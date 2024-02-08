Она себя убьёт: что ждёт лосиху из Ленинградской области, которую сбила машина?

Жители деревни Новое Девяткино очень удивились, увидел лося у своего подъезда.
Сначала лосиха бегала по микрорайону, распугивая прохожих и машины. Её сняли на видео. По общедомовым чатам стала расходиться информация, что лосиха бешеная или беременная. Оказалось, лосиха была беременна, до срока оставалось два месяца.
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Местные жители обратились в службу спасения СК «Легион». Руководитель организации Александр Цинкевич рассказал, что лосиху спасти невозможно. У лосихи перелом задней ноги и вылечить его нельзя. Животное просто никого к себе не подпустит и будет метаться, пока не кончатся силы или пока не истечёт кровью.
«У нас в России не лечат лосей, не сращивают кости. Скорее всего, туда буду выезжать егеря и пристреливать. У неё перелом передней лапы.
Это дикое животное, оно будет биться до последнего. Даже если она раненая, она не подпустит к себе человека. И у них есть инстинкт самоуничтожения. Даже если мы её куда-то перевезём, она всё равно будет себя убивать, к сожалению. Ещё можно как-то маленьких лосят выхаживать, а больших, к сожалению, нет»
Скорее всего её сбил автомобиль. Жители микрорайона сутки пытались спасти лосиху, но не вышло.
UPD: Она умерла, сообщает Mash. Местные также надеялись, можно хотя бы спасти её плод. Но трагизма добавляет мнение биолога Павла Глазкова: до срока оставалось ещё около двух месяцев — было без шансов.
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Ну. можно наверно было снотворным стрельнуть и перевезти в какой центр спасения дикой природы. Или это только в кино? Плюс к тому, я никогда не слышал о инстинкте самоуничтожения. Чо за хэ?
Вас государство оштрафует если вы убьёте/собьёте лося, при этом само его спасать не обязано!
Спасти можно ВСЕХ, было бы желание и средства, вот 2021 ещё спасали!
https://360tv.ru/tekst/obschestvo/sbituju-losihu-spasajut/https://360tv.ru/tekst/obschestvo/sbituju-losihu-spasajut/
Премию нобелевскую дайте этому дебилу!