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Необычный азиатский вид спорта

Необычный азиатский вид спорта

Автор:
05 ноября 2023 10:07
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   азиатский вид спорта   люди   мужчина   сила   штанга   
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Борцы держатся за штанги и на весу пытаются сбить других участников соревнования ногами.


Кто рискнул бы?

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Метки: Видео   Спорт   азиатский вид спорта   люди   мужчина   сила   штанга   
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