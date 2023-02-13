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На Урале местный пьяница украл туалет, чтобы растопить печь

На Урале местный пьяница украл туалет, чтобы растопить печь

Автор:
13 февраля 2023 10:15
Сообщество : Юмор
Метки: Урал   видео   интересное   пьяница   сжёг   туалет   фото   
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В посёлке Новоукраинский Чесменского района Челябинской области местный пьяница стащил общественный туалет и пустил его на дрова. Несколько лет назад этот туалет гордо возвели местные чиновники для фельдшерско-акушерского пункта.

В посёлке Новоукраинский произошло преступление, которое потрясло всех жителей. Местный пьяница похитил общественный туалет, который паре лет назад поставили при фельдшерско-акушерском пункте. Этот туалет был один на всё здание. Пропажу обнаружил фельдшер, вышедший по своим делам. Вместо будки в земле красовалась яма.

«Десять тысяч по договору мы заплатили за этот туалет. Буквально несколько лет он послужил и нашлись такие нерадивые граждане, которым он понадобился больше, чем всем остальным», — рассказала глава новоукраинского сельского поселения.

Местный участковый быстро раскрыл дело. Похитителем оказался безработный. Улики и орудие преступления были обнаружены рядом с домом. Мужчина рассказал, что ему нечем было топить дом и пришлось искать дрова на улице. Туалета ему хватило на два дня.

Супруга похитителя призналась, что пыталась отговорить мужа, но не успела, сообщает Блокнот.

«Я говорю, а зачем ты туалет-то разобрал. Можно без туалета было, хоть веток набрать. А поздно уже», — пожаловалась женщина.

В доме мужчины снова закончились дрова, но туалетов больше не осталось. Он рассказал, что уже присмотрел старый сгоревший дом, откуда будет таскать дрова.

В администрации заявили, что мужчину будут судить, а фельдшеры теперь будут ходить в туалет в административное здание. Они не очень опечалились, ведь у чиновников нормальный туалет в здании. Это важно, ведь на улице зима.

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Метки: Урал   видео   интересное   пьяница   сжёг   туалет   фото   
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12  комментариев
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5k
Владимир 19 минут назад
сжёг туалет и сел смотреть по телевизору как замерзает европа.
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10k
Ф Ив 11 минут назад
Лично для меня тут главный вопрос в другом: почему в фельдшерско-акушерском пункте нет нормального санузла?! И это в XXI веке в стране, которая считает себя сверхдержавой, а не какой-нибудь "банановой республикой"!
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2k
Zhekator 22 минуты назад
Секундочку, а что, в фельдшерско-акушерском пункте нет тёплого туалета, а у чиновников в административном здании есть? Как это так?
Виноват, конечно же, нищий старик, который не может прогреть свой дом...
И вообще, как-то дико звучит, что бывают деревянные туалеты, которые просто прикрывают выгребную яму в земле.
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421
Ivan Shotgun 23 минуты назад
Дрова не пахнут.
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13k
Александр 45 минут назад
Прибегает чел к другу:
- Сэм! Прикинь! Был вчера в клубе, а у них там - золотой писсуар!
- Джон, ты был пьян.
- Да нет же! Пойдём со мной, я докажу!
Приходят в клуб и тут со сцены крик:
- Эй, Гарри! Вернулся тот придурок, который помочился в твой саксофон!
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8k
Борис Карабанов Час назад
Обычная история. У нас в деревне один такой кадр уже несколько домов сжёг. Селится зимой в оставленный без присмотра дом (как сейчас пишут блогеры в "заброшку)" и начинает постепенно сжигать надворные постройки, потом перегородки, полы, пока это всё не закончится полным разорением домохозяйства или общим пожаром. Администрации по фиг. Нет заявления - нет дела. Здесь у туалета хозяин объявился, вот и отреагировали.
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21k
babuby Час назад
Разобрать печь у этого мудака, и из кирпича скрафтить новый туалет для ФАПа!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
325645



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