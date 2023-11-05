Шлёп, шлёп: звук борьбы двух лысых кошек

Трави и грабь

В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам

Дикие кабаны в Ростове-на-Дону забежали на детскую площадку, а потом принялись громить город

В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом году с огнестрельными ранениями

Малый оленёк: вечнобеременные ниндзя дикой природы

"У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в...