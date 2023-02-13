На Урале местный пьяница украл туалет, чтобы растопить печь

Местный участковый быстро раскрыл дело. Похитителем оказался безработный. Улики и орудие преступления были обнаружены рядом с домом. Мужчина рассказал, что ему нечем было топить дом и пришлось искать дрова на улице. Туалета ему хватило на два дня.

Супруга похитителя призналась, что пыталась отговорить мужа, но не успела, сообщает Блокнот.