Она себя убьёт: что ждёт лосиху из Ленинградской области, которую сбила машина?

Местные жители обратились в службу спасения СК «Легион». Руководитель организации Александр Цинкевич рассказал, что лосиху спасти невозможно. У лосихи перелом задней ноги и вылечить его нельзя. Животное просто никого к себе не подпустит и будет метаться, пока не кончатся силы или пока не истечёт кровью.

«У нас в России не лечат лосей, не сращивают кости. Скорее всего, туда буду выезжать егеря и пристреливать. У неё перелом передней лапы.

Это дикое животное, оно будет биться до последнего. Даже если она раненая, она не подпустит к себе человека. И у них есть инстинкт самоуничтожения. Даже если мы её куда-то перевезём, она всё равно будет себя убивать, к сожалению. Ещё можно как-то маленьких лосят выхаживать, а больших, к сожалению, нет»