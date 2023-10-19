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16 забавных фотографий сфинксов, которые поднимут настроение

16 забавных фотографий сфинксов, которые поднимут настроение

Автор:
19 октября 2023 07:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Сфинкс   Юмор   животные   кот   коты   подборка   
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Есть порода котов, которую одни люди обожают, а другие терпеть не могут. Речь конечно же идёт о сфинксах. Перед вами подборка забавных фотографий этих лысых котов.

Когда перед людьми стоит выбор, какого питомца им завести, они сперва определяются с его видом, а затем решают, каким он должен быть: гладким или пушистым, маленьким или большим. И зачастую, если разговор идёт о кошках, всем нравятся «пушистые облачка», в мягкую шерсть которых так приятно запускать руки.

Но сфинксы — это совсем другая история. Касаемо этих питомцев люди делятся на два лагеря: тех, кто обожает их бесшерстную морщинистую кожу и тех, кому кажется, что эти кошки похожи на маленьких лысых крысят.

«Мой малыш Намас (сокращенно Нами)»

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Котик, который выглядит как гангстер (+1 зуб на фото для устрашения)

А пока мы ждём от него новый рэп-альбом, хозяйка котика рассказала, что живёт в Великобритании, и что она купила эту толстовку в магазине за 5 фунтов стерлингов (около 600 рублей)

«Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь выглядел таким же рассерженным»

Граф Мрякула

И восстали лысые кошки из пепла ядерного огня, и пошла война на уничтожение картона и шла она 10 минут... Многие пользователи писали, что именно по этой причине они называют котиков породы сфинкс гоблинами.

Королева, не иначе

Эту роскошную кошечку зовут Фиби, и мы не будем судить того, кто машинально уважительно встанет, когда она войдет в комнату.

Тот самый момент, когда случайно включил фронтальную камеру

Ну или просто этот лысый малыш находится в поисках своего лучшего ракурса и «рабочей стороны».

«Идеальная поза для фразы: "Отведи меня к своему лидеру"», — пошутили в комментариях.

«Скорее включай, мне холодно!»

«Кот моего брата Черч всегда появляется в самых случайных местах», — написал автор фото.

«Этот кот настолько сырой, что ещё мяукает!», — пошутили в комментариях. Не смешно? А вот Альф бы заценил...

Главное, сохранять невозмутимый вид

Фотография, на которую чем дольше смотришь, тем смешнее она становится. Этот взгляд, эти вздёрнутые лапки, эти растопыренные пальчики...

А теперь вопрос, почему люди, занимающиеся йогой не выглядят также мило?

Милая парочка

Да здравствуют свитерочки парные и сфинксы угарные! Может казаться, что котёнок выглядит недовольным, но автор фото это объяснил: «Все думают, что он выглядит злым или рассерженным, но он устал и вот-вот зевнет». Автор рассказал, что связал эти парные свитера своими руками.

«Мой лысый приятель пытается украсть мою еду…»

Если на секунду вам показалось, что это рука младенца, то вы такой далеко не один. Пользователи подметили, что «приятель» не пытается, а уже буквально украл небольшой кусочек.

Улыбочку!

Автор фото написал, что её любимицу зовут Леди Мэри, а пользователи были в восторге от её зубастой улыбки.

Лицо материнства

«Она только что поняла, что ей придется делать это каждый час в течение следующих 8 недель», — написал автор фото.

«Моя Бу»

Вы только взгляните на эту необычную кошечку, мордашка которой словно покрыта гримом. Милая, необычная, уникальная!

Глядя на них невозможно сдержать приступ умиления

Маленький Крампус

Желаем всем носить шкуру своих врагов так, как выглядит этот малыш. С таким взглядом и харизмой этому котику самая дорога в супермодели!

«Мой любимый сердитый мальчик»

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Метки: Сфинкс   Юмор   животные   кот   коты   подборка   
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