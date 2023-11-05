Необычный азиатский вид спорта

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Борцы держатся за штанги и на весу пытаются сбить других участников соревнования ногами.
Кто рискнул бы?
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