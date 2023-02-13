На Урале местный пьяница украл туалет, чтобы растопить печь

В посёлке Новоукраинский Чесменского района Челябинской области местный пьяница стащил общественный туалет и пустил его на дрова. Несколько лет назад этот туалет гордо возвели местные чиновники для фельдшерско-акушерского пункта.
В посёлке Новоукраинский произошло преступление, которое потрясло всех жителей. Местный пьяница похитил общественный туалет, который паре лет назад поставили при фельдшерско-акушерском пункте. Этот туалет был один на всё здание. Пропажу обнаружил фельдшер, вышедший по своим делам. Вместо будки в земле красовалась яма.
«Десять тысяч по договору мы заплатили за этот туалет. Буквально несколько лет он послужил и нашлись такие нерадивые граждане, которым он понадобился больше, чем всем остальным», — рассказала глава новоукраинского сельского поселения.
Местный участковый быстро раскрыл дело. Похитителем оказался безработный. Улики и орудие преступления были обнаружены рядом с домом. Мужчина рассказал, что ему нечем было топить дом и пришлось искать дрова на улице. Туалета ему хватило на два дня.
Супруга похитителя призналась, что пыталась отговорить мужа, но не успела, сообщает Блокнот.
«Я говорю, а зачем ты туалет-то разобрал. Можно без туалета было, хоть веток набрать. А поздно уже», — пожаловалась женщина.
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В доме мужчины снова закончились дрова, но туалетов больше не осталось. Он рассказал, что уже присмотрел старый сгоревший дом, откуда будет таскать дрова.
В администрации заявили, что мужчину будут судить, а фельдшеры теперь будут ходить в туалет в административное здание. Они не очень опечалились, ведь у чиновников нормальный туалет в здании. Это важно, ведь на улице зима.
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Виноват, конечно же, нищий старик, который не может прогреть свой дом...
И вообще, как-то дико звучит, что бывают деревянные туалеты, которые просто прикрывают выгребную яму в земле.
- Сэм! Прикинь! Был вчера в клубе, а у них там - золотой писсуар!
- Джон, ты был пьян.
- Да нет же! Пойдём со мной, я докажу!
Приходят в клуб и тут со сцены крик:
- Эй, Гарри! Вернулся тот придурок, который помочился в твой саксофон!