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Шлёп, шлёп: звук борьбы двух лысых кошек

Шлёп, шлёп: звук борьбы двух лысых кошек

Автор:
05 ноября 2023 14:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Сфинкс   животные   звук   интересное   котик   лысые кошки   фото   
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Лысые кошки выглядят очень странно, а звучат ещё страннее.

Хозяева услышали забавные шлепки из зала и решили проверить, что там за звуки. Оказалось, два лысых кота затеяли драку.

Сфинксы — это совсем особые кошки. Касаемо этих питомцев, люди делятся на два лагеря: тех, кто обожает их бесшерстную морщинистую кожу и тех, кому кажется, что эти кошки похожи на маленьких лысых крысят.

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Метки: Видео   Сфинкс   животные   звук   интересное   котик   лысые кошки   фото   
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7  комментариев
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17k
banzai7 51 минуту назад
Шлепки по голой киске без регистрации и смс.
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Алексей 10 секунд назад
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44k
Карандаш 21 минуту назад
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27k
Сталкер 39 минут назад
У меня одного сложилось впечатление, что шлепки не от кошек?
Звук с изображением местами явно не совпадают.
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784
София 45 минут назад
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Arti 50 минут назад
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