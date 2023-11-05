Шлёп, шлёп: звук борьбы двух лысых кошек

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Лысые кошки выглядят очень странно, а звучат ещё страннее.
Хозяева услышали забавные шлепки из зала и решили проверить, что там за звуки. Оказалось, два лысых кота затеяли драку.
Видео нужно смотреть со звуком
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Сфинксы — это совсем особые кошки. Касаемо этих питомцев, люди делятся на два лагеря: тех, кто обожает их бесшерстную морщинистую кожу и тех, кому кажется, что эти кошки похожи на маленьких лысых крысят.
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Метки: Видео Сфинкс животные звук интересное котик лысые кошки фото
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Звук с изображением местами явно не совпадают.