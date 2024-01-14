В Приморье разыскивают медведя-шатуна, который крадёт собак

Из-за хищника в округе пропало уже две собаки. Охотнадзор уже разыскивает шатуна.
В Приморье охотнадзор разыскивает медведя, который не впал в спячку. Сотрудники службы регионального охотнадзора рассказали, что медведь стащил уже двух собак из села Таборово Красноармейского района.
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В центре «Амурский тигр» рассказали, что скорее всего кто-то потревожил медведя во время спячки. Также есть вероятность и того, что медведь просто не успел набрать вес и не смог впасть в спячку. Так или иначе, но медведь-шатун очень опасен.
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Жителей Приморья предупредили об этом и посоветовали не ходить в лес, пока хищника не поймают.
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