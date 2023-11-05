Люди-страусы с двумя пальцами: африканское племя Вадома

Каково же было удивление ученых, когда таинственных людей-страусов и правда нашли. Причем не единожды, но каждый раз словам путешественников не верили, полагая, что те просто приукрашивают действительность.

Только вот в 70-х годах прошлого века ученым пришлось признать: слишком уж много сообщений об этих удивительных людях они получают, поэтому они отправились в Африку. Туда, где жило племя Вадома, у которых действительно оказались страусиные ноги.