В Новоуральске мобилизовали депутата, который полтора месяца назад обошёл на выборах местного военного комиссара

Однако жена депутата связывает призыв с начальником сельских населенных пунктов.

— У него самый проблемный участок: сельские территории. Там есть начальник сельских населенных пунктов, у них и начался конфликт еще в первое его депутатство. Вот и думайте, зачем его мобилизовали, — говорит Татьяна порталу Е1.