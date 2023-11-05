Люди-страусы с двумя пальцами: африканское племя Вадома

Много веков назад древнегреческие историки Страбон и Мегасфен писали о загадочных людях-страусах, у которых на ногах было всего по 2 пальца. Конечно, современные исследователи (ученые нового времени) не могли относиться серьезно к подобного рода утверждениям. В конце концов, Страбон и Мегасфен придумывали и другие невероятные истории про мифических существ, искаженную жизнь в Индии и многое другое.
Каково же было удивление ученых, когда таинственных людей-страусов и правда нашли. Причем не единожды, но каждый раз словам путешественников не верили, полагая, что те просто приукрашивают действительность.
Только вот в 70-х годах прошлого века ученым пришлось признать: слишком уж много сообщений об этих удивительных людях они получают, поэтому они отправились в Африку. Туда, где жило племя Вадома, у которых действительно оказались страусиные ноги.
Племя жило очень изолировано: они не доверяли незнакомцам и накладывали запреты на браки с представителями других народов. Из-за этого Вадома столетиями, а то и тысячелетиями жили, скрещиваясь между собой. Это, по предположению ученых, и привело их к генетической мутации ног. Причем эта мутация является доминантным признаком, поэтому если хоть у одного из родителей она будет, вероятность передать ее ребенку возрастает до 75, а иногда и до 100%.
Впрочем, есть и вторая теория о том, откуда появилась эта мутация. По предположению ученых, ее причиной также мог стать неизвестный вирус, который и привел к этот народ к такому внешнему виду. Впрочем, есть люди, которые полагают, что обе теории имеют право на существование.
Сами же Вадома верят, что такая внешность - это дар небес. Буквально. Ведь их предками были земная женщина и космическая птица, спустившаяся с неба. В общем, легенды у племени интересные. Уфологи в восторге.
И тут возникает главный вопрос: как же живут люди с такими странными ногами? Удивительно, но... совершенно нормально. У них нет никаких проблем с адаптацией и соплеменниками. Вадома давно привыкли к тому, что среди них живут люди-страусы, поэтому "двупалые" отлично интегрированы в общество, а их жизнь никак не отличается от жизни других людей Вадома.
Что же касается их повседневной жизни, то Вадома живут очень тихий оседлый образ жизни. Они не контактируют с другими людьми, не торгуют с внешним миром, а живут натуральным хозяйством, охотой и собирательством. Однако из-за браконьеров их жизнь становится сложнее: те убивают животных, на которых охотятся Вадома, оставляя племя буквально без еды.
Есть вероятность того, что в скором времени эти люди уйдут с насиженных мест в поисках лучшей жизни, ведь общаться с другими людьми им не хочется, и помощи просить они точно не будут.
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