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В Приморье разыскивают медведя-шатуна, который крадёт собак

В Приморье разыскивают медведя-шатуна, который крадёт собак

Автор:
14 января 2024 15:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Приморье   животные   интересное   фото   шатун   
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Из-за хищника в округе пропало уже две собаки. Охотнадзор уже разыскивает шатуна.

В Приморье охотнадзор разыскивает медведя, который не впал в спячку. Сотрудники службы регионального охотнадзора рассказали, что медведь стащил уже двух собак из села Таборово Красноармейского района.

В центре «Амурский тигр» рассказали, что скорее всего кто-то потревожил медведя во время спячки. Также есть вероятность и того, что медведь просто не успел набрать вес и не смог впасть в спячку. Так или иначе, но медведь-шатун очень опасен.

Жителей Приморья предупредили об этом и посоветовали не ходить в лес, пока хищника не поймают.

Источник:

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Метки: Видео   Медведь   Приморье   животные   интересное   фото   шатун   
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4  комментария
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6k
Lexx 2 часа назад
Кто разбудил - тот и кормит.
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35
Liberman 24 минуты назад
Фоторобот развесили по деревьям?
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7k
Vladimir 36 минут назад
Внимание, разыскивается медведь-рецидивист по кличке Шатун. В деревнях крадет собак и продает их местным охотникам. Особые приметы: очень наглая морда.
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2k
Росомаха Час назад
Зае ходоки(типа охотники) по зимнему лесу! Ни себе ни людям!!!
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