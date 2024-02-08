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Она себя убьёт: что ждёт лосиху из Ленинградской области, которую сбила машина?

Она себя убьёт: что ждёт лосиху из Ленинградской области, которую сбила машина?

Автор:
08 февраля 2024 17:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Ленинградская область   деревня   животные   интересное   лосиха   фото   
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Жители деревни Новое Девяткино очень удивились, увидел лося у своего подъезда.

Сначала лосиха бегала по микрорайону, распугивая прохожих и машины. Её сняли на видео. По общедомовым чатам стала расходиться информация, что лосиха бешеная или беременная. Оказалось, лосиха была беременна, до срока оставалось два месяца.

Местные жители обратились в службу спасения СК «Легион». Руководитель организации Александр Цинкевич рассказал, что лосиху спасти невозможно. У лосихи перелом задней ноги и вылечить его нельзя. Животное просто никого к себе не подпустит и будет метаться, пока не кончатся силы или пока не истечёт кровью.

«У нас в России не лечат лосей, не сращивают кости. Скорее всего, туда буду выезжать егеря и пристреливать. У неё перелом передней лапы.

Это дикое животное, оно будет биться до последнего. Даже если она раненая, она не подпустит к себе человека. И у них есть инстинкт самоуничтожения. Даже если мы её куда-то перевезём, она всё равно будет себя убивать, к сожалению. Ещё можно как-то маленьких лосят выхаживать, а больших, к сожалению, нет»

Скорее всего её сбил автомобиль. Жители микрорайона сутки пытались спасти лосиху, но не вышло.

UPD: Она умерла, сообщает Mash. Местные также надеялись, можно хотя бы спасти её плод. Но трагизма добавляет мнение биолога Павла Глазкова: до срока оставалось ещё около двух месяцев — было без шансов.

Источник:

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Метки: Видео   Ленинградская область   деревня   животные   интересное   лосиха   фото   
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13  комментариев
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132
Деньги Есть 6 часов назад
"У нас в России не лечат лосей, не сращивают кости....И у них есть инстинкт самоуничтожения. Даже если мы её куда-то перевезём, она всё равно будет себя убивать, к сожалению."

Ну. можно наверно было снотворным стрельнуть и перевезти в какой центр спасения дикой природы. Или это только в кино? Плюс к тому, я никогда не слышал о инстинкте самоуничтожения. Чо за хэ?
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15k
Vital Idol Час назад
А почему они обращались в каку-то частную контору "ск легион, есть же минприроды, МЧС?!
Вас государство оштрафует если вы убьёте/собьёте лося, при этом само его спасать не обязано!
Спасти можно ВСЕХ, было бы желание и средства, вот 2021 ещё спасали!
https://360tv.ru/tekst/obschestvo/sbituju-losihu-spasajut/https://360tv.ru/tekst/obschestvo/sbituju-losihu-spasajut/

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7k
Евгений Д 3 часа назад
Оправдывают свое бездействие ???
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1k
sokol 5 часов назад
Инстинкт самоуничтожения?!
Премию нобелевскую дайте этому дебилу!
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132
Деньги Есть sokol 2 часа назад
Там нет номинации за дебилизм.
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34k
Юр21 6 часов назад
Перелом передней ЛАПЫ?! Руководитель службы спасения серьёзный специалист!
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2k
Rom 6 часов назад
У нее сломана задняя нога - у нее перелом передней лапы.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
347922



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