что его не имеют право мобилизовать? Ну и покемонка когда уже научится исправлять ошибки в постах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
315233



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами
40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами
Илон Маск красиво отомстил Эмбер Херд
Илон Маск красиво отомстил Эмбер Херд
Набирающие популярность в сообществах
В калужском театре актёры в украинской военной форме инсценировали захват заложников на&nbsp;спектакле «Вежливые люди»
В калужском театре актёры в украинской военной форме инсценировали захват заложников...
Умер основатель группы Nazareth
Умер основатель группы Nazareth
Аферисты не дремлют: новые способы развода простого народа
Аферисты не дремлют: новые способы развода простого народа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный лайфхак

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Прикол#картинки#СССР#Прошлое#автомир#Приколы#познавательно#кино
#Юмор#история#факты#подборка#Разное#США#аварии#сатира#Жизнь#Россия
#интересно#люди#интересное#позитив#автомобили#улыбнуло#дтп#авто аварии#в мире#маразм
Аферисты не дремлют: новые способы развода простого народа Аферисты не дремлют: новые способы развода простого народа Финалист "Последнего героя" отправился в зону СВО служить снайпером Финалист "Последнего героя" отправился в зону СВО служить снайпером Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию Полетели головы: военный комиссар Хабаровского края был освобождён от должности из-за несоблюдения правил частичной мобилизации Полетели головы: военный комиссар Хабаровского края был освобождён от должности из-за... "Будут вас иметь": призывник-блогер в сети рассказал о недостатке еды и нарвался на жёсткую критику властей "Будут вас иметь": призывник-блогер в сети рассказал о недостатке еды и нарвался на жёсткую... "Русские, уезжайте из этой страны!": в Грузии местные жители бастуют против сбежавших россиян "Русские, уезжайте из этой страны!": в Грузии местные жители бастуют против сбежавших россиян

На что жалуетесь?

Вернуться