16 забавных фотографий сфинксов, которые поднимут настроение

Когда перед людьми стоит выбор, какого питомца им завести, они сперва определяются с его видом, а затем решают, каким он должен быть: гладким или пушистым, маленьким или большим. И зачастую, если разговор идёт о кошках, всем нравятся «пушистые облачка», в мягкую шерсть которых так приятно запускать руки.

Но сфинксы — это совсем другая история. Касаемо этих питомцев люди делятся на два лагеря: тех, кто обожает их бесшерстную морщинистую кожу и тех, кому кажется, что эти кошки похожи на маленьких лысых крысят.

«Мой малыш Намас (сокращенно Нами)»