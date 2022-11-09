В Новоуральске мобилизовали депутата, который полтора месяца назад обошёл на выборах местного военного комиссара

В Новоуральске депутат Дмитрий Захаров пробыл на посту меньше месяца. На выборах 11 сентября Захаров обошёл на выборах местного военного комиссара Алексея Верхотурова. Уже 20 октября Захарову пришла повестка. Жена депутата уверена, что всему виной конфликт с начальником сельских населенных пунктов.
20 октября 46-летний Дмитрий Захаров получил повестку, а уже 21 октября был отправлен в венную часть. Этот случай избиратели связали с победой на выборах 11 сентября. Тогда Захаров одержал в округе победу над местным военкомом Алексеем Верхотуровым.
Однако жена депутата связывает призыв с начальником сельских населенных пунктов.
— У него самый проблемный участок: сельские территории. Там есть начальник сельских населенных пунктов, у них и начался конфликт еще в первое его депутатство. Вот и думайте, зачем его мобилизовали, — говорит Татьяна порталу Е1.
Источник:
АНТИФИШКИ
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НО и расследовать его врагов тоже надо, если люди используют "такие" методы убрать неугодных с дороги, тем более если это чиновники, возможно им место не в кресле начальника, а на нарах.
А это какой нибудь депутат сельского поселения. Условно
А куда он должен был отправлен? В Артек, на КМВ, в Сочи? И с хера ли его жена была дико уверенна что его не имеют право мобилизовать? Ну и покемонка когда уже научится исправлять ошибки в постах.
Как минимум - ЭКГ под нагрузкой. Проверка занимает семь минут, если полная. Но и пяти для армии хватит.
А потом - в учебку на пару недель.