Необычный азиатский вид спорта

Трави и грабь

Футболист тяжело травмировал соперника во время матча

Излишне самоуверенную женщину придавило штангой

В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице

В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь...

Ошибка парня в тренажёрном зале едва не привела к трагедии